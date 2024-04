Nuevo anuncio del iPhone de Apple: ‘No me dejes ir’

Vi este nuevo comercial del iPhone 15 varias veces durante el fin de semana, viendo baloncesto. (Felicitaciones a las mujeres de Carolina del Sur y a los hombres de UConn, ambos ganaron campeonatos de manera convincente). La idea principal del comercial es que no debes preocuparte por eliminar fotos para liberar espacio, ya que los iPhones modernos tienen mucho espacio. El lema del final del comercial, mientras nuestro protagonista deja de borrar fotos y vuelve a tomar nuevas de su adorable perro, es: “Mucho almacenamiento para muchas fotos / Relájate, es iPhone 15”.

Es verdad que los iPhones 15, 14 y 13 comienzan todos con 128 GB de almacenamiento, lo cual creo que es la capacidad de almacenamiento base perfecta. Solo el iPhone SE de tercera generación, tan antiguo que todavía tiene un botón de inicio, comienza con 64 GB. Especialmente cuando se trata de fotos, que es de lo que trata este comercial, 128 GB es mucho almacenamiento en el dispositivo.

Pero este comercial me hizo querer gritarle a mi televisor cada vez que salía al aire: “¡El problema es el almacenamiento en iCloud, no en el dispositivo!” El nivel gratuito de iCloud sigue siendo de solo 5 GB, y el nivel pago de $1 al mes ofrece solo 50 GB, lo que puede no ser suficiente para respaldar incluso un iPhone SE de 64 GB. Soy una excepción – 660 GB solo en iCloud Photos – pero mi esposa, una fotógrafa casual/ocasional, tiene 55 GB en iCloud Photos. Incluso las personas que no toman muchas fotos en un año pueden terminar con grandes bibliotecas de fotos porque han estado usando iPhones durante 10-15 años.

Preferiría tener un almacenamiento restringido en el dispositivo, con mucho almacenamiento en línea, que al revés. iOS hace un gran trabajo en esta situación con la opción “Optimizar almacenamiento del iPhone” (activada de forma predeterminada) en Configuración → Fotos. Pero al revés es seguramente la situación para muchos, si no la mayoría, de los usuarios de iPhone: más espacio en el dispositivo que almacenamiento en iCloud. Y ninguna cantidad de ingenio en iOS puede proteger a un usuario con fotos y videos sin respaldar si pierden o rompen su iPhone.

¿Me estoy perdiendo algo? Parece que este nuevo comercial solo está pasando por alto la mayor deficiencia en el ecosistema de Apple.