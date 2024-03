Cómo recuperar documentos de Word no guardados o eliminados en Mac

Few computer-related disasters can quickly drain the color from your face quicker than losing a document you’ve been busily working on. Whether your Mac crashed or froze, you forgot to save, or you accidentally clicked on delete, all might not be lost. We’ll show you how you can recover that vanished Word document.

Si ocurre un desastre relacionado con la computadora, pocos pueden hacer que se te ponga la cara más blanca que perder un documento en el que has estado trabajando activamente. Ya sea que tu Mac se haya bloqueado o congelado, hayas olvidado guardar o hayas hecho clic accidentalmente en eliminar, quizás no todo esté perdido. Te mostraremos cómo puedes recuperar ese documento de Word desaparecido.

If everything is working as it should then it’s quite hard to lose a file in Word. Word has an autosave feature that means that in the event of an accident, you should still have the bulk of your work, except for the last ten minutes. Our top tip would be to save a document as soon as you start working on it to ensure that it autosaves regularly.

Pero ese no es el motivo por el que estás aquí. Si has abierto Word y no puedes encontrar ese documento en el que estabas trabajando, ¡no entres en pánico! Existe una buena posibilidad de que puedas recuperar tu documento. En este artículo, repasaremos las diversas formas en que puedes recuperar un documento de Word no guardado o eliminado.

Cómo recuperar un documento de Word no guardado

Repasaremos algunas situaciones con las que podrías haberte enfrentado para recuperar ese documento de Word por ti. Como dijimos anteriormente, la buena noticia es que Word para Mac tiene una función de autoguardado incorporada llamada AutoRecover. Esto significa que Word está guardando silenciosamente el documento en el que estás trabajando sin que necesites indicarle manualmente al software que lo haga.

Para que esta función funcione correctamente, sin embargo, primero deberás guardar el documento con un nombre, y luego Word realizará guardados incrementales cada diez minutos. Sin embargo, aunque no hayas hecho esto, Word seguirá guardando tu documento y deberías poder encontrar una versión en la carpeta AutoRecover.

Aquí detallaremos cómo llegar a la carpeta AutoRecover y algunos otros pasos que puedes seguir para recuperar tu documento.

5. Si cometiste un error y deseas volver a una versión anterior

Solución: Buscar la versión más reciente en la carpeta de AutoRecovery

La gran noticia es que aunque no hayas guardado tu documento de Word, incluso los mejores de nosotros hemos hecho clic en “No guardar” por accidente al cerrar documentos, puedes recuperarlo de la carpeta AutoRecovery. Sin embargo, es realmente difícil de localizar ya que está oculto en una carpeta de Biblioteca.

Afortunadamente, hay una forma sencilla de ver esa carpeta. Simplemente haz clic en Ir > Ir a la carpeta en el menú Buscar del Finder y pega lo siguiente:

~/Library/Containers/com.microsoft.Word/Data/Library/Preferences/AutoRecovery

Esto abrirá tu carpeta AutoRecovery donde encontrarás las versiones de AutoRecovery de tus documentos aunque no los hayas guardado.

Si piensas que podrías localizar directamente esa carpeta en el Finder, ten en cuenta que el símbolo ~ significa que se trata de una carpeta oculta, por lo que es más fácil cortar y pegar la dirección anterior.

H2. Otras formas de recuperar un documento de Word perdido

Si lo anterior no funciona, o tu versión de Word es más antigua que la actual, prueba los pasos que detallamos a continuación.

H2. Revisa la papelera

En algunos casos, es posible que tu archivo falte porque lo eliminaste. Es fácil de hacer cuando intentas hacer espacio en tu Mac y eliminas un montón de archivos antiguos solo para darte cuenta de que uno de ellos era crucial. Afortunadamente, esto no es tan desastroso como parece. Es posible que el documento aún se encuentre en la papelera.

Haz clic en el ícono de la papelera en el Dock para abrirla.

Ahora verás el contenido de la papelera. Busca tu archivo. Si haces clic en un archivo y presionas la barra espaciadora, es posible que puedas ver una previsualización de él.

Si no ves tu archivo, busca una carpeta de ‘Elementos recuperados’ en la papelera. Es posible que tu archivo se encuentre allí.

Si está allí, tendrás que hacer clic derecho en él y seleccionar Restaurar. Esto colocará el archivo de nuevo en la carpeta donde se guardó originalmente y podrás seguir trabajando en él.

H2. Prueba el software de recuperación de datos

Hay aplicaciones de terceros que pueden ayudarte a recuperar tu documento si los consejos anteriores no funcionan.

Disk Drill

Disk Drill escaneará tu almacenamiento de forma gratuita y te mostrará los archivos que pueden ser recuperados utilizando la herramienta (para que no tengas que pagar antes de saber si podrá encontrar tu archivo). Para recuperar el archivo, deberás pagar por la versión completa de Disk Drill aquí (£83.28/$89).

EaseUS

EaseUS Data Recovery Wizard escaneará la unidad o volumen donde perdiste los archivos. Una vez que se complete el escaneo, podrás ver los documentos no guardados. Haz doble clic para ver una vista previa del archivo y haz clic en Recuperar para recuperarlo. Hay una versión gratuita que tiene un límite de recuperación de 2GB, lo que puede ser suficiente para tus necesidades. Obténla aquí. (La versión completa cuesta $69.95 al mes, cancela en cualquier momento, o $99.95 al año)

Para obtener más detalles sobre algunas otras aplicaciones que pueden ayudarte a recuperar tus archivos, consulta nuestra recopilación de las mejores aplicaciones de recuperación de datos, que también incluye Stellar Data Recovery, RecoverIt, Data Rescue.

H2. Encuentra AutoRecovery para versiones antiguas de Word

Como es posible que no tengas la última versión de Word, detallaremos los pasos a continuación para que puedas localizar la carpeta de AutoRecovery de Word.

Cómo encontrar la carpeta AutoRecover en Word 2016

Así es como puedes encontrar AutoRecover en Word 2016:

En Word 2016, la carpeta AutoRecover está enterrada profundamente en el sistema y requiere que tu Mac muestre archivos ocultos, por lo que el primer paso es revelar estas carpetas secretas, para hacerlo recomendamos seguir nuestro consejo en el enlace a continuación, aunque la combinación de teclas a utilizar es cmd + shift +. (punto). Leer: Cómo mostrar archivos y carpetas ocultos en un Mac.

Una vez hecho esto, deberás abrir Finder y hacer clic en el icono de Inicio en la columna de la izquierda (generalmente es tu nombre). Ahora navega hasta la siguiente carpeta:

Library/Containers/com.microsoft.Word/Data/Library/Preferences/AutoRecovery/

Si tienes algún archivo AutoRecovery, estarán aquí. Una cosa a recordar es que los archivos de AutoRecovery son temporales y solo existen si Word detecta que se cerró inesperadamente. Por lo tanto, si clicaste en “No guardar” en lugar de “Guardar” al cerrar el documento, no habrá un archivo de AutoRecovery para él.

Cómo encontrar la carpeta AutoRecovery en Word 2011

Si estás utilizando Word 2011, es fácil localizar la carpeta AutoRecovery:

Haz clic en la opción Archivo en la barra de menú y busca Autorecover.

Si usas Word con frecuencia, puede haber varios archivos de Autorecover, así que verifica la fecha para ver cuál coincide con el artículo faltante.

Una vez que hayas encontrado el documento, simplemente haz clic en él para abrirlo y luego recuerda guardarlo nuevamente con un nuevo nombre.

Incluso si no encuentras tu documento en la carpeta AutoRecovery, puede que no sea el caso de que no esté allí. Los archivos en la carpeta AutoRecover no siempre se muestran.

Tenemos experiencia directa en esto. En el pasado, nuestra Mac ‘amablemente’ guardó un documento de Word en la carpeta de AutoRecovery de Office 2011. Esto no sería un problema, excepto por el hecho de que cuando accedimos a la carpeta (solo una búsqueda rápida en Spotlight para AutoRecovery de Office 2011) los archivos no estaban a la vista.

Como puedes ver en esta captura de pantalla, el archivo más reciente en nuestra carpeta de AutoRecovery era del 5 de marzo, pero sabemos que hay archivos más recientes guardados allí.

El problema con el archivo de AutoRecovery es que está ubicado en una carpeta de Biblioteca que no es visible por defecto, y eso tendrá algún impacto en si tus archivos son visibles o no. Afortunadamente, hay una forma de localizar el archivo.

Cómo ver archivos en la carpeta de AutoRecovery de Office 2011

Ve al Finder y presiona Alt (o Opción) mientras seleccionas Ir en el menú en la parte superior de la página. Esto hará que la carpeta de Biblioteca sea visible (si no presionas Alt no la verás, y debes mantener presionado Alt o desaparecerá).

Haz clic en Library para abrir la carpeta de Librería.

Localiza la siguiente carpeta: Application Support > Microsoft > Office > Office 2011 AutoRecovery.

Cuando veas Office 2011 en esta vista, deberías poder localizar tu archivo.

H2. Recuperar versiones antiguas de documentos a través de Time Machine

Si bien Word tiene su propio Historial de versiones, solo funciona si has guardado el archivo en algún momento. Además, si posteriormente eliminaste el documento por accidente, no podrás abrirlo para ver una versión anterior.

En ese caso, podrías probar con Time Machine.

Si tienes una copia de seguridad de Time Machine en un disco externo, puedes retroceder en el tiempo hasta el momento en que un archivo eliminado o dañado aún estaba en tu sistema.

Ve a la carpeta donde esperarías ver tu archivo, o una versión anterior de tu archivo.

Abre Time Machine y retrocede durante el día, semanas o meses para ver si tu archivo está allí. Cruzamos los dedos por ti.

Sigue nuestra Guía completa de Time Machine para obtener instrucciones sobre cómo recuperar tus archivos.

Si eres lo suficientemente desafortunado como para no tener una rutina de respaldo, te sugerimos comenzar una inmediatamente. Las Mac son máquinas muy confiables, pero siempre existe el riesgo de que algo salga mal, por lo que es mejor protegerte contra un desastre potencial.

Intenta mirar nuestra Característica sobre Cómo hacer una copia de seguridad de una Mac que destaca varias soluciones para esta práctica esencial.

¿Qué pasa si nunca guardaste tu archivo, si en un momento de locura, hiciste clic en “No guardar” en lugar de “Guardar”? ¡Sucede! ¿Puedes recuperar tu archivo?

H2. Recuperar documentos perdidos de la carpeta Temporal

Tu Mac también tiene una carpeta donde podría mantener temporalmente archivos. Sin embargo, la carpeta Temporal no es fácil de encontrar.

Para encontrar la carpeta Temporal, utiliza Terminal (encuéntrala en Aplicaciones > Utilidades > Terminal o busca Terminal en Spotlight presionando Command + Space.

Abre Terminal

Escribe: open $TMPDIR

Presiona Enter.

Dentro de esta carpeta TMP, deberías encontrar una carpeta llamada Temporaryitems. Es posible que tu documento esté dentro.

H2. Consejos para evitar archivos de Word perdidos

Evita que esta pesadilla vuelva a ocurrir: sigue los consejos a continuación.

Guardar primero, guardar a menudo

Es obvio que deberías guardar con frecuencia, especialmente si tu Mac puede ser un poco poco confiable.

Puedes confiar en que Word guardará automáticamente por ti, pero recuerda que debes guardar el archivo primero para beneficiarte realmente del Autoguardado.

Cambia la frecuencia de autoguardado

Algo útil que debes saber es que puedes reducir los intervalos entre los autoguardados en Word para Mac. Por defecto, están configurados en intervalos de diez minutos, pero es fácil hacerlos más frecuentes.

En Word ve al menú de la barra de menús en la parte superior de la pantalla y haz clic en Word. En el menú desplegable, selecciona Preferencias y luego en la sección de Salida y Compartir verás un icono de disco llamado Guardar. Haz clic en esto y ahora podrás ajustar el tiempo entre guardados ingresando un valor en la casilla ‘Guardar cada X minutos’ en la parte inferior.

Aunque puede ser tentador configurarlo lo más bajo posible, ten en cuenta que el rendimiento de Word podría verse ligeramente afectado si se guarda cada minuto, especialmente si estás trabajando en un archivo grande. Experimenta para ver qué configuración funciona mejor para ti.

También puedes encontrar útil alguno de estos artículos:

Cómo recuperar archivos eliminados.

¿Quieres conocer mejor Word? Lee nuestros

Consejos principales para Word para Mac.