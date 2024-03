Cómo WhatsApp se convirtió en la aplicación de comunicación predeterminada del mundo

En 2014, WIRED me pidió que escribiera algunas líneas sobre mi aplicación más utilizada como parte de una solicitud de pasantía. Escribí sobre WhatsApp porque era obvio. Yo era un estudiante internacional de la India, y era mi línea de vida con mi familia y mi novia, ahora mi esposa, que vivía al otro lado del mundo. “Este mensajero multiplataforma se lleva todo el crédito por mi relación a larga distancia de dos años, que sigue siendo sólida”, escribí en mi solicitud. “Skype es genial, Google+ Hangouts son lo mejor que ha pasado desde Gmail, pero nada dice ‘te amo’ como un mensaje de texto de WhatsApp.”

Unos meses después de esa pasantía, Facebook anunció que estaba comprando WhatsApp por una impresionante suma de $19 mil millones. En la redacción de noticias de WIRED, hubo suspiros audibles ante la etiqueta de precio de este jugador aparentemente menor. Los periodistas estadounidenses no estaban exactamente familiarizados con WhatsApp. Pero gran parte del país seguía en una batalla entre burbujas verdes y azules, mientras el resto del mundo había cambiado a una aplicación creada por dos ex ingenieros de Yahoo! en el patio trasero de WIRED en Mountain View.

Los mensajes de texto eran una de las pocas cosas que podías hacer en WhatsApp en 2014. No había emojis con los que pudieras reaccionar, no podías enviar videos de alta definición, ni GIFs o stickers, no había confirmaciones de lectura hasta finales de ese año y definitivamente no había llamadas de voz o video. Y sin embargo, más de 500 millones de personas en todo el mundo estaban enganchadas, disfrutando de la libertad de usar datos celulares incipientes para intercambiar mensajes ilimitados con amigos y familiares en lugar de pagar a los operadores móviles por mensaje.

Los fundadores de WhatsApp, Jan Koum y Brian Acton, lanzaron la aplicación en 2009 simplemente para mostrar mensajes de estado al lado de los nombres de las personas en la libreta de contactos de un teléfono. Pero después de que Apple introdujera las notificaciones push en el iPhone más tarde ese año, evolucionó hasta convertirse en un servicio completo de mensajería. Ahora, 15 años después, WhatsApp se ha convertido en mucho más — una parte integral de la maquinaria de propaganda de partidos políticos en India y Brasil, una forma para millones de empresas de llegar a los clientes, una forma de enviar dinero a personas y comerciantes, una plataforma de distribución para publicaciones, marcas e influencers, un sistema de videoconferencias y una red social privada para adultos mayores. Y sigue siendo una gran manera para amantes de larga distancia de mantenerse conectados.

“WhatsApp es un tipo de plataforma de medios y de mensajería, pero tampoco es exactamente esas cosas”, dijo Surya Mattu, un investigador de Princeton que dirige el Laboratorio de Testigos Digitales de la universidad, el cual estudia cómo fluye la información a través de WhatsApp, a Engadget. “Tiene la escala de una plataforma de redes sociales, pero no tiene los problemas tradicionales de una porque no hay recomendaciones ni gráficos sociales”.

De hecho, la escala de WhatsApp supera a casi todas las redes sociales y aplicaciones de mensajería actualmente. En 2020, WhatsApp anunció que tenía más de dos mil millones de usuarios en todo el mundo. Es más grande que iMessage (1.3 mil millones de usuarios), TikTok (1 mil millones), Telegram (800 millones), Snap (400 millones) y Signal (40 millones). Está por encima de la plataforma hermana de Meta, Instagram, que cuenta con alrededor de 1.4 mil millones de usuarios. Lo único más grande que WhatsApp es Facebook mismo, con más de tres mil millones de usuarios.

WhatsApp se ha convertido en la plataforma de comunicaciones por defecto del mundo. Diez años después de ser adquirida, su crecimiento no muestra signos de detenerse. Incluso en los EE. UU., finalmente está comenzando a romper las batallas de burbujas verdes y azules y, según se informa, es uno de los servicios de más rápido crecimiento de Meta. Como dijo el CEO de Meta, Mark Zuckerberg, al New York Times el año pasado, WhatsApp es el “próximo capítulo” para la empresa.

Will Cathcart, un antiguo ejecutivo de Meta, que se hizo cargo de WhatsApp en 2019 después de que sus fundadores originales abandonaron la empresa, atribuye el crecimiento global temprano de WhatsApp a ser gratuito (o casi gratuito — en un momento, WhatsApp cobraba a las personas $1 al año), funcionar en casi cualquier teléfono, incluidos los millones de dispositivos Android de baja gama del mundo, entregando mensajes de manera confiable incluso en amplias áreas del planeta con condiciones de red subóptimas y, lo más importante, siendo sumamente sencillo, sin las campanas y silbatos que inflan la mayoría de las otras aplicaciones de mensajería. En 2013, un año antes de que Facebook la adquiriera, WhatsApp agregó la capacidad de enviar mensajes de audio cortos.

“Eso fue realmente poderoso”, dijo Cathcart a Engadget. “Personas que no tienen altas tasas de alfabetización o alguien nuevo en Internet podrían instalar WhatsApp, usarlo por primera vez y entenderlo.”

En 2016, WhatsApp agregó el cifrado de extremo a extremo, algo que Cathcart dijo fue un gran punto de venta. La función convirtió a WhatsApp en una caja negra, ocultando el contenido de los mensajes a todos — incluso a WhatsApp — excepto al emisor y al receptor. Ese mismo año, WhatsApp anunció que mil millones de personas estaban usando el servicio cada mes.

Ese crecimiento explosivo vino con un gran lado oscuro: A medida que cientos de millones de personas en regiones densamente pobladas, como Brasil e India, se conectaron a Internet por primera vez, gracias a los precios económicos de los teléfonos inteligentes y los datos, WhatsApp se convirtió en un conducto por donde fluían libremente bulos y desinformación. En India, actualmente el mercado más grande de WhatsApp con más de 700 millones de usuarios, la aplicación estaba llena de propaganda y desinformación contra los partidos políticos de oposición, alentando a Narendra Modi, el primer ministro nacionalista del país acusado de destruir su tejido secular.

Luego, la gente comenzó a morir. En 2017 y 2018, multitudes frenéticas en partes remotas del país, intoxicadas por rumores infundados sobre secuestradores de niños transmitidos a través de WhatsApp, lincharon a casi dos docenas de personas en 13 incidentes separados. En respuesta a la crisis, WhatsApp actuó. Entre otras cosas, hizo cambios significativos en el producto, como etiquetar claramente los mensajes reenviados — la forma principal en que se difundía la desinformación a través del servicio — así como restringir severamente el número de personas y grupos a los que los usuarios podían reenviar contenido al mismo tiempo.

En Brasil, la aplicación es ampliamente vista como una herramienta clave en la victoria del expresidente Jair Bolsonaro en 2018. A Bolsonaro, un hombre fuerte de extrema derecha, se le acusó de hacer que sus seguidores sortearan los controles contra el spam de WhatsApp para realizar elaboradas campañas de desinformación, disparando miles de mensajes de WhatsApp atacando a su oponente, Fernando Haddad.

Desde estos incidentes, WhatsApp ha establecido asociaciones de verificación de hechos con más de 50 organizaciones de verificación de hechos a nivel mundial (debido al cifrado de WhatsApp, los verificadores de hechos dependen de que los usuarios informen los mensajes a sus líneas directas de WhatsApp y responden con verificaciones de hechos). También ha realizado cambios adicionales en el producto, como permitir a los usuarios buscar rápidamente un mensaje reenviado en Google para verificar los hechos dentro de la aplicación. “Con el tiempo, podríamos hacer más cosas”, dijo Cathcart, incluida potencialmente utilizar la inteligencia artificial para ayudar en la verificación de hechos de WhatsApp. “Hay varias cosas interesantes que podríamos hacer allí, no creo que hayamos terminado”, dijo.

Recientemente, WhatsApp ha agregado rápidamente nuevas funciones, como la capacidad de compartir archivos grandes, mensajes que se autodestruyen después de verse, Historias (llamadas Estados) al estilo de Instagram y llamadas en grupos más grandes, entre otras cosas. Pero una nueva característica lanzada a nivel mundial en otoño de 2023 llamada Canales señala las ambiciones de WhatsApp de convertirse en algo más que una aplicación de mensajería. WhatsApp describió a los Canales, en una publicación de blog anunciando el lanzamiento, como “una herramienta de difusión unidireccional para que los administradores envíen texto, fotos, videos, stickers y encuestas”. Son un poco como un feed de Twitter de marcas, editores y personas a las que elijas seguir. Tiene una pestaña dedicada en WhatsApp, aunque la interacción con el contenido se limita a responder con emojis — sin respuestas. Actualmente, hay miles de Canales en WhatsApp y más de 250 tienen más de un millón de seguidores cada uno, según informó WhatsApp a Engadget. Incluyen al rapero puertorriqueño Bad Bunny (18.9 millones de seguidores), Narendra Modi (13.8 millones de seguidores), FC Barcelona (27.7 millones de seguidores) y la WWE (10.9 millones de seguidores). Y aunque todavía es temprano, los Canales se están convirtiendo rápidamente en una forma para los editores de distribuir su contenido y construir una audiencia.

“Nos tomó un año crecer a una audiencia de 35,000 en Telegram”, dijo Rachel Banning-Lover, jefa de redes sociales y desarrollo en Financial Times (155,000 seguidores) a Nieman Lab en noviembre. “En comparación, [crecimos] un número similar de seguidores [en WhatsApp] en dos semanas”.

El éxito de WhatsApp al agregar consistentemente nuevas funcionalidades sin sucumbir a la proliferación de características le ha permitido prosperar, tanto con su audiencia principal como, más recientemente, con los usuarios en los EE. UU. Según datos que la firma de análisis Data.ai compartió con Engadget, WhatsApp tenía casi 83 millones de usuarios en los EE. UU. en enero de 2024, en comparación con 80 millones un año antes. Hace un par de años, WhatsApp realizó una campaña publicitaria en los EE. UU. — su primera en el país — donde carteles publicitarios y anuncios en televisión promocionaban el enfoque de la aplicación en la privacidad.

Es un sentimiento compartido por el propio Zuckerberg, quien, en 2021, compartió una “visión centrada en la privacidad para las redes sociales” en su página de Facebook. “Creo que el futuro de la comunicación se desplazará cada vez más hacia servicios privados y cifrados donde las personas puedan estar seguras de que lo que se dicen entre sí es seguro y sus mensajes y contenido no permanecerán”, escribió. “Este es el futuro que espero que ayudemos a lograr”.

Ahora, Meta ha comenzado a utilizar la escala pura de WhatsApp para generar ingresos, aunque aún no está claro cuánto dinero, si es que alguno, gana la aplicación. “El modelo de negocio del que estamos realmente emocionados y que hemos estado desarrollando con éxito durante unos años es ayudar a las personas a hablar con las empresas en WhatsApp,” dijo Cathcart. “Es una gran experiencia”. Meta monetiza WhatsApp al cobrar a las grandes empresas por integrar la plataforma directamente en los sistemas existentes que utilizan para administrar las interacciones con los clientes. Y también integra todo el sistema con Facebook, permitiendo a las empresas colocar anuncios en Facebook que, al hacer clic, abren directamente a un chat de WhatsApp con la empresa. Según lo que dijo la compañía al New York Times, estos se han convertido en el formato publicitario de más rápido crecimiento en todo Meta.

Hace unos años, un cambio de configuración en la red interna de Facebook desconectó múltiples servicios de Facebook, incluido WhatsApp, de Internet durante más de seis horas y paralizó el mundo.

“Es como el equivalente a tu teléfono y los teléfonos de todos tus seres queridos apagados sin previo aviso. [WhatsApp] funciona básicamente como un servicio público no regulado”, supuestamente escribió la periodista Aura Bogado en X (entonces Twitter). En Nueva Delhi y Brasil, los trabajadores autónomos no pudieron comunicarse con los clientes y perdieron salarios. En Londres, las operaciones de criptomonedas se detuvieron ya que los traders no pudieron comunicarse con los clientes. Una empresa afirmó una caída del 15%. En Rusia, los mercados de petróleo se vieron afectados después de que los traders no pudieron ponerse en contacto con los compradores en Europa y Asia que realizaban pedidos.

Quince años después de ser creada, la aplicación de mensajería ahora gobierna el mundo.

Para celebrar el 20 aniversario de Engadget, estamos echando un vistazo a los productos y servicios que han cambiado la industria desde el 2 de marzo de 2004.