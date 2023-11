El silicón mejorado de Apple acapara la atención.

El evento Scary Fast de Apple fue el primer evento para presentar la actualización de la iMac de 24 pulgadas. Al igual que los otros dispositivos revelados en esa noche previa a Halloween, el verdadero punto destacado del anuncio es el nuevo chip M3 que brilla con todo su esplendor. He estado usando la nueva iMac M3 toda la semana desde su lanzamiento, y tengo algunas ideas rápidas.

La iMac de 24 pulgadas de Apple llamó mi atención inmediatamente cuando se lanzó por primera vez en 2021. Apresuradamente fui a una tienda minorista de Apple el día del lanzamiento hace dos años para asegurar mi brillante máquina nueva y la sometí a pruebas como un uso diario durante más de un año y medio. Luego, me mudé a Nueva York.

El espacio era limitado y sabía que cambiar a una estación de trabajo centrada en MacBook sería la decisión correcta. Así que me separé de mi querida todo en uno para adoptar un enfoque más simplificado en mi configuración. Pero no puedo decir que nunca volví a mirar atrás…

Avanzamos rápidamente a octubre y Apple le da una actualización a la iMac de 24 pulgadas por primera vez con ese nuevo chip M3. Puede haber sido una de las casillas más esperadas en el bingo de los anuncios para el evento, pero la revelación fue justo lo que necesitaba escuchar como alguien que extrañaba su colorida Mac de escritorio. Así que hice mi pedido y la recogí el martes por la noche.

He estado usando la máquina toda la semana y estoy encantada de tener la iMac en mi escritorio de nuevo. Es una decisión completamente opuesta a la de Chance Miller de 9to5Mac, que recientemente cambió de un MacBook Air y Mac Studio a uno de los nuevos MacBook Pros de 14 pulgadas con M3. Ahora, del otro lado de la ecuación, me encuentro amando la configuración dual de MacBook e iMac.

Seguro, puede que no haya nada completamente nuevo con la iMac de 24 pulgadas, pero el rendimiento del M3 ha sido muy apreciado. El diseño sigue siendo tan marcadamente distintivo de Apple, y francamente, inigualable en el mundo de las computadoras de escritorio. Todavía adoro lo delgada que es toda la construcción, y el hecho de que pueda tener una Mac azul en mi escritorio es aún más difícil de superar.

Su pantalla Retina 4.5K también se ve tan bien como siempre y es una buena actualización desde el antiguo LG UltraWide que había estado usando como pantalla adicional con mi MacBook, me sorprende haber podido funcionar durante tanto tiempo con tan píxeles tan escasos. Otros detalles como un cable de alimentación de nailon trenzado continúan desde el original y se sienten igual de premium que siempre.

Volviendo al rendimiento, el chip M3 es una actualización notable sobre el M1 Apple Silicon del original. Siento que puedo hacer mucho más en mi uso diario antes de alcanzar cualquier forma de rendimiento máximo que antes. Esta computadora de escritorio ha estado sirviendo principalmente como mi estudio de podcasts, pero también se ha convertido rápidamente en mi forma preferida de interactuar con mi servidor, monitoreando Plex, manejando transferencias masivas de archivos y completando otras tareas así que tener una computadora de escritorio siempre ejecutándose destaca.

Pero sí, no hay forma de evitar que esta es una actualización bastante mínima en cuanto a su diseño. Cualquiera que tenga una iMac de 24 pulgadas con el M1 original no necesitaría actualizar, al menos que ya estén al límite con su máquina de 2 años. Las pruebas respaldan mis afirmaciones anecdóticas de que el chip M3 es completamente en serio. Y sin que la más grande iMac parezca estar por verse en cualquier momento cercano, obtener una de las configuraciones de escritorio nuevas parece mucho más atractivo que nunca.

Mis últimos días de uso pueden no ser las pruebas más exhaustivas, pero puedo decir con bastante seguridad que la iMac M3 servirá felizmente como parte central de mi flujo de trabajo en el futuro. Es una encarnación completa de si no está roto, no lo arregles, en cuanto al diseño. Y en el interior, ofrece ganancias notables sobre su predecesor.

Si has estado esperando para comprar una de las iMacs de 24 pulgadas solo porque el chip M1 en la original estaba comenzando a mostrar su edad, entonces ahora es sin duda el momento de actualizar. El modelo M3 realmente vale la pena dar el paso.

La nueva iMac M3 de 24 pulgadas de Apple ahora comienza en $1,299 y está disponible para su compra. Los mismos cuatro colores todavía existen en el modelo base, con opciones a partir de $1,499 trayendo unos pocos diseños extra para tener un total de siete estilos diferentes.

FTC: Utilizamos enlaces de afiliados que generan ingresos. Más.