¿Cómo puedo bloquear y detener las llamadas de spam en mi iPhone?

Las llamadas de spam pueden llegar a molestarte, especialmente cuando están promocionando productos o servicios en los que no tienes interés. Peor aún, algunos de estos llamantes podrían estar intentando llevar a cabo estafas como phishing, tratando de engañarte para que les pases información sensible. Afortunadamente, manejar estas molestias no tiene por qué ser difícil. En este artículo, exploraremos algunos métodos sencillos para bloquear las llamadas de spam en iPhones.

Puedes utilizar diferentes trucos, como activar las funciones incorporadas de tu teléfono o probar nuevas aplicaciones para detener esas llamadas molestas.

Cómo bloquear las llamadas de spam y molestas en iPhone

Existen formas fáciles de detener las molestas llamadas de spam en tu iPhone. Solo sigue unos simples pasos y podrás mantener alejadas esas molestas llamadas de spam. No necesitas una instalación adicional en la mayoría de estos métodos, ya que los iPhones vienen con varias funciones para tratar con las llamadas de spam.

También puedes encontrar muchas aplicaciones en la App Store que detienen las llamadas de spam por ti. Estas aplicaciones tienen muchos números de spam almacenados en sus bases de datos. Entonces, cuando instalas una de estas aplicaciones, bloquea miles de números de spam. Esto te ayuda a evitar ser molestado por las llamadas de spam. Avancemos hacia los métodos.

1. Bloqueo y identificación de llamadas

Tiempo necesario: 1 minuto

Apple tiene otra función llamada Bloqueo y identificación de llamadas que te ayuda a detener las llamadas de spam en tu iPhone usando aplicaciones adicionales. La pantalla final puede verse ligeramente diferente dependiendo de tu operador y tu ubicación.

Abre la aplicación Configuración desde la pantalla de inicio de tu iPhone

Desplázate hacia abajo y encuentra y toca en Teléfono

Toca en Bloqueo y identificación de llamadas

Dependiendo de tu operador, región y aplicaciones instaladas, verás algo como esto. Activa la función deslizando el interruptor

2. Silenciar a los llamantes desconocidos

Afortunadamente, Apple cuenta con una función incorporada para tratar con números desconocidos. Fue introducida en iOS 13. Esta función no corta las llamadas cuando tu teléfono está sonando; en cambio, simplemente las silencia. De esta manera, no serás molestado, pero aún tienes la oportunidad de recibir la llamada. Cuando activas esta función, tu iPhone utiliza Siri para comprobar si el llamante está en tus contactos, mensajes, correo o llamadas recientes. Si el número está ahí, tu teléfono suena normalmente.

Abre la aplicación Configuración desde la pantalla de inicio

Desplázate hacia abajo y encuentra y toca en Teléfono

Toca en Silenciar a los llamantes desconocidos, ubicado debajo de Mostrar mi ID de llamada

Activa la función deslizando el interruptor

3. Registrarse en el Registro Nacional de No Llamar

Muchos países, como Estados Unidos, han creado un sitio web del gobierno para registrar tu número de teléfono. Este sitio web indica a las empresas que no te llamen con spam. Pero algunos grupos, como organizaciones benéficas, agencias de cobro de deudas y organizaciones políticas, aún pueden llamarte.

Ve a donotcall.gov y selecciona Registrarse aquí

Toca en el botón Registrarse

Completa el formulario con detalles importantes como tu número de teléfono y dirección de correo electrónico, luego haz clic en Enviar

Verifica los detalles que proporcionaste y haz clic en Registrar para confirmar

Revisa tu bandeja de entrada de correo electrónico en busca de un mensaje que contenga un enlace de registro

Haz clic en el enlace dentro de las 72 horas para completar el proceso de registro

Si te has registrado por 31 días y sigues recibiendo llamadas de ventas no deseadas, puedes denunciarlas haciendo clic en este enlace.

4. Bloquear llamadas de spam manualmente, si los pasos anteriores no las etiquetan como spam

Si ninguno de los métodos anteriores funciona, puedes bloquear manualmente los números que siguen enviándote spam. Esto evita que te llamen en el futuro.

Abre la aplicación Teléfono desde tu pantalla de inicio

Ve a la pestaña Reciente

Encuentra el número de spam en tu historial de llamadas y toca el icono (i) junto al número

Desplázate hacia abajo y toca Bloquear a este llamante

¿Por qué y cómo terminó mi número en la lista de spammers?

La razón posible es que tu número puede terminar en la lista de un estafador si se filtra a través de piratería de datos, formularios en línea donde ingresas tus datos de contacto, o si alguien a quien le diste tu número lo pasa sin saberlo a los estafadores. Esperamos haberte ayudado a detener las llamadas de spam en tu iPhone.