Cómo Donald Trump podría acudir en ayuda de Mike Johnson

Ha habido mucha especulación sobre cómo los demócratas podrían salvar el martillo del presidente Mike Johnson mientras la representante Marjorie Taylor Greene (R-Ga.) amenaza con destituirlo.

La mejor apuesta en este momento es que si alguien viene en ayuda de Johnson, será el republicano más poderoso.

El ex presidente Donald Trump está programado para aparecer con Johnson en un evento de “integridad electoral” en su resort Mar-a-Lago el viernes, un evento conjunto que sugiere una alianza incipiente pero tentativa entre los dos republicanos poderosos.

La conclusión: el mundo trumpista no está contento con la amenaza de Greene de volver a lanzar al caos al ala republicana de la Cámara una vez más. Existe el temor de que una batalla por la presidencia en un año electoral socave los objetivos del partido de mantener la Cámara y lograr que la Casa Blanca y el Senado cambien de partido.

“Cien por ciento de distracción. Indeseable. Y simplemente estúpido,” dijo un allegado a Trump el miércoles por la noche. “No vamos a caer en este ciclo de tonterías que proviene de miembros de la Cámara.”

“Es justo decir que no creemos que ella esté siendo constructiva,” dijo otra persona cercana a Trump sobre Greene. “La lucha interna no es apreciada por [Trump].”

La gente alrededor del ex presidente está cansándose de las constantes amenazas de moción para vacar, agregó esa persona: “No es forma de dirigir un partido; no es forma de dirigir una Cámara. No se puede trabajar en ese entorno.”

La preocupación mayor es que la remoción de Johnson crearía un vacío de poder en un momento en el que la unidad es esencial y la coordinación entre la campaña de Trump y las operaciones políticas del presidente de la Cámara está empezando a fortalecerse.

Por un lado, el asesor principal de Trump, Chris LaCivita, ha estado en estrecho contacto con Billy Constangy, el principal operador político de Johnson que ha trabajado junto a LaCivita en el pasado. Hayden Haynes, jefe de gabinete de Johnson, se reunió recientemente con miembros del equipo de Trump, y se habla de lanzar reuniones regulares entre la campaña de Trump y la operación de Johnson, así como el RNC, NRCC y NRSC.

Incluso si se frustra el esfuerzo de Greene, lo más probable es con la ayuda de los demócratas, hay un claro entendimiento de que la posición de Johnson en el partido se vería muy debilitada, y que un presidente de la Cámara debilitado significa una maquinaria del GOP debilitada.

En cuanto a los dos personajes principales: las amenazas de Greene llegan justo cuando Trump y Johnson mismos están empezando a desarrollar una relación —participando en llamadas telefónicas más frecuentes, por ejemplo, y ahora programando un evento conjunto.

La oficina de Johnson propuso el evento del viernes al equipo de Trump, sin duda consciente de cómo podría fortalecer la precaria posición del presidente de la Cámara. Pero el evento está siendo visto como una victoria por ambas partes.

Johnson tendrá la oportunidad de estar en el escenario con el Rey de MAGA justo cuando enfrenta una rebelión de extrema derecha, mientras que Trump obtiene al republicano de más alto rango del país para respaldar sus preocupaciones electorales, justo cuando muchos en el GOP le piden que supere la elección de 2020.

No esperen un gran espectáculo de amor, sin embargo. Por un lado, Trump está muy cerca de Greene, y es poco probable que la critique públicamente o incluso que dé su bendición completa a la presidencia de Johnson.

Un problema aún mayor es que Johnson tiene un campo minado legislativo por navegar, y la opinión de Trump sobre el presidente de la Cámara en apuros podría cambiar, admite su círculo interno.

Estos son algunos aspectos a tener en cuenta:

— Poderes de espionaje: Trump alentó a los republicanos el miércoles a “MATAR FISA”, argumentando en Truth Social que la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera se usó en su contra durante su primera campaña. Horas después, 19 republicanos de la Cámara votaron para bloquear una reautorización de una parte clave de esa ley en contra de las objeciones de Johnson.

Pero el círculo íntimo de Trump dijo que si Johnson aprueba una reautorización de FISA no necesariamente dañaría su relación. Por un lado, el ex presidente en realidad confundió dos partes diferentes de la extensa ley de espionaje.

— Ayuda a Ucrania: Los republicanos de la Cámara han intentado convencer a Trump de respaldar o mantenerse al margen del enfoque de Johnson para la asistencia a Ucrania. Si Trump se opone públicamente a la ayuda a Ucrania y Johnson avanza de todas formas, eso casi con seguridad llevaría a Greene a activar la moción para vacar.

Pero aún no está claro qué hará Trump. Se nos dice que los dos hombres tendrán un momento a solas para discutir este tema, entre otros, mañana antes del evento de la tarde.

— El vínculo personal: Si bien Johnson siempre ha sido partidario de Trump, no tiene el tipo de relación afectuosa que su predecesor Kevin McCarthy disfrutó con el ex presidente.

Eso no necesariamente es malo para Johnson. Algunos en el círculo interno de Trump se frustraron con McCarthy, creyendo que era demasiado laxo al hacer promesas que no podía o no cumpliría. Johnson, reservado y centrado en los negocios, no se ha encontrado en la misma posición.

De hecho, aquellos cercanos a Trump ven a Johnson como completamente solidario con sus esfuerzos para cambiar la Casa Blanca y creen que los dos hombres pueden trabajar juntos bien en los próximos meses. Pero el evento de mañana será una prueba: con ambos hombres probablemente respondiendo preguntas de reporteros, será una especie de audición donde temas espinosos como Ucrania, la elección de 2020 y el aborto podrían complicar las cosas rápidamente.

