Cómo la Derecha Moldea el Debate sobre la Inmigración desde Panamá

Ayub Ibrahim acababa de salir de la jungla. Sus pies aún le dolían. Un mes antes, había dejado su hogar en Somalia, huyendo de una guerra civil, viajando primero a Turquía, luego a Brasil y finalmente cruzando a pie a través de una área de 66 millas de selva conocida como el Tapón del Darién.

Descansando en el sofocante campamento de migrantes de San Vicente en Panamá con cientos de recién llegados, de repente se vio rodeado por un grupo de estadounidenses con cámaras de video.

“¿Les gusta Ilhan Omar?” preguntó una persona. “¿Qué piensan sobre Joe Biden?”

El Sr. Ibrahim, de 20 años, respondió a las preguntas. Dijo que le gustaba y admiraba a la Sra. Omar, la primera somalí-estadounidense en servir en el Congreso. Agregó que no sigue la política estadounidense, pero cree que el Sr. Biden es un buen presidente. Cuando se le preguntó si Biden o el ex presidente Donald J. Trump sería mejor para los inmigrantes, eligió a Biden.

Más tarde, el Sr. Ibrahim diría que se había sentido sorprendido y confundido por las preguntas. No tenía la intención de hacer una declaración política.

Pero para entonces, ya era demasiado tarde.

Uno de sus interrogadores, Laura Loomer, una activista de extrema derecha y ex candidata republicana al Congreso, ya había publicado un video editado de la conversación en línea. Había circulado por internet, acumulando casi dos millones de visitas en X.

El subtítulo decía: “¡Inmigrantes ilegales somalíes proclaman su apoyo a Ilhan Omar y Joe Biden dentro del campamento de migrantes en Panamá!”

Dentro de una ‘Investigación de Invasiones’

En una tarde sofocante de febrero fuera de un campamento gubernamental de migrantes en el borde del río Chucunaque, el Sr. Yon acompañó a un reportero y un fotógrafo de The Epoch Times subiendo una colina, deteniéndose para hacer señas a tres cansados migrantes venezolanos que cojeaban por un puente.

“Si perdemos esto, se acabó. ¿Sabes a lo que me refiero? Estados Unidos se acaba”, dijo.

En ciertos círculos de la derecha, una invitación a viajar con el Sr. Yon se ha convertido en una especie de boleto dorado, prometiendo acceso en el terreno y publicidad a su regreso.

Veterano de las Fuerzas Especiales con actitud desafiante, el Sr. Yon siempre ha sabido llamar la atención. En su autobiografía, relata cómo mató a un hombre con sus propias manos en una pelea de bar. (Los cargos en su contra finalmente fueron retirados.) Más tarde, se hizo famoso como bloguero y fotógrafo de primera línea en lo más alto de las guerras en Irak y Afganistán.

Desde entonces se ha sumergido en la política de extrema derecha en todo el mundo. En 2014, fue reclutado por activistas japoneses para disputar la existencia establecida de las “mujeres de consuelo”, las mujeres coreanas forzadas a la esclavitud sexual durante la Segunda Guerra Mundial. Más recientemente, se unió a los agricultores holandeses que protestaban por la reforma ambiental, afirmando que era parte de un plan para reemplazar la población del país con inmigrantes.

El 6 de enero de 2021, estuvo afuera del Capitolio de EE. UU. y luego dijo falsamente que los alborotadores fueron instigados por “agentes provocadores” conectados con Antifa.

Ese año marcó un punto de inflexión para la migración a través del Tapón del Darién, un tramo inhóspito de selva montañosa plagado de serpientes venenosas y bandas criminales. Lo que había sido solo un goteo de unos pocos miles de personas cruzando el Tapón cada año se disparó a 133,000, principalmente impulsado por haitianos que huían del caos económico.

El Sr. Yon llegó a Panamá en febrero y comenzó sus tours poco después, incluyendo uno con el Sr. Tiffany y el Sr. Owens. En total, estima que ha llevado hasta 60 personas para ver los campamentos en persona y trata de mantenerse en segundo plano. “Solo quiero que la gente vea por sí misma y tome una decisión”, dijo.

Se Crea una Narrativa

El Sr. Yon y sus tours a menudo apuntan a las organizaciones humanitarias que trabajan en la zona, reservando una ira particular para una agencia de las Naciones Unidas: la Organización Internacional para las Migraciones. Los grupos, dicen, incentivan la migración al proporcionar atención médica, apoyo psicológico y nutrición antes y después del viaje de los migrantes.

Esa ayuda es financiada por contribuciones gubernamentales y donaciones privadas, fondos que el Sr. Yon llama “ganancias” que motivan a las organizaciones a fomentar más migración.

Diego Beltrán, director interino para América Central y del Norte y el Caribe de la organización de migración, disputó la caracterización, señalando que la ONU no obtiene beneficios de sus actividades y que trabaja para encontrar alternativas a la migración. La agencia ha ayudado a más de cuatro millones de migrantes a establecerse legalmente en América del Sur en lugar de trasladarse al norte hacia EE. UU., dijo.

“Hay mucha desinformación en esta área”, dijo el Sr. Beltrán. “Es evidente que la migración está siendo cada vez más un tema político en muchos países. Pero no estamos de acuerdo con los esfuerzos para estigmatizar a los migrantes y aumentar la xenofobia.”

Otro objetivo es HIAS, anteriormente conocido como la Sociedad de Ayuda al Inmigrante Hebreo, una organización sin fines de lucro de EE. UU. que brinda servicios, incluida asistencia legal y de salud mental, a los migrantes. Los tours del Sr. Yon han puesto atención en los mapas grandes de la región que la organización coloca en algunas de sus instalaciones en Panamá, afirmando que alientan a las personas a hacer el viaje.

Los funcionarios de HIAS dicen que los mapas, que no detallan rutas específicas a través del Tapón, están destinados a ayudar a los migrantes a encontrar estaciones de ayuda.

“Definitivamente no alentamos la migración”, dijo Mark Hetfield, presidente de HIAS. “Todo lo que ofrecemos es una forma de ayudar a quienes llegan allí.”

El Sr. Hetfield dijo que muchas de las críticas hacia su grupo estaban basadas en el antisemitismo, señalando que el hombre que asesinó a 11 personas en una sinagoga de Pittsburgh en 2018 había publicado frecuentes diatribas sobre el grupo. “HIAS le gusta traer invasores que matan a nuestra gente”, escribió el asesino en línea horas antes del ataque.

El Sr. Yon también ha afirmado, sin evidencia, que el grupo está ayudando a migrantes peligrosos a ingresar a EE. UU. “Van a gritar ‘Alá es grande!’ y van a dispararles”, dijo usando un lenguaje obsceno durante una manifestación antiinmigración el mes pasado cerca de Eagle Pass, Texas. “Y están cruzando la frontera y están siendo financiados con dinero judío.”

Existe evidencia de que la narrativa cultivada por el Sr. Yon y otros en sus grupos está teniendo un impacto. Este mes, después de que influencers que visitaron la región publicaron docenas de quejas en línea sobre mapas colocados por grupos internacionales, el director del Servicio Nacional de Migración de Panamá expresó una preocupación similar, calificándola de “irresponsable”.

HIAS ha retirado algunos de sus mapas en la región, diciendo que lo hizo por “razones de seguridad”.

‘Ángeles de la Jungla’

El Sr. Yon ha forjado estrechos lazos con el gobierno panameño, en particular con su patrulla fronteriza. Sus grupos han recibido frecuentemente acceso irrestricto a las instalaciones de migrantes, mientras que a menudo se prohíbe la entrada a los periodistas convencionales.

Una clave para ese acceso es Oscar Ramírez, un activista mexicano y corresponsal de Real America’s Voice, que desde principios del año pasado ha trabajado con el Sr. Yon en Panamá como arreglador y traductor. Con porte militar, saluda a los oficiales de frontera con abrazos en los puntos de control y recibe escoltas armados en expediciones por el Tapón del Darién. Y aunque critica a los grupos internacionales, llama a la patrulla fronteriza “ángeles de la jungla” en publicaciones en redes sociales y reportajes noticiosos.

En un foro de seguridad reciente en la Ciudad de Panamá, el Mayor Nelson Moreno, oficial de protocolo de la patrulla fronteriza, describió al Sr. Ramírez como “una parte integral de nuestro ADN fronterizo”.

Dos días antes, un guardia fronterizo impidió a periodistas del Times viajar a un pueblo indígena donde el Sr. Ramírez y el Sr. Yon, junto con aproximadamente una docena de influencers estadounidenses, estaban filmando a migrantes.

Aunque no hubo otros testigos del episodio, la Sra. Loomer lo discutió en una entrevista en Infowars, el sitio web de extrema derecha fundado por el Sr. Jones, al día siguiente, diciendo que la agencia consideraba a los periodistas del Times un “riesgo de seguridad”.

El Sr. Yon más tarde dijo que se enteró del episodio a través de fuentes en la región. No puedes dar un paso en el Tapón del Darién, dijo en una entrevista con The Times, “sin que yo me entere”.

Creación Constante de Contenido

Durante 10 días, la Sra. Loomer visitó cuatro centros de migrantes, navegó por ríos en canoas motorizadas, pasó por el Canal de Panamá y publicó cerca de 100 veces en X sobre el viaje. Un video tiene más de 4.5 millones de visitas y fue compartido por Michael T. Flynn, ex asesor de seguridad nacional de Trump.

“Estamos siendo invadidos”, dijo la Sra. Loomer en el clip, mientras subía a un autobús con migrantes. “Nos están reemplazando y no es casualidad que esté sucediendo en un año electoral.”

En el abarrotado campamento de San Vicente, Yazdan Faramehr, un fisicoculturista iraní de 29 años que habla bien inglés, fue rodeado por estadounidenses aferrados a cámaras de video. Mientras lo bombardeaban con preguntas, les dijo que esperaba tener un nuevo comienzo en la gran comunidad persa de Los Ángeles.

Pero el Sr. Faramehr se sintió incómodo cuando la Sra. Loomer, que una vez se identificó como una “islamófoba orgullosa”, pero ahora rechaza la etiqueta, comenzó a hacer preguntas sobre iraníes que van a EE. UU. para “cometer actos de terrorismo islámico”. Preocupado por atraer atención no deseada o poner en peligro a su familia, pidió que el grupo no usara su imagen.

De todos modos, el Sr. Yon publicó un clip en X. Recibió docenas de respuestas de personas especulando que el Sr. Faramehr, quien dijo que trabajaba en recursos humanos en Teherán, era un intruso peligroso con una agenda secreta.

Al contactarlo mientras viajaba hacia el norte desde Panamá, el Sr. Faramehr dio permiso al Times para usar su foto. Dijo que creía que era justo que el tour del Sr. Yon “criticara el sistema de inmigración de su país”, pero sintió que intentaban atraparlo.

“Para ser honesto”, dijo, “ojalá nunca hubiera hablado con ellos.”

Kitty Bennett contribuyó con la investigación. Julie Turkewitz contribuyó con el reportaje.