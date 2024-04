La apuesta de LVMH en grandes inversiones inmobiliarias en Nueva York, París y Miami.

Conocida por sus bolsos brillantes, perfumes y ropa, la compañía propiedad de Bernard Arnault también quiere incursionar en distritos comerciales globales enteros.

Ya sea en lugares emblemáticos como la Quinta Avenida de Nueva York y los Campos Elíseos de París, o en la experiencia de compra convertida de almacenes en distritos como el Design District de Miami, el conglomerado francés tiene inversiones inmobiliarias en todo el mundo, ya sea directamente o a través de su brazo de capital privado, L Catterton.

¿El objetivo? Asegurarse de mantener su presencia en los lugares donde la gente más gasta. Las inversiones inmobiliarias de LVMH han estado aumentando: en 2023, el propietario de Christian Dior estableció un nuevo récord para sus inversiones inmobiliarias, alcanzando aproximadamente €2.45 mil millones ($2.62 mil millones).

“Todos los caminos conducen a la propiedad inmobiliaria”, dijo Michael Burke, jefe del Grupo de Moda de LVMH, al Wall Street Journal, agregando que la compañía de lujo más valiosa está creando una ciudad propia a través de sus propiedades controladas.

En Miami, donde LVMH ha invertido dinero en el Design District a través de L Catterton, la influencia de la empresa francesa es incomparable, ya sea con los inquilinos del área o incluso con las obras de arte locales.

Lo común en la mayoría de estas áreas comerciales es que las marcas de LVMH, desde Tiffany hasta Louis Vuitton, están ubicadas una al lado de la otra con sus competidores de la industria del lujo. Ese es el punto, dijo Burke.

“Si no tenemos competidores, no tenemos una nueva ciudad”, dijo Burke. “Tomamos algo que no existe y cuando terminamos, se ha creado un centro urbano con aspectos residenciales, minoristas y culturales”.

Las empresas de moda han impulsado otras grandes compras inmobiliarias recientemente. Basta con mirar a Kering, propietario de Gucci, que acaba de desembolsar €1.3 mil millones ($1.4 mil millones) en una nueva ubicación de tienda en Milán, donde también se encuentra la marca italiana de cafés de LVMH, Cova. La compañía también adquirió una propiedad en Nueva York por valor de $963 millones a principios de año. LVMH ha estado en conversaciones para comprar otra propiedad privilegiada en Nueva York, por la que está compitiendo con otras casas de lujo como Chanel.

Las compañías de lujo enfrentan un momento desafiante a medida que las personas reducen sus gastos en relación con el auge de la COVID-19. Aun así, las tiendas estuvieron vacías y ha sido un camino lento para recuperarse desde entonces.

Ahora, finalmente se vislumbra luz al final del túnel, lo que ha llevado a los gigantes del lujo a apostar por experiencias de compra en persona. Datos sobre las 16 calles de lujo de Europa mostraron una recuperación casi completa en el promedio del alquiler hasta mediados del año pasado, según Savills.

“Hay un interés de las marcas por estar en los centros de las ciudades para mejorar su visibilidad ante un mayor número de clientes, aprovechando el fuerte resurgimiento del tráfico peatonal en las principales calles comerciales de Europa”, dijo Larry Brennan, jefe de la agencia de venta al por menor europea de Savills, en una nota en noviembre.

El deseo de llegar a más clientes al estar en las calles más famosas y populares del mundo es, sin duda, parte de la razón por la que las marcas de lujo están comprando propiedades, pero también es más económico ser su propio propietario, dado que los alquileres pueden ser astronómicos en las áreas de compras principales.

“Tratamos de asegurarnos y comprar las mejores ubicaciones posibles para nuestras compañías”, dijo Arnault en una llamada de ganancias en enero.