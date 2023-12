Como 3 rehenes israelíes intentaron salvarse, solo para ser asesinados por su propio ejército

Los tres rehenes israelíes habían estado en cautiverio durante 65 días cuando recibieron un destello de esperanza. Un grupo de soldados israelíes llegó al edificio en Gaza donde estaban atrincherados con sus captores.

The soldiers released a combat dog into the building equipped with a GoPro camera. The Hamas militants killed the canine, setting off a firefight with the soldiers. The hostages’ captors died in the gunbattle, but the soldiers moved off, unaware that their compatriots were inside, according to the Israel Defense Forces.

Cinco días después de esa oportunidad perdida, los tres rehenes fueron asesinados por error por soldados israelíes, un incidente que ha sumido a Israel en una nueva fase de duelo y ha provocado indignación pública.

Los rehenes, Alon Shamriz, de 26 años, Yotam Haim, de 28, y Samar Talalka, de 24, habían salido de un edificio diferente medio desnudos y sosteniendo una bandera blanca improvisada el 15 de diciembre, pero fueron asesinados a tiros por los soldados que pensaron que estaban caminando hacia una emboscada y no habían tenido en cuenta la posibilidad de que los rehenes fugados pudieran estar moviéndose por la ciudad de Gaza, según una investigación preliminar del IDF.

Los tres habían estado cautivos en el vecindario de Shejaiya, un bastión de Hamas desde hace mucho tiempo que ha sido escenario de algunos de los combates más feroces de la guerra. Según el IDF, fue el lugar de una emboscada de Hamas dos días antes, en la que murieron nueve soldados israelíes, entre ellos un comandante de batallón.

“Hay un vínculo directo entre el triste y muy desafortunado error en matar a esos antiguos rehenes israelíes y los otros incidentes de emboscadas”, dijo el teniente coronel Jonathan Conricus, portavoz internacional del IDF, en una entrevista telefónica el jueves.

No está claro a dónde fueron los rehenes durante los cinco días despúes de que sus captores murieran, pero sí tomaron medidas extraordinarias para hacer contactar con el ejército israelí.

Usaron alimentos para manchar un paño con las palabras “ayuda a 3 rehenes” escritas en hebreo, así como “SOS”, para alertar al IDF de su ubicación. Un dron israelí capturó imágenes de las señales colgadas de un edificio, pero el batallón que estaba allí en ese momento marcó el edificio como una trampa potencial, según la revisión preliminar del IDF.

Un francotirador situado a más de 100 metros disparó los tiros que mataron a Shamriz y a Telalka, e hirieron a Haim, según el IDF.

Haim luego volvió a entrar en el edificio y pidió ayuda en hebreo. El comandante del batallón no abrió fuego. Pero cuando Haim volvió a asomarse a la puerta, otro soldado, en contra de las órdenes del comandante de no abrir fuego, lo mató a tiros, según una evaluación preliminar. Según los informes, los soldados dijeron que no habían entendido completamente sus órdenes.

El IDF reconoció públicamente el error tan pronto como se notificó a las familias de los tres hombres.

“Es súper importante entender la psique y el entorno de combate en el que se encuentran estos soldados”, dijo Conricus, citando casos de unidades que encontraron mensajes en hebreo que se creía que eran trampas, e incidentes de mujeres y niños que se acercaron a los soldados del IDF con banderas blancas mientras los francotiradores de Hamas estaban al acecho. NBC News no ha verificado de forma independiente las cuentas.

Alrededor del mismo tiempo que los rehenes fueron abaleados por error, un batallón diferente se topó con una trampa sospechosa a varias millas al norte de Shejaiya, esta vez con muñecas de niñas con trampas y un altavoz Bluetooth que reproducía canciones y voces de niños en hebreo. Según el IDF, no se dañaron soldados pero se encontraron múltiples dispositivos explosivos en la zona.

El IDF lanzó un video del jefe del estado mayor general, Herzi Halevi, dando una conferencia a comandantes y soldados en Gaza.

“Ves a dos personas, están con las manos arriba y sin camisas. Toma dos segundos “, dijo. “Quiero decirles algo igual de importante: si son dos gazatíes con una bandera blanca que salen a rendirse, ¿dispararíamos? Absolutamente no. Eso no es el IDF”.

Halevi dijo que arrestar a los combatientes de Hamas que se han rendido es valioso para la misión del IDF debido a la inteligencia que pueden proporcionar. Según Halevi, el IDF ha arrestado y está en proceso de interrogar a más de 1.000 combatientes enemigos.

Después del incidente, el IDF emitió nuevas directrices sobre cómo manejar una situación potencial en la que las tropas encuentren rehenes en una zona de combate, algo que no se había hecho antes del incidente.

“Con suerte, tendremos otra oportunidad en la que los rehenes vengan a nosotros o nosotros llegaremos a una casa [con rehenes] y haremos lo correcto”, dijo Halevi.

Más de 100 rehenes siguen en cautiverio, incluidos siete estadounidenses. Desde el ataque terrorista de Hamas el 7 de octubre que los funcionarios israelíes dicen que mató a 1.200 personas, más de 20.000 personas en Gaza, en su mayoría mujeres y niños, han sido asesinados en ataques israelíes, según funcionarios de salud de Gaza. Más de 130 soldados israelíes han muerto en batallas con Hamas en Gaza, según el IDF.

El 19 de diciembre, cuatro días después de que los rehenes fueran asesinados por error, los soldados israelíes regresaron al edificio donde los militantes habían matado al perro de combate del IDF. El personal militar que revisó la cámara GoPro del perro hizo un descubrimiento impactante. La cámara había capturado las voces de los rehenes pidiendo ayuda durante el tiroteo. La GoPro continuó grabando después de la muerte del perro, y también grabó a los hombres hablando entre sí antes de huir del edificio, según el IDF.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, expresó sus condolencias en una publicación en la plataforma de redes sociales X el día del tiroteo.

“Todo el estado de Israel estará de luto esta noche”, dijo en la publicación, y agregó que “esto es una zona de combate donde ha habido muchos incidentes en los últimos días. Las lecciones inmediatas del evento se están transmitiendo a todas las fuerzas combatientes en el campo.

Las familias de los tres rehenes respondieron de manera diferente.

“Voy a decir esto [al] gobierno. Asesinaron a mi hijo dos veces ”, dijo Avi Shamriz a Hallie Jackson de NBC News el lunes. “Dejaste que Hamas se llevara a mi hijo el 7 de octubre, y mataron a mi hijo el 14 de diciembre”.

Leila Talalka, madre de Samer Talalka, italiano de origen beduino, dijo que la disculpa del gobierno llegó demasiado tarde. “Nadie ayudó a traer a mi hijo de vuelta”, dijo a NBC News.

Pero la madre de Yotam Haim emitió una grabación de audio reconfortante para los soldados responsables de la muerte de su hijo.

“Soy la mamá de Yotam. Quería decirles que los quiero mucho, y los abrazo aquí desde lejos ”, dijo Iris Yotam en el mensaje grabado el miércoles. “Sé que todo lo que ha pasado absolutamente no es su culpa, y no es culpa de nadie excepto la de Hamas”

Este artículo se publicó originalmente en NBCNews.com