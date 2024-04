Youtuber Estadounidense Liberado Después de Secuestro en Haití

Un YouTuber estadounidense que fue secuestrado hace dos semanas por un líder de pandillas en Haití fue liberado durante el fin de semana y estaba de camino a casa en Estados Unidos la mañana del lunes, según informó su padre.

El estadounidense, Adisson Pierre Maalouf, de 26 años, viajó a Haití desde la vecina República Dominicana para entrevistar a Jimmy Chérizier, un ex oficial de policía y líder de pandillas conocido como Barbecue, según la familia de Maalouf, quienes hablaron con The New York Times después de su liberación.

Secuestrado junto a él estaba el guía de Maalouf, Jean Sacra Sean Roubens, un periodista haitiano. Roubens confirmó a The Times que también había sido liberado.

Maalouf dijo en redes sociales que había sido secuestrado por un líder de pandillas rival y mantenido en una “choza de concreto rodeada de alambre de púas” en una ubicación remota.

“No puedo dar más detalles hasta que esté en casa, pero todo lo que diré por ahora es: Gloria a Dios”, expresó.

Chérizier no pudo ser contactado para hacer comentarios, y no hay evidencia de que estuviera involucrado en los secuestros.

Maalouf, un estadounidense de ascendencia libanesa de Georgia, se hace llamar “Arab” en sus plataformas de redes sociales. Fue secuestrado el 14 de marzo cerca del aeropuerto de Puerto Príncipe, la capital haitiana, informó su padre, Pierre Maalouf, a The Times.

“Disfruta haciendo entrevistas con personas malas, pongámoslo así”, dijo Pierre Maalouf.

En un video publicado en redes sociales el sábado por la mañana, poco antes de la liberación de Adisson Pierre Maalouf, él y Roubens son vistos sentados en un sofá y abrazándose con Joseph Wilson, un líder de pandillas conocido en criollo haitiano como Lanmò Sanjou, o “La Muerte Puede Llegar en Cualquier Momento”.

En el video, Wilson dijo que los dos hombres habían sido tratados bien, a pesar de ser retenidos contra su voluntad. No se pudo contactar con él para hacer comentarios.

Wilson está siendo buscado en Estados Unidos por su participación en el secuestro de 16 misioneros cristianos y sus hijos, quienes fueron retenidos por rescate en 2021. Fue acusado en 2022 de 16 cargos de toma de rehenes, y el gobierno de EE.UU. ha ofrecido una recompensa de 1 millón de dólares por información que conduzca a su arresto.

Roubens, el guía, dijo en una entrevista que él y Maalouf fueron amenazados con armas de fuego y obligados a grabar videos con Wilson, fingiendo “actuar amigablemente con él”.

“Esa fue la única forma de salir de esa situación”, agregó.

Roubens, un experimentado colaborador de personalidades de YouTube y periodistas extranjeros que buscan informar sobre los grupos delictivos de Haití, dijo que estaba traumatizado y juró mantenerse alejado de las pandillas en el futuro. “No volveré a la zona roja nunca más, he terminado con eso”, dijo, añadiendo que lamentaba hacer pasar a su familia “el dolor que tuvieron que sufrir durante el tiempo que estuve ausente”.

Pierre Maalouf, de 60 años, dijo que su familia estuvo en contacto con su hijo durante el calvario y tenían confianza en que sería liberado ileso.

“Sabía que estaba a salvo”, dijo Pierre Maalouf, añadiendo que las pandillas en Haití utilizan los secuestros como fuente de ingresos y no lastiman a sus víctimas si se paga un rescate. “Quieren negociar negocios. Obtienen lo que quieren, y básicamente eso es todo.”

Agregó que la familia había pagado un rescate para liberar a su hijo.

Un representante del Departamento de Estado dijo que la organización estaba “al tanto de informes sobre el secuestro de un ciudadano estadounidense en Haití”, pero no dio más detalles.

El Departamento de Estado está aconsejando a los estadounidenses que eviten viajar a Haití, citando la violencia generalizada y los secuestros. Estados Unidos y otros gobiernos han evacuado a cientos de personas de Haití en las últimas semanas.

Los secuestros de Maalouf y Roubens fueron los últimos actos llamativos en Haití por parte de grupos armados, que el año pasado fueron responsables de al menos 3,000 secuestros, según las Naciones Unidas.

La seguridad en Haití ha empeorado hasta convertirse en una “situación catastrófica”, informó la ONU el jueves. Los crecientes niveles de violencia de pandillas contra los haitianos, combinados con la corrupción, un sentido de impunidad y una mala gobernanza política, han llevado a que las instituciones estatales de la nación caribeña estén “al borde del colapso”, dijo la agencia.

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU informó que la violencia de pandillas este año ha dejado 1,554 muertos y 826 heridos hasta el 22 de marzo. “La reciente escalada de violencia ha exacerbado los abusos a los derechos humanos, incluyendo asesinatos, secuestros y violaciones, especialmente contra mujeres y niñas”, dijo.

Maalouf, autodenominado “creador de videos, viajero, comediante, cuentacuentos”, ha publicado videos sobre sus visitas con grupos armados en todo el mundo, incluyendo en Brasil, México y Oriente Medio. Su canal de YouTube cuenta con 1.4 millones de seguidores.

“Soy árabe. Pasé mi tiempo explorando los lugares más peligrosos y no documentados del mundo; estar al borde de la muerte es donde me siento más vivo”, dijo en una publicación reciente.

El 10 de marzo, escribió en la plataforma de redes sociales X, “Voy a otro de esos viajes”. Añadió: “Si muero, gracias por ver lo que he publicado. Si vivo, toda la gloria a Dios”.

Su padre dijo que su hijo pasaba la mayor parte de su tiempo viajando a lugares peligrosos.

“Esperaba que esto sucediera algún día, y me dijo ‘No te preocupes. Sé cómo tratar con ellos'”, dijo Pierre Maalouf.

Dijo que su hijo le dijo por teléfono que lo estaban tratando bien. “No tenía su libertad”, dijo. “No tenía su teléfono. Pero fue tratado de manera diferente a los demás”.

La familia no reveló la cantidad del rescate, pero un oficial de seguridad familiarizado con el caso dijo a The Times que pagaron menos de lo que la pandilla había exigido. El grupo cedió después de la presión de Chérizier, el otro líder de pandillas, quien estaba molesto por la cobertura periodística del caso, dijo el padre de Maalouf.