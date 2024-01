La llamada del ex ministro para que Sunak renuncie muestra que la lucha conservadora no ha terminado.

(Bloomberg) — Un miembro conservador de alto rango del Parlamento ha llamado públicamente a la renuncia de Rishi Sunak, en la última señal del fracaso del primer ministro para calmar las rebeliones en el partido gobernante antes de una elección este año.

Simon Clarke, ex ministro de Nivelación, dijo en un comentario publicado por el periódico Daily Telegraph el martes por la noche que Sunak estaba llevando a los Tories a “una catástrofe inminente” en una elección, “donde seremos masacrados”. El artículo salió menos de una semana después de que Sunak lograra aprobar su emblemática legislación contra la migración en la Cámara de los Comunes, a pesar de 11 votos “No” de los Tory, incluido Clarke, quien argumentó que el proyecto de ley no llegaba lo suficientemente lejos.

“Rishi Sunak lamentablemente ha pasado de ser un activo a ser una carga”, escribió Clarke. “Podemos cambiar de líder y darle a nuestro partido y al país una oportunidad de luchar”.

El despacho de Downing Street no respondió de inmediato a una solicitud de comentario. La ex secretaria de Interior Priti Patel tachó la intervención de Clarke como “una indulgencia banal y divisiva” que solo ayudaría a la oposición laborista. El ex Secretario de Brexit, David Davis, calificó el artículo de “ridículo”.

Las críticas públicas de los Tory al plan de Sunak de deportar solicitantes de asilo a Ruanda, incluida la renuncia de dos vicepresidentes adjuntos del Partido Conservador la semana pasada, demostraron el débil control que el primer ministro ejerce sobre su partido en un momento en que ya está rezagado respecto a la oposición laborista por unos 20 puntos porcentuales en las encuestas. Aun así, los rebeldes también mostraron que carecían de suficientes números para desafiarlo abiertamente.

Clarke, quien se desempeñó como secretario general del Tesoro mientras Sunak era Canciller del Erario, es ahora miembro del Conservative Growth Group, una coalición de diputados que defienden el mantra de bajos impuestos de la ex primera ministra Liz Truss. Si bien Clarke hasta ahora ha demostrado tener poco peso sobre el partido en general, el peligro para Sunak es que inspire a más Tory a presentar cartas de falta de confianza a un comité de legisladores de base del partido gobernante que pueden convocar una votación de liderazgo.

Para desencadenar un desafío de liderazgo, los oponentes internos de Sunak tendrían que reunir cartas de falta de confianza de 15% de los diputados conservadores, es decir, más de 50 Tory. No hay señales de que ese umbral esté cerca de ser alcanzado.

“Lamentablemente, creo que no hay nada que pueda hacer para recuperar la confianza de los votantes clave que nos han abandonado”, dijo Clarke. “Si cambiamos al primer ministro por alguien que comparta los instintos de la mayoría y esté dispuesto a guiar al país en la dirección correcta, nos recuperaremos con fuerza en 2024”.

–Con la asistencia de Alex Wickham y Kitty Donaldson.

