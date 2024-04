Column- BoE intenta navegar una política en medio del océano

Por Mike Dolan

LONDRES (Reuters) – ¿Recortar en junio o no en absoluto? El Banco de Inglaterra se encuentra tratando de analizar su política entre un Banco Central Europeo con una reducción de tasas asegurada para la mitad del año y una Reserva Federal de EE. UU. de la que algunos sienten que puede que no esté lista para relajar en absoluto en 2024.

No es la primera vez que el BoE se encuentra en algún lugar en medio del Atlántico Norte tratando de fijar su propio rumbo, posiblemente inclinándose hacia EE. UU. debido a la disinflación rezagada del Reino Unido, pero en la zona euro actual en cuanto a la actividad económica.

Gran parte del primer trimestre, los mercados financieros pusieron en precio de manera conspicua que los tres principales bancos centrales activarían sus primeros recortes de tasas en forma conjunta este verano, pero este mes se abrió una brecha y los plazos se dispersaron.

El economista jefe del BoE, Huw Pill, dijo el martes que el Banco podría mover su política de forma independiente de la Fed y el BCE, aunque pareció no comprometerse sobre a cuál podría estar más cerca.

Queda para los mercados decidir por sí mismos, parece.

Después de unos días ligeramente confusos de ‘diálogo del BoE’ en los que el gobernador Andrew Bailey y su subgobernador Dave Ramsden la semana pasada sonaban moderados en cuanto al objetivo de inflación del BoE y mantenerlo allí, el halcón residente Jonathan Haskel volvió a rechazar eso el martes y Pill pareció más cauteloso.

Por el momento, los mercados monetarios actualmente ofrecen un precio completo a un recorte de tasas del BoE de un cuarto de punto para la reunión del 1 de agosto, con aproximadamente un 50-50 de probabilidad de un movimiento tan pronto como el 20 de junio.

Ese plazo sigue siendo notablemente cercano a las suposiciones sobre el BCE, que está más que totalmente precio para relajar 25 puntos básicos para el 18 de julio, solo dos semanas antes de la fecha favorita del BoE, y alrededor de dos tercios precio para un movimiento temprano tan pronto como en junio.

Por otro lado, la Fed no está actualmente programada para actuar hasta la reunión de política del 18 de septiembre, con solo un 50% de probabilidad de que lo haga tan pronto como el 31 de julio.

Por supuesto, todavía no es inconcebible que los tres terminen moviéndose juntos en la quincena entre el 18 de julio y el 1 de agosto.

Pero donde se abren más las brechas es en las tasas implícitas al final del año – donde ahora solo se ven 40 puntos básicos de recortes de la Fed, 55 puntos básicos del BoE y casi 75 puntos básicos del BCE.

Y ese precio del mercado oculta una considerable divergencia de opiniones sobre la cronología y el alcance de los futuros recortes del Reino Unido.

Los estrategas de Barclays ahora suponen que el BoE comenzará a recortar tan pronto como en junio y reducirá hasta 75 puntos básicos de su tasa de política para fin de año, incluso cuando reducen las expectativas sobre el alcance del ciclo completo de flexibilización hasta el próximo año en unos 50 puntos básicos y establecen una ‘tasa terminal’ tentativa en 3.75%.

Después de haber retrasado la previsión de un primer recorte en el Reino Unido hasta junio desde mayo la semana pasada, el economista jefe del Reino Unido de Deutsche Bank, Sanjay Raja, cree que hay 75 puntos básicos en el horizonte para este año, aunque prevé recortes más profundos hasta 2025 hasta llegar a un mínimo del 3% a principios de 2026.

3rd party Ad. Not an offer or recommendation by Investing.com. See disclosure here or

remove ads

.

MIND THE FX GAP

En un nivel, gran parte del gran aumento posterior a la pandemia y la posterior retirada de la inflación global ha sido en gran medida común a todos los principales bancos centrales debido a las interrupciones energéticas y de la cadena de suministro. Las diferencias entre ellos ahora se derivan más de los factores residuales domésticos relacionados con los mercados laborales y la inflación en el sector de servicios que caracterizan la llamada ‘última milla’.

Pero los mercados de divisas están comenzando a girar en torno a esas opiniones cambiantes, y también pueden desempeñar un papel ellos mismos.

El índice de libra esterlina ponderado por el comercio del BoE cayó más del 1% este mes a medida que los mercados detectaban un cambio en el pensamiento de Threadneedle Street.

Dado que la libra esterlina ponderada por el comercio se ha apreciado un 3% en el último año, y un 10% desde los mínimos alcanzados después del desastroso estallido presupuestario de la entonces primera ministra Liz Truss a fines de 2022, el BoE puede sentirse cómodo sonando más moderado que la Fed en este momento.

Los economistas de Barclays Jack Meaning y Abbas Khan señalan que el primer aumento de tasas del BoE en diciembre de 2021 – tres y siete meses antes que la Fed y el BCE respectivamente – mostró que no tenía miedo de moverse de manera independiente. La única barrera podría ser si moverse solo generara movimientos desproporcionados en el tipo de cambio.

Pero agregaron que el trabajo de Barclays mostró que una divergencia de tasas de interés de 100 puntos básicos debilitaría la libra esterlina en algo más del 2% en general, y eso, a su vez, solo agregaría alrededor de 10-20 puntos básicos a la inflación del Reino Unido.

“No consideramos que esto sea suficiente para cambiar el camino de la política del Reino Unido.”

3rd party Ad. Not an offer or recommendation by Investing.com. See disclosure here or

remove ads

.

Y sin embargo, si la libra esterlina es un factor, ¿debería el BoE inclinarse hacia uno u otro de los dos grandes bancos centrales?

En principio, los mayores vínculos comerciales generales de Gran Bretaña con Europa a pesar de la fractura del Brexit podrían sugerir que se mantendrá más cerca del camino más temprano del BCE. Después de todo, casi el 50% de todas las importaciones del Reino Unido aún provienen de la Unión Europea y más del 40% de las exportaciones todavía se dirigen allí.

La complicación son los energéticos y materias primas denominados en dólares y otros comercios facturados internacionalmente, sin embargo.

Los datos de la oficina de aduanas y derechos de importación del gobierno, por ejemplo, muestran que aproximadamente el 37% de las importaciones totales de la UE y no de la UE al Reino Unido se facturan en dólares, más que las facturadas en libras esterlinas y casi el doble que las facturadas en euros.

Y más del 40% de las exportaciones totales del Reino Unido se facturan en dólares, tres veces la proporción facturada en euros.

Por supuesto, hay muchas variables en todo esto.

Pero si los movimientos de la libra esterlina se convierten en una preocupación, no está muy claro hacia dónde inclinarse entre los bloques occidentales dominantes y seguir un camino intermedio bien podría ser la forma más segura de proceder.

Las opiniones expresadas aquí son las del autor, un columnista de Reuters.