La presentadora del programa matutino ‘The Zoe Ball breakfast show’ de Radio 2 reveló el mes pasado (marzo) que su madre, Julia, había sido diagnosticada de cáncer de una manera “desgarradora”.

En ese momento, reveló que se tomaría un tiempo lejos de su programa matutino para “estar en casa con mi mamá”.

Zoe Ball de BBC Radio 2 revela la muerte de su madre



Ball recurrió a X (antes Twitter) temprano el miércoles (24 de abril) por la mañana para anunciar que su madre había fallecido, dejándola a ella y a su familia “desconsolados”.

La presentadora de Radio 2 dijo: “Duerme en paz querida mamá.

“Gracias por enseñarnos cómo amar incondicionalmente, siempre mostrar coraje y empatía, y cómo, incluso en los días más oscuros, la risa es el mayor de los regalos.

“Estamos desconsolados sin ti, pero nos aferraremos fuertemente unos a otros.”

Los fanáticos se apresuraron a la publicación para enviar buenos deseos a Ball y su familia tras la muerte de su madre.

sleep tight dear Mama ✨

thank you for teaching us how to love unconditionally, to always show courage and empathy, and how, even in the darkest of days, laughter is the greatest of gifts.

we are bereft without you but will hold so tight to each other ❤️✨ pic.twitter.com/uqIti9ugUj

— Zoe Ball (@ZoeTheBall) April 24, 2024

Una persona, comentando en X, dijo: “Querida Zoe. Con todo mi amor y oraciones para ti y toda la familia, que encuentres fuerza juntos en tu dolor y, incluso en este momento, alegría en el recuerdo de la riqueza de la vida de tu madre, su ejemplo y su amor por ti.”

Otro añadió: “Lo siento mucho Zoe. Tu madre suena hermosa…Qué crédito eres para ella.”

Mientras que una tercera persona comentó: “Oh Zoe, lo siento mucho. Tu madre está en paz… Es la sensación más extraña, querer que el dolor termine, pero no querer que se vayan.

“Te envío a ti y a tu familia mucho amor.”

Gaby Roslin y Radio 2 envían buenos deseos a Zoe Ball tras la muerte de su madre



Gaby Roslin ha estado sustituyendo a Ball en su programa matutino de Radio 2 esta semana, y en los últimos meses mientras ella estaba lejos pasando tiempo con su madre.

Roslin reveló la noticia de la muerte de Julia a los oyentes al inicio del programa del miércoles y envió un mensaje de apoyo y amor a Ball y su familia.

Ella dijo: “Zoe, sabes que te apoyo, siempre te apoyaré.

“Te quiero mucho, eres una amiga muy querida, y todos aquí en el equipo te aman y te envían mucho amor.”

LECTURA RECOMENDADA:

La noticia llega justo una semana después de que Ball revelara que su madre había sido trasladada a un hospicio.

En una publicación en X, que incluía una imagen de campanillas, Ball dijo: “Gracias por toda su amabilidad. los mensajes, cartas y tarjetas para Mamá significan el mundo.

“Fuerza y amor para las muchas familias tocadas por el cáncer. aferrándonos fuerte y muy agradecidos a las personas increíbles que cuidan de nuestra mamá.

“Pasamos estas campanillas en el camino hacia el hospicio.”