3 Acciones AI Principales Listas para un Rally Alcista

“

La inteligencia artificial (IA) tiene el potencial de ser uno de los avances revolucionarios más grandes en tecnología que el mundo haya visto. Las empresas están comenzando a adoptar la tecnología y lo que puede hacer. Sin embargo, los primeros resultados son muy prometedores, permitiendo a las organizaciones ser más eficientes y servir mejor a sus clientes.

Pero no te equivoques, la inteligencia artificial aún está en sus primeros días y hay muchas oportunidades para que los inversores se beneficien de las empresas que lideran el camino con la IA. Veamos algunas de las mejores acciones para aprovechar la carrera alcista de la IA.

Nvidia

Ninguna empresa se beneficia más de la IA en este momento que Nvidia (NASDAQ: NVDA). El fabricante de unidades de procesamiento gráfico (GPU) se ha convertido en la columna vertebral de la infraestructura necesaria para alimentar las aplicaciones de IA en centros de datos. Los chips GPU pueden realizar cálculos técnicos más rápido y con menos energía que las unidades centrales de procesamiento (CPU), lo que los hace ideales para su uso en entrenamiento e inferencia de IA.

Por su parte, las GPUs de Nvidia se han convertido en el estándar de oro de la industria debido a su plataforma de software CUDA, que permite que sus chips sean programados directamente, ahorrando tiempo y dinero a los clientes.

Nvidia seguirá siendo la empresa a la que acudir para construir los centros de datos más potentes necesarios para alimentar aplicaciones de IA. Mientras tanto, Nvidia no es un pony de un solo truco, y su negocio de redes también se está beneficiando enormemente de la IA.

Nvidia ha estado experimentando un crecimiento increíble, incluido un aumento de más del triple de sus ingresos durante su trimestre más reciente. A pesar de eso, la acción tiene una valoración atractiva de solo 36 veces las ganancias futuras, lo que la posiciona para una carrera alcista a medida que el negocio crece y los inversores impulsan el precio de la acción.

Gráfico del Ratio P/E de NVDA (Forward)

Amazon

Cuando se trata de IA, Amazon (NASDAQ: AMZN) puede que no sea la primera acción que viene a la mente. Sin embargo, el gigante del comercio electrónico ha estado invirtiendo fuertemente en la tecnología.

La empresa posee el mayor negocio de la nube, Amazon Web Services o AWS, que se está beneficiando de la proliferación de la IA. También ha desarrollado dos chips, Trainium e Inferentia, para ser utilizados específicamente en aplicaciones de IA.

En el lado del software, la empresa ha desarrollado plataformas para ayudar a los clientes a construir sus propios modelos y aplicaciones de IA. Su plataforma SageMaker ayuda a los clientes a construir, entrenar e implementar modelos de aprendizaje automático, mientras que su plataforma Bedrock ofrece a los clientes modelos de alto rendimiento de Amazon y otras principales empresas de IA a través de una sola API para ayudarles a construir aplicaciones de IA.

Amazon también ha desarrollado su propio asistente de IA para desarrolladores de software, Amazon Q. El asistente de IA puede escribir, probar y depurar código. También puede responder preguntas sobre políticas de la empresa, productos y otros temas.

La historia continúa

Amazon ha demostrado en el pasado que está dispuesta a gastar mucho para finalmente ganar mucho, y la IA parece no ser una excepción. Cotizando a un forward P/E de alrededor de 41, la acción tiene margen para crecer dadas las oportunidades de crecimiento de la IA frente a la empresa.

Gráfico del Ratio P/E de AMZN (Forward)

SoundHound AI

Las acciones de SoundHound AI (NASDAQ: SOUN) se dispararon a principios de este año con la noticia de que Nvidia había invertido en la empresa de asistente de voz impulsada por IA. Sin embargo, más recientemente, la acción ha vuelto a un nivel más razonable.

La tecnología de Soundhound ayuda a los asistentes de voz y humanos a interactuar de manera más natural, permitiendo a los usuarios hacer preguntas más complejas mientras obtienen mejores respuestas. La empresa ha logrado avances sólidos en la industria automotriz y está avanzando bien en el sector de restaurantes también. Sin embargo, las aplicaciones de su tecnología deberían expandirse mucho más allá de estos dos verticales industriales.

La empresa tiene un atractivo modelo de negocio de ingresos recurrentes por el cual recibe pagos de regalías basados en el volumen, el uso o la vida del producto. Para aplicaciones donde no se involucra un producto, como con su oferta de restaurantes, utiliza un modelo de suscripción.

Fuente de la imagen: Getty Images.

SoundHound sigue siendo relativamente pequeña, generando solo $46 millones en ingresos el año pasado. Sin embargo, tiene un gran backlog de reserva de $661 millones, que si se respetara se convertiría en ingresos en los próximos años. El promedio ponderado de la duración de sus contratos es de aproximadamente seis años y medio, con más ingresos con carga en la parte posterior. Gran parte del backlog de la compañía proviene de sus relaciones con alrededor de 20 marcas automotrices y de tener su tecnología incorporada en los nuevos modelos de sus vehículos.

Operando a más de 21 veces las ventas futuras, la acción de SoundHound no es barata. Sin embargo, su valuación ha disminuido mucho en los últimos meses, y tiene mucho potencial de crecimiento si puede seguir moviendo su tecnología en más productos. Entrar en teléfonos inteligentes, por ejemplo, sería un cambio de juego para la empresa y la acción.

Gráfico del Ratio PS de SOUN (Forward)

¿Deberías invertir $1,000 en Nvidia ahora?

Antes de comprar acciones de Nvidia, considera lo siguiente:

El equipo de analistas de Motley Fool Stock Advisor acaba de identificar lo que ellos creen que son las 10 mejores acciones para que los inversores compren ahora… y Nvidia no fue una de ellas. Las 10 acciones que hicieron el corte podrían producir ganancias monstruosas en los próximos años.

Considera que cuando Nvidia hizo esta lista el 15 de abril de 2005… si hubieras invertido $1,000 en el momento de nuestra recomendación, ¡tendrías $550,688!*

Stock Advisor proporciona a los inversores un plan fácil de seguir para el éxito, que incluye orientación sobre cómo construir una cartera, actualizaciones regulares de analistas y dos nuevas selecciones de acciones cada mes. El servicio de Stock Advisor ha cuadruplicado la rentabilidad del S&P 500 desde 2002*.

¡Ve las 10 acciones »

*Rendimientos de Stock Advisor a partir del 6 de mayo de 2024

John Mackey, ex CEO de Whole Foods Market, subsidiaria de Amazon, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. Geoffrey Seiler no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Amazon y Nvidia. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

3 Acciones de IA de primera categoría listas para una carrera alcista fue publicado originalmente por The Motley Fool

“