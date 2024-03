Clientes de McDonald’s en Japón y Australia reportan problemas técnicos

Clientes de McDonald’s en Australia, Japón y Hong Kong reportaron problemas para realizar pedidos en los restaurantes de comida rápida el viernes, ya que algunos operadores citaron problemas técnicos con los sistemas de pedidos.

En una publicación en X, McDonald’s Japan dijo que sus restaurantes estaban experimentando dificultades técnicas. “Actualmente hay una falla en el sistema. Pedimos disculpas por cualquier inconveniente que esto pueda causar y les pedimos que esperen un rato hasta que el servicio se restaure”.

McDonald’s Hong Kong señaló en Facebook que también estaban experimentando una “falla en el sistema informático”, indicando que “los pedidos móviles y los quioscos de autopedido no están funcionando” y pidiendo a los clientes que ordenen directamente en los mostradores de los restaurantes.

Personas en Australia publicaron imágenes en redes sociales mostrando letreros en las puertas de algunos locales de McDonald’s disculpándose con los clientes por causar molestias. Medios de comunicación australianos informaron que algunos restaurantes cerraron, mientras que otros volvieron a un enfoque analógico, con algunos trabajadores tomando pedidos con papel y lápiz.

Un representante de un McDonald’s en el centro de Melbourne, Australia, que no quiso dar su nombre, dijo que los trabajadores no podían cumplir con los pedidos y que no sabía cuándo el sistema volvería a la normalidad.

“No se nos ha dado un plazo”, dijo antes de colgar el teléfono.

Esta es una noticia en desarrollo.