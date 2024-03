Mujeres conductoras de autobús, un hito para Uzbekistán.

La uzbeka Saodat Shermatova “lloró de alegría” después de que Uzbekistán, una antigua república soviética predominantemente musulmana, levantara el mes pasado la prohibición de que las mujeres trabajaran como conductoras de autobús.

“Estuve esperando mucho tiempo”, dijo la mujer de 49 años, que solía trabajar en mantenimiento de transporte público en la capital uzbeka, Taskent.

Shermatova ahora maneja el número 51, un autobús eléctrico, alrededor de Taskent, la ciudad más grande de Asia Central con una población de tres millones de personas.

Ella dijo que al principio su esposo, también conductor de autobuses, estaba preocupado, pero le ha dado “total apoyo” aunque “me dice todos los días que tenga cuidado”.

Ver a una conductora de autobús mujer es una vista inusual en Uzbekistán, un país altamente patriarcal de aproximadamente 35 millones de habitantes.

“Al principio, mucha gente me miraba con sorpresa. Algunos hombres me preguntaban si no era demasiado difícil para mí. Otros se quedaban callados pero mostraban desaprobación”, dijo.

“Pero no estoy preocupada. Recibo mucho más ánimo y felicitaciones”

– Sociedad patriarcal –

Antes de empezar a manejar el 51, Shermatova se capacitó durante varios días con su colega de 69 años, Makhmud Mislimov.

“Es una muy buena cosa que se permita a las mujeres manejar autobuses, especialmente ahora que los vehículos son más prácticos y menos pesados que en la época soviética”, dijo Mislimov.

Dijo que en la era soviética las mujeres solían manejar autobuses bajo ciertas condiciones.

En toda Asia Central, la independencia de la Unión Soviética en 1991 llevó a una actitud mucho más conservadora hacia el papel de las mujeres en la sociedad.

Antes del proceso de independencia habían existido mayores niveles de igualdad entre los géneros bajo el Comunismo.

A las mujeres en Asia Central todavía se les prohíbe muchas profesiones, incluido el sector de materias primas

“En Uzbekistán, estaba prohibido que las mujeres manejaran camiones de más de 2,5 toneladas y vehículos que transportaran a más de 14 personas”, dijo el portavoz del ministerio de transporte, Nodir Khudoiberdiyev.

“El gobierno levantó estas restricciones para permitir que las mujeres trabajaran”.

La reforma sigue la gradual liberalización vista bajo el presidente Shavkat Mirziyoyev, quien ha estado a cargo de un régimen estrictamente controlado sin oposición política real desde 2016.

– ‘Ejemplo para las mujeres uzbekas’ –

En otra reforma importante, el parlamento uzbeko ha aprobado una ley que impone una cuota del 40 por ciento de candidatas mujeres en las elecciones parlamentarias.

Es un intento de equilibrar una escena política en la que las mujeres están en gran medida ausentes, excepto por la poderosa Saida Mirziyoyeva, la hija del presidente.

Las Naciones Unidas señalaron en un informe en 2020 que, si bien el gobierno uzbeko estaba tomando medidas para abordar la desigualdad, hubo poco cambio en la vida cotidiana de la mayoría de las mujeres.

Pero eso puede estar cambiando.

Nargiza Gadoyeva, hasta ahora la única otra conductora de autobús mujer en Uzbekistán, dijo que aprovechó la oportunidad de un nuevo papel.

“Al principio estaba ansiosa. Mis hijos se oponían a que yo manejara un autobús. Pero perseveré”, dijo la mujer de 57 años, ex instructora de manejo, que lleva un pañuelo musulmán en la cabeza.

Dijo que la preocupación inicial ha sido superada por las numerosas felicitaciones que ha recibido.

“Creo que mi caso motivará a otras mujeres a manejar. Quiero ser un ejemplo para las mujeres uzbekas, para mostrar que somos capaces de muchas cosas”, dijo Gadoyeva.

“Tienes que creer en ti misma y en tu propia fuerza. Lo principal es ser paciente y segura. Entonces todo lo demás vendrá”

