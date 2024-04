Clasificación de jugadores de la NBA antes de los playoffs: Wembanyama ascendiendo rápidamente; Giannis y Jokić mantienen su posición en la cima

Ayer, me centré en gran medida en preparar el terreno para las actualizaciones de las Escalas de Jugadores Pretemporada-Postemporada de la NBA antes de revelar el Grupo 3 (jugadores entre el puesto 24 y el 42) y el Grupo 4 (Números 43-80).

Hoy, me voy a adentrar un poco más en algunas de las ubicaciones más interesantes y/o desafiantes, así como destacar algunas tendencias generales.

Para empezar, un comentario constante — y uno que he recibido de múltiples fuentes desde la publicación de los Grupos 3 y 4 — es la evaluación siempre difícil de qué jugador es más valioso entre un jugador de rol élite y un creador principal o secundario bueno pero no excelente. Un miembro senior de estadísticas dentro de la liga llegó a argumentar que preferiría esencialmente la totalidad del Grupo 4A, compuesto en su mayoría por jugadores de rol élite o conectores, sobre el Grupo 3B, que está formado por primarios casi All-Star.

No creo que haya una forma fiable de resolver este debate y, en cierto nivel, decidir entre, por ejemplo, Mikal Bridges por un lado y Jaylen Brown por el otro es más una función de los otros equipos respectivos que de los jugadores individuales. En esa comparación en particular, ¡creo que es totalmente posible, si no probable, que tanto los Celtics como los Nets estarían mejor si los dos se intercambiaran!

Clasificación de Jugadores NBA: ‘20 | ‘21 | ‘22 | ‘23: T5 | T4 | T3 | T2 | T1 | ’24: T3&4

En cierto sentido, esto es realmente una extensión de la pregunta latente sobre cómo valorar a los jugadores con cierto nivel subélite, pero aún muy buenos, con el balón. Al menos desde mi punto de vista, no hay nada más valioso en la liga que la creación de disparos de élite y nada más sobrevalorado que la creación de disparos mediocre, pero encontrar la importancia y deseabilidad de los jugadores intermedios es simplemente difícil.

Es también, de alguna forma, la razón para hacer este ejercicio en primer lugar, ya que identificar que hay una brecha bastante amplia entre Brown y Jayson Tatum y que la diferencia entre Luka Dončić y Donovan Mitchell es sustancial es una parte vital de la evaluación de planteles. Evitando la degradación del término “jugador franquicia”, en otras palabras.

Otro conjunto de compañeros de equipo que ilustran esta dicotomía son Paolo Banchero y Franz Wagner. No pensé que Banchero fuera un All-Star especialmente digno este año. Hasta los partidos del 10 de abril, solo hay ocho jugadores que han anotado al menos 100 puntos menos de los que hubieran logrado con una cantidad similar de intentos de tiro con eficiencia promedio de la liga según Basketball Reference, siendo Banchero el séptimo en esa lista. Sin embargo, en cierto nivel, esto es resultado de la falta de otros creadores en Orlando. En mi modelo Simple Shot Quality, su EF 50.2% esperado está en el puesto 24 de los 162 jugadores con al menos 500 tiros rastreados intentados esta temporada.

Pero para volver al tema, los jugadores con la 21ª, 22ª y 23ª dieta de tiro más difícil son Shai Gilgeous-Alexander, Anthony Edwards y Tatum, todos los cuales han superado significativamente sus expectativas de tiro con 209 (SGA, tercero de 162), 73 (Edwards, 45º) y 151 (Tatum, 13º) puntos anotados, mientras que Banchero ha tirado esencialmente al nivel de su calidad de tiro (-3 puntos, 124º de 162). ¿Debería recibir crédito por ayudar a mantener a flote la ofensiva de Orlando al menos absorbiendo posesiones? ¿Cómo se desempeñaría con una jugabilidad más creativa a su alrededor? No estoy completamente seguro, por lo que Banchero es un jugador difícil de clasificar.

Mientras tanto, Wagner no tiene la misma capacidad de auto-creación que Banchero, pero es superior en la mayoría de las otras áreas —anotación más eficiente, mejor y más versátil defensa, juego sin balón— de una manera que lo convertiría en una adición muy plug-and-play a cualquier equipo que ya tuviera cubiertos sus roles creativos principales.

Pasando a otros jugadores destacados que podrían haber estado mucho más arriba si hubiera hecho una actualización de clasificaciones a mediados de temporada. Tyrese Haliburton es uno. Ha sido genial este año, un All-Star digno y la fuerza impulsora detrás de la poderosa ofensiva de Indiana. Pero la segunda mitad del año no ha estado a la altura de la primera, ya sea como resultado de lesiones molestas que lo ralentizaron o de las defensas que comenzaron a descifrarlo o más probablemente una combinación de ambas. Esto, combinado con mi incertidumbre sobre qué tan bien se traduce su estilo a los playoffs, lo tiene en el Grupo 3 cuando durante gran parte de la temporada lo había situado en el extremo inferior del Grupo 2.

Damian Lillard es otro jugador que ha descendido un nivel a lo largo de la temporada. A principios de año, era fácil darle cierta indulgencia basada tanto en la adaptación a un nuevo equipo y rol, como en la agitación en el cuerpo técnico que afectó a los Bucks en la primera etapa de la temporada. Pero aunque ha mostrado algo de la antigua dominancia a intervalos, como los 29 puntos (en 19 intentos de tiro) y nueve asistencias que logró el miércoles para llevar a los Bucks más allá de los Magic a pesar de la ausencia de Giannis Antetokounmpo, esas actuaciones han sido la excepción más que la regla. En sus últimas cuatro temporadas en Portland, Lillard combinó un 62.1 de Tiros Verdaderos con un 31.4 de Uso. En Milwaukee, su eficiencia ha disminuido a un 59.3 en TV con un 28.4 de Uso, su temporada completa menos eficiente relativa al promedio de la liga desde su año de novato. Para un jugador que siempre ha sido una gran incógnita defensivamente, es un declive preocupante a los 33 años.

Por supuesto, podría lanzar el balón al infierno en los playoffs y ayudar a llevar a los Bucks a las finales de la Conferencia Este o incluso a las Finales de la NBA y demostrar que todavía pertenece a la discusión de los primeros 20.

Hablando de playoffs, mencioné ayer que hay algunos jugadores que no podrían mejorar fácilmente su escalafón hasta los playoffs, con Tatum, Dončić y Joel Embiid como ejemplos principales. Los tres tienen grandes oportunidades al entrar en la postemporada este año, con Dončić en particular pareciendo estar bien preparado para hacer una corrida; la incorporación a mitad de temporada de Daniel Gafford y la nueva capacidad de los Mavericks para siempre poder igualar la maestría creativa de Dončić con un sólido compañero de pick-and-roll de clavada y hundida rodeado de lanzamientos parece haber desbloqueado algo especial.

Mientras tanto, hay algunos jugadores para los que ya más o menos asumo grandeza en los playoffs basándome en la experiencia pasada. Jimmy Butler y Jamal Murray no han tenido exactamente temporadas regulares excepcionales, pero ambos tienen antecedentes de dominio en los playoffs.

Saltando un poco, no estoy seguro de qué hacer con Ja Morant y lo estoy tratando esencialmente como un año sabático al reconocer que se ha ganado un escrutinio adicional el año que viene.

Por último, hablemos del gran francés en la habitación. Victor Wembanyama en el Grupo 2B, entre los 14 mejores jugadores de la liga. No creo que haya estado a nivel de All-NBA durante toda la temporada, pero ha sido lo suficientemente bueno como novato y ha mostrado un desarrollo a lo largo del año que me sugiere que comenzará la próxima temporada con una fuerte posibilidad de recibir honores de la liga.

Este crecimiento es especialmente evidente si se compara antes y después de su traslado para ser titular como centro en lugar de ala-pívot a principios de diciembre o de la incorporación de Tre Jones como titular a principios de enero para emparejar a Wembanyama con un base competente.

En relación al primero, ha sido uno de los cinco mejores protectores de aro de la liga desde entonces, con un perfil similar al de Brook Lopez en ese período. Mientras tanto, antes de que Jones se uniera a los titulares, Wembanyama solo logró un 53.3 de Porcentaje de Tiros Verdaderos (en un 29.9 de uso), pero desde entonces, esa marca ha aumentado a un 58.5 de PT en un 33.7 de Uso mientras ha aumentado su tasa de asistencias en casi un 50 por ciento. Y todo esto con su tiro de 3 puntos todavía muy en desarrollo.

Por supuesto, los números no cuentan ni cerca toda la historia de Wemby como demuestra la casi nocturna muestra de “¿Espera, él hizo qué?!” momentos destacados. Aunque no tendrá la oportunidad de demostrarse en los playoffs de este año, parece casi inevitable que, si puede evitar lesiones, pronto estará tocando la puerta del Grupo 1 ya que ha cumplido con todo lo que se esperaba de él, y más.

Puedes comprar entradas para todos los partidos de la NBA aquí.

Equipo ATL BKN BOS CHA CHI CLE DAL DEN DET GSW HOU IND LAC LAL MEM MIA MIL MIN NOP NYK OKC ORL PHI PHX POR SAC SAS TOR UTA

Posición C PF PG SF SG

Grupo de Jugadores Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4

(Ilustración: Dan Goldfarb / The Athletic; Fotos: Michael Gonzales, Garrett Ellwood, Adam Pantozzi / NBAE vía Getty)