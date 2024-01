Netanyahu vuelve a rechazar a Biden sobre el estado palestino.

Le encantaba jugar al baloncesto con sus amigos. Soñaba con estudiar administración de empresas para ayudar a las tiendas de su familia. Disfrutaba cuidando a sus hermanos menores y era “muy educado, muy respetuoso, muy inteligente”, según el presidente de su mezquita. Entonces, de repente, una bala en la cabeza terminó con todo.

Un adolescente palestino-estadounidense fue asesinado por una ráfaga de disparos en Cisjordania ocupada el viernes. El Departamento de Estado de los Estados Unidos confirmó el asesinato sin nombrar a la víctima, pero la familia del adolescente lo identificó como Tawfic Abdel Jabbar, de 17 años. Los detalles de la muerte de Tawfic no estaban claros, pero la policía israelí dijo que el asesinato involucró a un oficial de policía fuera de servicio y un civil israelí, y que estaban investigando el incidente.

Tawfic nació de padres palestinos y se crió en los suburbios de Nueva Orleans. Su abuelo había venido a Estados Unidos “buscando el sueño americano”, dijo Sherean Murad, la subdirectora de la Academia Musulmana en Gretna, quien enseñó la formación cívica de Tawfic cuando estaba en el 11º grado.

Tawfic y su familia se mudaron temporalmente a Cisjordania en mayo para conectarse con familiares: esperaba mejorar su árabe mientras estaba allí y planeaba regresar a Estados Unidos para la universidad.

La noticia de la muerte de Tawfic dejó a amigos y familiares en Luisiana incrédulos. Crédito…vía Hafeth Abdel Jabbar

“Estamos indignados como comunidad, porque es tan absurdo”, dijo la Sra. Murad.

El sábado, grandes multitudes de amigos y familiares se reunieron para lamentar. Durante el día, se celebró una jornada de puertas abiertas en la casa del tío de Tawfic, donde los niños y las mujeres compartieron recuerdos del adolescente con fuertes tazas de café, dátiles y platos de arroz amarillo y cordero. En el patio trasero, hombres jóvenes y viejos se reunieron para comer y celebrar la vida de Tawfic.

Tawfik Abdeljabar, de 23 años, un primo cercano con el mismo nombre pero con una ortografía diferente, dijo que él y Tawfic se sentían como mellizos. “Bromeábamos sobre quién tenía el mejor nombre. Yo decía que la K era mejor, y él decía que la C”, señaló el Sr. Abdeljabar.

Otro primo, Zarifa Abdeljabar, de 22 años, recordó recuerdos de ellos en Cisjordania, específicamente cuando iban en coche a por cafés helados y disfrutaban de la tranquilidad de las montañas.

Debido a que Tawfic fue asesinado en un conflicto religioso, es considerado un mártir, dijo la Sra. Abdeljabar. “Un guerrero de Dios”, lo llamó.

En la noche, se celebró una vigilia para los hombres de la mezquita Omar en Harvey, La., que Tawfic había asistido. Cientos estuvieron allí, con muchos usando el pañuelo palestino kaffiyeh.

En una entrevista con The New York Times, Nabil Abukhader, el presidente de la mezquita Omar, instó a la administración de Biden a hacer más para “luchar por nuestros derechos como estadounidenses”.

“Es importante proteger a nuestros hijos de este ciclo de muerte”, afirmó.

Relatives and friends gathered at a family open house to mourn and remember Tawfic on Saturday.Credit…Kathleen Flynn for The New York Times

Varios familiares se perdieron las reuniones del sábado, incluidos dos tíos de Tawfic y su hermano mayor, que volaron a Cisjordania tan pronto como escucharon la noticia.

Una de sus primas estaba en profundo luto cuando entró en labor de parto el viernes y dio a luz a un bebé.

Le puso de nombre Tawfic, con una C.

Gaya Gupta, Roni Caryn Rabin and Anushka Patil contributed reporting.

— Anna Betts and Katy Reckdahl Anna Betts reported from New York, and Katy Reckdahl from New Orleans.