Cierra el restaurante China Lane de Logansport después de 73 años.

Tras 73 años de operación, un restaurante emblemático en el centro de Logansport cerrará sus puertas. China Lane celebró su último día de operación el viernes mientras varios clientes hicieron fila para realizar sus últimos pedidos.

“Hemos estado aquí por mucho tiempo, así que sí, es triste,” dijo la residente de Logansport, Cheryl Colee, el viernes por la mañana. “Buena comida, es uno de los mejores lugares de comida china en la ciudad… he estado comiendo aquí la mayor parte de mi vida.”

La última semana del restaurante vio una abrumadora cantidad de pedidos, tantos que el restaurante solo ofreció servicio para llevar, según la página de Facebook del restaurante. La propietaria Mellany He Chan dijo que después del último día del restaurante, les gustaría tomarse un descanso, ya que estos últimos días han sido agotadores.

“Hemos tenido solo unas pocas horas de sueño,” dijo He Chan.

He Chan describió el cierre como agridulce. Por un lado, dijo que está feliz de que el restaurante termine y que puedan pasar más tiempo con sus padres mayores y su familia. Por otro lado, sin embargo, dijo que están tristes y extrañarán a sus clientes y amigos.

“…¿el recuerdo favorito? Trabajar con todos mis hijos y las camareras y todos aquí,” dijo He Chan. “A veces, tuvimos altibajos, pero después de eso, fue un dulce recuerdo.”

El edificio está en proceso de ser vendido a un comprador mexicano. He Chan dijo que intentaron llevar comida asiática a Logansport, pero no pudieron encontrar a nadie para abrir otro restaurante chino.

“Es triste. Me gusta venir aquí mucho, pero tienen que seguir adelante, y todos los demás también,” dijo el residente de Perú, Samuel Sylvain, el viernes por la mañana.

He Chan dijo que lamentan no poder servir a la comunidad por más tiempo y no haber dado suficiente aviso para despedirse. Dijo que desearían poder servir a la comunidad por más tiempo, pero necesitan pasar más tiempo con su familia, y desean a todos lo mejor de la suerte, la felicidad y la buena salud.

“No tenemos metas en este momento,” dijo He Chan. “Solo quiero relajarme un poco, pasar más tiempo con mis padres mayores antes de que sea demasiado tarde. Quiero decir, todavía están en buena forma, pero queremos viajar un poco más con ellos aquí y allá…. A veces, el dinero no lo es todo.”

La familia de He Chan compró el negocio en 2013 de los amigos de la familia Kan y Boon “Joe” Lee, quienes se jubilaron después de hacerse cargo en 1986. El restaurante abrió por primera vez en 1951.