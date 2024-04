Científico estadounidense recomienda sal en tazas de té – lo probé

En el Reino Unido, el té es una institución cultural, donde se estima que se consumen cerca de 100 millones de tazas al día.

Aunque tenemos nuestras preferencias para la mezcla perfecta, en gran medida estamos de acuerdo en que el té puede ser el remedio para cualquiera de los problemas de la vida. Entonces, no lo arruines.

De todas maneras, una científica estadounidense ha afirmado que ahora se debe agregar sal a las tazas de té.

En respuesta a la declaración emitida por la Embajada de Estados Unidos en el Reino Unido:

Apreciamos nuestra Relación Especial, sin embargo, debemos discrepar rotundamente…

El té solo se puede hacer usando una tetera. https://t.co/Jt5xWKYRkT

— Cabinet Office (@cabinetofficeuk) 24 de enero de 2024

La investigación de la Profesora Michelle Francl ha causado bastante revuelo en el Reino Unido e incluso ha provocado una intervención diplomática de la Embajada de Estados Unidos.

“Queremos asegurar a las buenas personas del Reino Unido que la impensable noción de agregar sal a la bebida nacional británica no es la política oficial de Estados Unidos. Y nunca lo será,” dijo la embajada en X, anteriormente conocido como Twitter.

El Gabinete del Reino Unido respondió: “En respuesta a la declaración emitida por la Embajada de Estados Unidos en el Reino Unido: Apreciamos nuestra Relación Especial, sin embargo, debemos discrepar rotundamente… El té solo se puede hacer usando una tetera.”

Por supuesto, todo esto es en broma. La idea ha existido desde el siglo VIII, encontrada en manuscritos chinos que la Profesora Francl analizó para perfeccionar su receta.

“Lo nuevo es nuestra comprensión de ella como químicos,” dijo la Profesora Francl.

Ella explica que la sal actúa como un bloqueador del receptor que hace que el té tenga un sabor amargo, especialmente cuando se ha dejado reposar mucho tiempo.

Ayer un científico estadounidense aconsejó poner sal en el té, luego la Embajada de Estados Unidos sugiere calentarlo en un microondas. Un mal día para las relaciones especiales. ¿Qué recomendará América hoy, nos preguntamos? ¿Cebolla en un tazón de cereal? ¿Mostaza en galletas Jaffa?

— VeryBritishProblems (@SoVeryBritish) 25 de enero de 2024

Al agregar una pizca de sal de mesa – una cantidad indetectable – contrarrestarás la amargura de la bebida.

“No es como agregar azúcar. Creo que la gente teme que pueda sentir el sabor de la sal.”

Ella insta a los británicos amantes del té a tener una mente abierta antes de juzgar su investigación, que ha documentado en su nuevo libro Steeped: The Chemistry of Tea, publicado por la Royal Society of Chemistry.

“Está bien experimentar,” dice. “Hice experimentos en mi cocina para esto – canaliza tu científico interior.”

Bueno, no todos podemos burlarnos sin probarlo, ¿verdad?

Es una prueba simple de realizar, te haces tu mezcla deseada y luego… y luego… con cuidado la sazonas. Ya he tomado tres tazas desde las 6 am, así que otra es bienvenida.

Añadí una pizca de sal al té y lo probé con cautela.

Realmente desagradable, evítalo a toda costa. Sabe exactamente como te lo esperas.