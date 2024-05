ChromeOS adopta una nueva fuente predeterminada – y sorprendentemente, no la odio.

Google tiene un gran cambio en la tienda para los usuarios de ChromeOS: una nueva fuente predeterminada para el sistema operativo, que reemplazará a Roboto como la fuente principal en todos los dispositivos Chrome.

La nueva fuente predeterminada es Google Sans (anteriormente conocida como Product Sans), que los propietarios de los mejores Chromebooks ya conocerán, incluso sin saberlo; ya está presente en todo el sistema operativo y en los sitios web de Google, apareciendo en la aplicación de Archivos y el menú de Configuración Rápida, así como en la propia tienda digital de Google.

Las actualizaciones de fuente son algo que te preocupa (sí, me preocupa; sí, soy un gran nerd de interfaces de software), entonces afortunadamente no hay necesidad de entrar en pánico aquí: Google Sans es una fuente bastante inofensiva, muy similar a la fuente predeterminada existente Roboto, o fuentes como San Francisco y Open Sans, al punto en el que un usuario desprevenido ni siquiera podría notar el cambio.

Cambiar la fuente principal de todo un sistema operativo no es algo pequeño. Hubo un alboroto entre los fanáticos de las fuentes cuando Microsoft cambió la fuente predeterminada de Word de Calibri a Aptos después de una carrera de 17 años. Personalmente soy bastante averso al cambio, y aunque aprobé el alejamiento de Times New Roman (ugh) en su momento, sentí que el cambio de Calibri a Aptos era innecesario. Después de todo, si no está roto, ¿para qué arreglarlo, verdad?

Roboto no está roto, pero puedo apreciar por qué Google quiere hacer el cambio a su propia tipografía de marca. Google Sans es una buena fuente; después de todo, es la letra que el gigante de búsqueda ha elegido para representarse en material público oficial, así que puedo asumir razonablemente que ha habido mucho dinero y muchas horas de trabajo dedicadas a garantizar su perfección. Es una fuente moderna agradable, optando crucialmente por un ‘g’ minúscula con cola abierta, sin ningún negocio de cola de bucle hideous aquí, muchas gracias. Sí, sé que lo usamos aquí en TechRadar, y que lo estás viendo en este momento. No, no estoy contento con ello, pero tienes que elegir tus batallas.

Product Sans, ahora Google Sans, fue introducido originalmente en 2015 para la marca e materiales de marketing de Google (Crédito de la imagen: Google, Kashmiri)

Teniendo en cuenta que Google Sans ya está presente en muchos rincones de ChromeOS, es poco probable que sea un cambio revolucionario para la mayoría de los usuarios. Mis colegas apasionados por las fuentes pueden relajarse, aunque… esto ni siquiera es un gran salto para aquellos que prestan atención cercana a la letra, si me preguntas.

Roboto no será completamente expulsado del sistema operativo todavía. Según un compromiso de código de Gerrit de Chromium detectado por 9to5Google, la fuente predeterminada anterior seguirá presente en momentos en los que Google Sans simplemente no encaje del todo (debido a la falta de soporte para glifos específicos, por ejemplo). Todavía no tenemos una fecha concreta para cuándo se implementará el cambio; dado que la versión 124 de ChromeOS ya está en beta y está a punto de lanzarse, probablemente ocurra en la versión 125 hacia finales de mayo o principios de junio.

¿Tienes una fuerte opinión sobre las fuentes? Sé que algunos de ustedes la tienen. ¡Háblame en X (tos, Twitter, tos) con tus peores opiniones sobre fuentes!