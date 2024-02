Chinese officials cancel Argentina games due to anger over Messi not playing

Lamentablemente no pude jugar en el amistoso de Hong Kong – MessiLa cancelación de dos partidos amistosos de Argentina en China ha provocado mucha controversia luego de que Lionel Messi no jugara para el Inter Miami en un partido en Hong Kong. Los campeones del mundo iban a enfrentarse a Nigeria en Hangzhou y a Costa de Marfil en Beijing en marzo. Los fanáticos en China se enfurecieron cuando el capitán de Argentina no jugó para su club contra un equipo de Hong Kong el domingo. Messi, de 36 años, dijo que no podía jugar debido a una lesión en la ingle. Sin embargo, su ausencia generó críticas generalizadas en China cuando luego apareció en el banquillo tres días después contra el Vissel Kobe en Japón. “Pekín no planea, por el momento, organizar el partido en el que iba a participar Lionel Messi”, dijo la Asociación de Fútbol de Pekín el sábado. Cuando el partido en Hangzhou fue cancelado el viernes, su oficina de deportes dijo: “Dadas las razones que todos conocen, según las autoridades competentes, no se cumplen las condiciones para que se lleve a cabo el evento”. Los fanáticos en Hong Kong abuchearon al copropietario del Inter Miami, David Beckham, y corearon para que les devolvieran su dinero después de que Messi no saltara al campo. Desde entonces, los organizadores del partido, Tatler Asia, han prometido un reembolso del 50% a los aficionados.