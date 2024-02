¿Cuál es el valor de la computación espacial de Apple Vision Pro?

Apple Vision Pro iPad mini – ambos productos tuvieron lanzamientos de software desafiantes. El Apple Vision Pro ha ganado mucha atención inicial. Las breves demostraciones en tiendas de la compañía y su selección de clips inmersivos de contenido en Apple TV+ son impactantes y espectaculares. Pero, ¿puede este nuevo dispositivo lanzar una plataforma realmente útil para aplicaciones de realidad aumentada, y el mundo realmente necesita el nuevo “cómputo espacial” de Apple? Apple tiene un historial sólido de éxito con sus audaces presentaciones de nuevos productos. Tanto el iPhone como el Apple Watch aparecieron con precios significativamente más altos que muchos productos comparables que ya existían. A pesar de muchas críticas por parte de expertos que pensaban que Apple había fijado precios demasiado altos para que los usuarios comunes los consideraran, ambos superaron ampliamente a sus competidores. Las ediciones premium han ampliado los precios máximos desde su introducción. Otras presentaciones, como el iPad y los AirPods, no solo fueron mucho más utilizables, sino que también eran significativamente más baratos que otras alternativas existentes. Los consumidores no siempre se daban cuenta. Escribiendo sobre los nuevos AirPods de $159 en 2016, The Verge tuvo que explicar que “el precio ya ha alejado a mucha gente, pero […] en realidad es muy competitivo”. Apple Vision Pro está en algún lugar intermedio. Tiene un precio mucho más alto que los visores de VR típicos para videojuegos, más alto que el Quest Pro de nicho premium de Meta, y aproximadamente igual que el HoloLens de Microsoft dirigido a empresas. Dado que los dispositivos de VR en gran medida han languidecido como una novedad o juguete, y han visto un uso de alta gama, pero ciertamente nada revolucionario, ¿existe algún valor real para los consumidores o incluso para los prosumidores para el Vision Pro de alta calidad, ingeniosamente diseñado, pero bastante caro, y su novedoso concepto de escritorio inmersivo para el cómputo espacial? Bueno, ¿no es esto espacial? ¿Qué es incluso el “cómputo espacial”? Esa fue la pregunta planteada por The Washington Post el viernes pasado bajo un titular que insistía: “El Vision Pro de Apple es cómputo espacial, nadie sabe lo que significa”. Y para ampliar la pregunta, se emparejó frenéticamente con un subtítulo que preguntaba “¿quieres una tecnología que no puede definirse?”. En una era en la que los periodistas de investigación serios y de renombre están siendo despedidos, Shira Ovide exploró ociosamente la idea de que nadie sabe qué es el cómputo espacial a lo largo de varios párrafos que realmente no decían nada. Dos horas después, se publicó otro artículo del mismo periódico, escrito por Michael Liedtke, que ofrecía una explicación detallada del cómputo espacial proporcionada por “un consultor de la industria desde hace tiempo”. Según esta fuente, la respuesta a esta enigma desconcertante “incorpora elementos de realidad aumentada o AR, y inteligencia artificial o AI”, y “permitirá a los dispositivos comprender el mundo de maneras en que nunca antes han podido hacerlo”. El artículo del Post incluso predijo que “eventualmente, todas las interfaces, ya sea un carro o un reloj, se convertirán en dispositivos de cómputo espacial”, antes de que Liedtke citara su investigación sobre sensores de movimiento que descargan inodoros como “una forma primitiva de cómputo espacial”. Me quedé preguntándome cómo estos chefs de frases sin sentido siguen teniendo trabajo. Pero, lo que es más importante, ¿alguien se confundió cuando vio la presentación de Apple del cómputo espacial y se preguntó por un momento qué podría significar esta frase? “Especial” se refiere simplemente a las cosas que están a su alrededor, ¿verdad? El precursor de Spatial Audio El concepto de “espacial” es algo que los consumidores ya han contemplado. Hace casi tres años, Apple presentó el Audio Espacial como una nueva característica en Apple Music. Lanzado durante el verano de 2021, Apple simplemente lo comercializó como “la música viene de todas partes y suena increíble”. Detrás de escena, el nuevo Audio Espacial de Apple utilizó Dolby Atmos para ofrecer experiencias de audio atmosféricas que requerían que los sellos musicales remezclaran sus catálogos para ofrecer una nueva calidad de música, remasterizada para transmitir un escenario de sonido estéreo precisamente preciso más allá del simple statu quo de sonido estereofónico de dos canales. Apple Music distribuyó el contenido remasterizado de los músicos y lo reprodujo espacialmente para los usuarios utilizando un nuevo descifrado proporcionado por sus chips personalizados ya presentes en iPhones, iPads y Macs recientes, así como sus auriculares AirPods y Beats con chips H1 o W1 de Apple. Insinuar nuevas características valiosas de sus ofertas de hardware recientes, con la ayuda de proveedores de contenido que crean nuevas aplicaciones de sus tecnologías, es lo más propio de Apple. Los suscriptores de Apple Music obtuvieron una actualización de contenido “gratuita” al comprar nuevo equipo de Apple para disfrutarlo. Spatial Audio de Apple Music se basa en el concepto de Audio Espacial y lo lleva al interfaz de usuario visual. No es solo el paisaje sonoro lo que te rodea y es direccional, sino también todas tus ventanas de contenido, tus juegos, tus videos, fotos y panoramas. Inflación espacial El Audio Espacial fue una solución por la que realmente no se estaba pidiendo. Otros servicios de música imaginaban que lo que realmente querían los consumidores era la codificación de música de alta fidelidad de Tidal o la curación de contenido de Spotify o tal vez podcasts exclusivos. Sin embargo, ambas compañías luchan por sobrevivir y no hacen mucho por los músicos y la industria, con Tidal pagándoles un poco más por los escasos tiempos que reúnen, o Spotify pagándoles mucho menos por muchos más tiempos. Mientras que Apple ha dedicado mucha atención de marketing al Audio Espacial durante los últimos tres años, no es algo por lo que tengas que pagar explícitamente para obtenerlo. No así con este nuevo mundo de cómputo espacial, donde el reproductor cuesta más de $3,500 y tienes que buscar nuevas películas en 3D y obtener nuevas aplicaciones espaciales especialmente creadas para Vision Pro. ¿Cuál es el valor de adquirir explícitamente este nuevo concepto? Si escuchas a muchos críticos, la respuesta es que Vision Pro se parece mucho al iPad. No hace lo que imaginaban que debería hacer Apple, y están molestos porque es posible que nunca pueda ofrecer exactamente lo que esperaban. Realmente sienten que debería costar la mitad, ser la mitad de grande, y hacer muchas cosas que Apple nunca dijo que haría. Esta es una crítica a Apple recurrente. Como señalé en la columna del lunes, la característica más notable y valiosa de Vision Pro es su envolvente video inmersivo y el entretenimiento fascinante de tener un gran televisor virtual que te envuelve y te mete directamente en un entorno: desde tus propias panorámicas y capturas en 3D hasta las películas inmersivas en 3D comerciales. Llevar el dispositivo puede ser agotador. ¿La gente realmente lo usará para trabajar en productividad del mundo real? Incluso antes de probarlo, predije con confianza que “Vision Pro no va a reemplazar a Mac para hacer las mismas tareas”. Pero, ¿qué tal usar Vision Pro con tu Mac? Ventanas para tu Mac A menudo, incluso un televisor realmente bonito se convierte en una pantalla pobre para tu Mac. Los televisores están diseñados e instalados en la pared para verse a distancia para el ocio. Las características que hacen un gran monitor para la productividad y la informática seria son bastante diferentes. Incluso un televisor 4K al otro lado de la habitación en la pared ofrece una resolución efectiva y una claridad general que no impresiona una vez que estás acostumbrado a un Mac con pantalla Retina. Me sorprendió encontrar que usar Vision Pro como pantalla de Mac, con Screen Mirroring, es bastante fenomenal. Al estilo típico de Apple, simplemente funciona. Si miras tu MacBook con tu Vision Pro en la misma red WiFi, aparece un botón virtual Conectar que te permite establecer una sesión. No es tan difícil conectar un Mac de escritorio. Mi MacBook Pro de 13 pulgadas de 2020 crea de forma predeterminada una pantalla virtual posicionada justo encima de la máquina a una resolución aparente más alta de 2560×1440. Proporciona un escritorio de trabajo más grande. Se ve al menos tan nítida y brillante como mi pantalla incorporada, pero nunca tiene reflejos ni problemas de brillo. Para comparación, la “resolución predeterminada” de mi MacBook M1 es 1440×900, pero la configuro en 1680×1050 para tener un escritorio más grande. Técnicamente puede pintar su interfaz de usuario en la pantalla incorporada a su resolución nativa de 2560×1600, pero esto resulta en un texto pequeño que no es realmente legible. Apple parece ser el primer fabricante de PC que se da cuenta de que una resolución más alta no siempre es mejor, y que ofrecer una hermosa pantalla Retina afilada era más fácil de vender que solo estadísticas de recuento de píxeles más altas. Mientras que mi MacBook Pro reduce su…