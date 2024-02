Google cambia de rumbo y ahora planea hacer una aplicación de YouTube para Vision Pro.

El gran precio de Vision Pro (que comienza en $3,499) puede asustar a Peters para gastar tiempo y dinero en una aplicación dedicada de Vision Pro para Netflix, pero la reacción temprana de los usuarios de Vision Pro, especialmente aquellos que han llevado el dispositivo fuera, es que Apple nos está dando una vista previa del futuro de la informática. Y eventualmente, el Vision Pro podría convertirse en las pequeñas gafas inteligentes que podrían reemplazar al iPhone. Si Netflix se da cuenta del potencial del Vision Pro está por verse, pero no es como si los suscriptores de Netflix no pudieran usar Safari en la computadora espacial para abrir el sitio web de Netflix. Los usuarios simplemente no obtendrán características como Entornos que permiten a los usuarios elegir diferentes entornos para ver películas.

La aplicación de terceros Juno para Vision Pro permite a los usuarios transmitir videos de YouTube

Por ejemplo, los usuarios de Disney+ pueden seleccionar uno de los cuatro Entornos diferentes, incluyendo “el Teatro Disney+, inspirado en el histórico Teatro El Capitán en Hollywood; el Piso del Terror de la película Monster Inc. de Pixar; la Torre de los Vengadores de Marvel con vistas al centro de Manhattan; y la cabina del landspeeder de Luke Skywalker, frente a una puesta de sol binaria en el planeta Tatooine de la galaxia de Star Wars”.

Mientras Netflix permanece impasible ante la emoción generada por el lanzamiento del Vision Pro, una empresa que ha hecho un rápido cambio es Google y la noticia oficiosa de Mountain View es que está en marcha una aplicación de YouTube para Vision Pro. La portavoz de YouTube, Jessica Gibby, le dijo a The Verge: “Estamos entusiasmados de ver el lanzamiento de Vision Pro y lo estamos apoyando asegurándonos de que los usuarios de YouTube tengan una gran experiencia en Safari. No tenemos planes específicos para compartir en este momento, pero podemos confirmar que una aplicación de Vision Pro está en nuestra hoja de ruta”.Al igual que Netflix, los usuarios de Vision Pro pueden ver el sitio web de YouTube a través de Safari en este momento y puedes echar un vistazo viendo el video creado por el influencer Casey Neistat, quien se puso el auricular para un viaje a Times Square a través del metro. En un momento, mientras estaba sentado en un banco en Times Square, Casey explica qué ventanas tiene abiertas en ese momento y una de ellas era el sitio web de YouTube que estaba abierto en Safari. Aunque la etiqueta de “cambio de juego” colocada en el dispositivo por muchos podría haber dado a Google el impulso para cambiar de opinión, otra posible razón del cambio de 180 grados de Google podría haber sido la popularidad de la aplicación de YouTube de Christian Selig por $4.99 para Vision Pro llamada Juno. Esta aplicación está disponible ahora en la App Store. Juno admite muchas de las características de Vision Pro.