“Cayendo como moscas” – duras realidades para los soldados reclutados de Rusia reveladas en llamadas telefónicas interceptadas

Conversaciones interceptadas, publicadas en el canal de inteligencia ucraniano en YouTube el 12 de febrero, han revelado importantes bajas entre las fuerzas rusas movilizadas para el conflicto en Ucrania. Estas revelaciones pintan un sombrío cuadro de las condiciones que enfrentan los soldados rusos, muchos de los cuales reportadamente mueren antes de siquiera alcanzar la frontera ucraniana.

Los soldados rusos movilizados mueren antes de siquiera llegar a Ucrania. “La gente está cayendo como moscas antes de siquiera llegar a Ucrania”, dijo la novia de uno de los soldados rusos en una llamada interceptada.

Leer también: Los ocupantes lanzan masivas acciones ofensivas en los frentes de Avdiivka y Maryinka

La mujer relató un incidente particularmente perturbador en el que un soldado murió durante un entrenamiento, destacando los peligros que enfrentan los reclutas. “Lo principal no es Ucrania”, dijo. “Nos trajeron [a nuestro asentamiento] a un hombre muerto. Ni siquiera llegó a Ucrania. Lo mataron durante el entrenamiento.”

La discusión también reveló impactantes casos de violencia y abuso dentro de las filas, incluyendo ahorcamientos y agresiones. “Hay un montón de casos así”, agregó. “Alguien fue ahorcado, un hombre fue violado.” Incidentes similares subrayan las medidas desesperadas a las que ha recurrido el ejército ruso, incluyendo el reclutamiento de prisioneros para reforzar sus números.

Las Fuerzas Armadas Ucranianas están neutralizando efectivamente las tropas rusas a un ritmo comparable a los esfuerzos de reclutamiento de Rusia, informó el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) el 8 de diciembre de 2023.

Leer también: Las fuerzas rusas intensifican los ataques en medio de condiciones extremas, sufren un fuerte aumento de pérdidas — inteligencia del Reino Unido

La ofensiva rusa ha resultado en más de 54.000 muertes de soldados en aproximadamente dos meses, con el Kremlin sacrificando alrededor de 400 soldados por cada kilómetro cuadrado ganado en Ucrania, dijo el Ministro de Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, el 23 de enero.

La inteligencia británica ha evaluado que, dadas las importantes pérdidas sufridas, podría llevarle a Rusia cinco a diez años reconstituir sus unidades militares a sus niveles anteriores de entrenamiento y experiencia. Esta disminución continua destaca el grave impacto del conflicto en las capacidades militares rusas y plantea dudas sobre la sostenibilidad de sus esfuerzos ofensivos en Ucrania.

Estamos llevando la voz de Ucrania al mundo. ¡Apóyanos con una donación única, o conviértete en un Patrón!

Lea el artículo original en The New Voice of Ukraine