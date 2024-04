Caída de los futuros del Dow Jones mientras Meta se desploma en la orientación; Chipotle busca punto de compra.(Note: the translation provided is a direct translation and may not perfectly convey the same meaning as the original title.)

Los futuros del Dow Jones cayeron durante la noche, al igual que los chicos y chicas S&P 500 y especialmente los futuros de Nasdaq, ya que Meta Platforms (META) se desplomó con la orientación. ServiceNow (NOW) y Chipotle Mexican Grill (CMG) también informaron, con datos económicos clave pendientes.

El intento de rally del mercado de valores abrió al alza el miércoles, señalando un posible tercer avance sólido seguido. Pero los principales índices borraron las ganancias y cerraron estrechamente mixtos.

Nvidia (NVDA), la acción más importante del mercado, sufrió una desagradable reversión a la baja, alcanzando resistencia cerca de la línea de 50 días. Varias acciones líderes redujeron o revirtieron las ganancias iniciales.

La acción de IA Vertiv (VRT) se disparó a un máximo histórico el miércoles por la mañana pero cedió gran parte de sus ganancias. Tesla (TSLA) mantuvo la mayor parte de sus ganancias posteriores a las ganancias, pero es una acción que ha caído.

Además de Meta, ServiceNow y Chipotle, IBM (IBM) y Impinj (PI) informaron. Las acciones de Meta cayeron, mientras que ServiceNow e IBM retrocedieron. Chipotle subió modestamente mientras que Impinj saltó.

Temprano el jueves, Caterpillar (CAT), Tradeweb Markets (TW) y Royal Caribbean (RCL) se encuentran entre a entre los informes notables.

Además, temprano el jueves, los inversores obtendrán la primera lectura del crecimiento del PIB del primer trimestre, junto con las reclamaciones de desempleo semanales. El informe del PIB incluirá el índice de precios PCE básico, ofreciendo un vistazo anticipado a los datos de precios PCE de marzo que se publicarán el viernes.

Las acciones de Nvidia y Meta Platforms están en la Lista de Líderes de IBD. Las acciones de Vertiv están en el IBD 50. Las acciones de Vertiv, ServiceNow y Meta están en el IBD Big Cat 20.

Futuros del Dow Jones hoy

Los futuros del Dow Jones cayeron un 0,15% frente al valor justo, con IBM como componente de la principal componente de los blue chips. Los futuros del S&P 500 se hundieron un 0,55%. Los futuros del Nasdaq 100 perdieron un 1%, con la acción de Meta teniendo un impacto en el mundo real. ServiceNow cotiza en el NYSE, pero varias otras acciones de software cayeron en simpatía, incluyendo Microsoft (MSFT).

Recuerda que la acción nocturna en los futuros del Dow y en otros lugares no se traduce necesariamente en operaciones reales en la próxima sesión regular del mercado de valores.

Rally del Mercado de Valores

El rally del mercado de valores comenzó con ganancias sólidas pero rápidamente las borró.

El Dow Jones Industrial Average cayó un 0,1% en la jornada bursátil del miércoles. El índice S&P 500 subió ligeramente y el Nasdaq Composite subió un 0,1%. El Russell 2000 de pequeña capitalización cayó un 0,4%.

Las acciones de Tesla retrocedieron desde los máximos intradía de 167,97, pero aún subieron un 12,1% hasta 162,13 basándose en los comentarios del fabricante de vehículos eléctricos sobreasequibles y más vehículos eléctricos. Las acciones tocaron un mínimo de 15 meses el lunes. Vertiv se disparó más de un 19% intradía a un máximo de 94,39 dólares, pero cerró con un alza del 6,8% a 84,57 dólares.

Quizás la señal más negativa del miércoles fue la acción más importante del mercado. Nvidia se desplomó un 3,3%, retrocediendo desde cerca de la línea de 50 días. El hecho de no haber tenido una acción técnica sugiere que las acciones de Nvidia no tendrán una rápida recuperación hasta alcanzar nuevos máximos, lo cual no es una buena noticia para las acciones de IA y el mercado en general.

Después de una gran liquidación, el mercado finalmente rebotó al comienzo de la semana. Pero uno o dos buenos días no son nada especial. Lo importante es si el mercado llevará a cabo un día de seguimiento para confirmar una nueva tendencia alcista. Eso aún podría ocurrir a partir del jueves. El intento de rally seguirá en vigencia siempre y cuando los principales índices no caigan por debajo de los mínimos recientes.

El precio del petróleo crudo estadounidense cayó un 0,7% a 82,81 dólares por barril.

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años aumentó 5,5 puntos básicos a 4,65%.

ETF

Entre los ETF de crecimiento, el iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) subió un 0,1%, con las acciones de ServiceNow como una de las principales posiciones. El VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) subió un 0,1%. Las acciones de Nvidia son las protagonistas dominantes de SMH, con Lam Research también presente en el ETF.

Reflejando acciones con historias más especulativas, el ARK Innovation ETF (ARKK) subió un 0,1% y el ARK Genomics ETF (ARKG) cayó un 1,3%. Las acciones de Tesla son una de las principales posiciones en los ETF de Ark Invest.

El SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) cayó un 0,3%. El U.S. Global Jets ETF (JETS) descendió un 1,9%. El SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) bajó un 1%. El Energy Select SPDR ETF (XLE) subió un 0,1% y el Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) retrocedió un 0,3%.

El Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) cayó un 0,8%. El Financial Select SPDR ETF (XLF) perdió una fracción.

Ganancias de Meta

Las ganancias de Meta superaron las previsiones mientras que los ingresos aumentaron un 27% hasta 36,46 mil millones de dólares, el quinto trimestre consecutivo de un crecimiento más rápido.

Sin embargo, la empresa matriz de Facebook e Instagram espera ingresos del segundo trimestre de 36,5 mil millones de dólares a 39 mil millones de dólares. Con un valor intermedio de 37,75 mil millones de dólares, esto está por debajo del consenso de 38,254 mil millones de dólares.

Además, Meta aumentó su objetivo de inversiones de capital para 2024 a 35 mil millones de dólares a 40 mil millones de dólares, ” a medida que continuamos acelerando nuestras inversiones en infraestructura para apoyar nuestro programa de inteligencia artificial”.

Esto es una buena noticia para los proveedores como Arista Networks (ANET).

Las acciones de Meta se desplomaron un 15% en el comercio nocturno. En la sesión regular del miércoles, las acciones se invirtieron desde un máximo intradía de 510 dólares para cerrar con una baja del 0,5% en 493,50 dólares, por debajo de la línea de 50 días nuevamente.

Ganancias de ServiceNow

Las ganancias de ServiceNow superaron cómodamente con el aumento del 24% en los ingresos hasta 2,6 mil millones de dólares ligeramente por encima de las expectativas. Pero el primer gran fabricante de software en informar para el ciclo actual anticipó un ligero descenso en los ingresos por suscripción en el segundo trimestre y en el año completo.

Las acciones de aServiceNow cayeron un 5% en la acción extendida. Las acciones subieron un 0,7% a 746,29 dólares el miércoles, alcanzando resistencia cerca de la línea de 10 semanas. Las acciones de NOW tienen un punto de compra de 815,32 dólares a partir de una base plana.

Ganancias de Chipotle

Las ganancias de Chipotle superaron fácilmente las previsiones. Las ventas aumentaron casi un 14% hasta 2,7 mil millones de dólares, ligeramente por encima.

Las acciones de CMG subieron poco más del 3% a 3.016 durante la noche, rondando un punto de compra. Las acciones subieron un 0,3% el miércoles a 2.923, Si tercera ganancia mínima consecutiva. Las acciones de Chipotle tienen un punto de compra de 3.023,98 dólares a partir de una formación de base de tres semanas que podría haberse vuelto en una base plana después de esta semana.

Otras Ganancias

Las ganancias de IBM superaron, pero los ingresos fueron insuficientes. El gigante tecnológico Dow también dijo que compraría HashiCorp (HCP) de software de la nube en un acuerdo de 6,4 mil millones de dólares. Las acciones cayeron un 8,4%.

Las ganancias de Impinj superaron con claridad. Las acciones se dispararon un 10% a 133,06 dólares en la negociación extendida, señalando un posible rompimiento. Las acciones de PI cayeron un 2,2% a 120,91 dólares el miércoles. Las acciones de PI tienen un punto de compra de 132 dólares.

Análisis del Rally del Mercado

A los inversores activos les gusta estar activos. Así que cuando el mercado tiene uno o dos buenos días después de una caída, muchos quieren volver a ingresar rápidamente. La acción del miércoles fue una realidad.

Hasta que haya un día de seguimiento para confirmar una nueva tendencia alcista, los inversores deben estar en gran medida en efectivo. Está bien intentar algunos intercambios rápidos o posiciones iniciales al comienzo de un intento de rally, si estás listo para ser al menos tan agresivo a la hora de salir.

Recuerda, si un rally del mercado va a durar varios meses o incluso solo varias semanas, si esperas un día de seguimiento, todavía tendrás la oportunidad de obtener la mayor parte de la ganancia. Si un rally del mercado termina perdiendo fuerza después de unos días o un par de semanas, entrar temprano no será una buena idea.

Dicho esto, un día de seguimiento podría llegar en cualquier momento. Así que querrás seguir actualizando tus listas de seguimiento y mantenerse comprometido con el mercado.

Lea The Big Picture todos los días para mantenerse sincronizado con la dirección del mercado y las acciones y sectores líderes.

Por favor, sigue a Ed Carson en Threads en @edcarson1971 y X/Twitter en @IBD_ECarson para obtener actualizaciones del mercado de valores y más.

