Grupo indígena detiene a 12 presuntos mineros de oro en la Amazonía y los entrega a la policía brasileña.

SAO PAULO (AP) — Un grupo indígena en Brasil dijo el miércoles que sus miembros detuvieron a 12 personas por presuntamente realizar minería ilegal en la Amazonía y las entregaron a la policía.

La asociación Urihi Associação Yanomami, sin fines de lucro, dijo en un comunicado que el incidente ocurrió el martes en el estado norteño de Roraima, que limita con Venezuela. La organización dijo que su acción tuvo como objetivo evitar el riesgo de contaminación del agua por mercurio en la minería.

El Ministerio de Pueblos Indígenas de Brasil confirmó que una docena de presuntos mineros, incluidos 10 hombres y dos mujeres, estaban bajo custodia policial.

El grupo Yanomami filmó a algunos de sus miembros llevando arcos y escopetas mientras llevaban a los presuntos mineros a la policía. Los detenidos no hicieron comentarios en el video. The Associated Press no pudo encontrar un portavoz para ellos.

La comunidad Yanomami es la tribu indígena más grande de la Amazonía que vive en relativo aislamiento, y muchos de sus miembros están contaminados con mercurio proveniente de la generalizada minería ilegal de oro, según el principal instituto de salud pública de Brasil.

El territorio Yanomami, que abarca un área del tamaño de Portugal y cuenta con una población de 27,000 habitantes, ha soportado décadas de minería ilegal. Su problema con los mineros se expandió significativamente durante el mandato de cuatro años del presidente de extrema derecha Jair Bolsonaro, que terminó en 2022.

El grupo Yanomami criticó la administración del presidente Luiz Inácio Lula da Silva por la continuación de la presencia de los mineros ilegales.

Lula ha prometido expulsar a los buscadores de oro del territorio Yanomami y mejorar las condiciones de salud, pero los líderes indígenas dicen que su administración aún no ha cumplido.

El 10 de abril, el Papa Francisco se reunió con un líder del pueblo Yanomami de Brasil, quien pidió el respaldo papal a los esfuerzos de Lula para revertir décadas de explotación de la Amazonía y proteger mejor a sus pueblos indígenas. Francisco le dijo al líder Yanomami, David Kopenawa, que hablaría con el presidente de Brasil sobre el tema.

La selva amazónica es un importante amortiguador contra el cambio climático, y estudios han demostrado que los bosques controlados por indígenas son los mejor preservados en la región.