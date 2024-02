Blinken se reúne con el príncipe heredero saudita en un esfuerzo por una pausa en la guerra de Gaza en Oriente Medio

El secretario de Estado Antony J. Blinken comenzó un impulso diplomático en el Medio Oriente el lunes para un acuerdo que detendría la guerra en la Franja de Gaza y liberaría a los rehenes allí, incluso cuando un dron golpeó una base militar utilizada por las tropas estadounidenses y aliadas en el este de Siria.

El Sr. Blinken, haciendo su quinto viaje a la región desde el ataque del 7 de octubre a Israel, se reunió en Riad con el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, en la primera parada de un viaje que también incluirá reuniones en Egipto, Qatar, Israel y Cisjordania.

Al hablar con el príncipe heredero, el gobernante de facto del reino, el Sr. Blinken “subrayó la importancia de abordar las necesidades humanitarias en Gaza y prevenir la propagación del conflicto”, dijo el Departamento de Estado. Añadió que discutieron “un final duradero de la crisis en Gaza que brinde paz duradera y seguridad tanto para israelíes como para palestinos”.

El Sr. Blinken espera llegar a un acuerdo que podría detener temporalmente la guerra entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza, asegurar la liberación de los rehenes restantes allí a cambio de palestinos detenidos en las cárceles israelíes y permitir más ayuda desesperadamente necesaria en el territorio.

Pero incluso mientras el Sr. Blinken intentaba aliviar las tensiones en la región, un dron atacó una base en el este de Siria que ha albergado tropas estadounidenses y aliadas, matando a seis combatientes kurdos, según el medio oficial de las Fuerzas Democráticas Sirias, un grupo liderado por los kurdos.

El mayor general Patrick S. Ryder, portavoz del Pentágono, dijo que no se informó de lesiones de EE. UU. tras el ataque con drones.

Las Fuerzas Democráticas Sirias culparon del ataque a un grupo de milicias vinculado a Irán, lo que lo convertiría en el último de una serie de ataques de milicias respaldadas por Irán desde el inicio de la guerra de Israel contra Hamás.

Durante la última década, las Fuerzas Democráticas Sirias, que están formadas por combatientes de la minoría étnica kurda local, han operado en el este de Siria con el apoyo de una coalición internacional liderada por Estados Unidos que necesitaba un socio local para combatir al grupo Estado Islámico. Aunque ISIS ha sido ampliamente derrotado allí, un número limitado de tropas estadounidenses ha permanecido en el terreno.

Las fuerzas estadounidenses en la región han sido atacadas repetidamente por grupos militantes respaldados por Irán en los últimos meses, ya que los grupos han atacado bases y tropas en Irak, Siria y Jordania, así como en barcos propiedad de EE. UU. en el Mar Rojo.

Los Estados Unidos y sus aliados han respondido con varias rondas de ataques aéreos, incluidos algunos durante el fin de semana contra una milicia en Yemen, en respuesta a los ataques a los barcos, y el viernes contra objetivos en Siria e Irak en respuesta a un ataque de drones que mató a tres soldados estadounidenses en Jordania.

La administración de Biden ha dicho que no quiere participar en un conflicto militar directo con Irán. Los funcionarios iraníes también han dicho que quieren evitar una guerra más amplia, al tiempo que advierten que responderán si son atacados.

“Irán no está buscando aumentar la tensión y la crisis en la región; no soportamos la tensión y el caos”, dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Nasser Kanaani, el lunes. “Irán ha demostrado que reaccionará enérgicamente ante cualquier amenaza contra su soberanía y no dudará en desplegar todas sus capacidades para una respuesta que les traerá arrepentimiento.”

Analistas y funcionarios estadounidenses han dicho que Irán ejerce diferentes grados de control sobre los grupos armados que apoya en la región. Y los analistas han advertido que ambas partes corren el riesgo de que los ataques recíprocos se descontrolen.

En medio del temor a una guerra más amplia, las fuerzas israelíes avanzaban el lunes hacia Rafah, una ciudad del sur de Gaza que es un punto de entrada principal para la ayuda y un refugio para cientos de miles de palestinos que fueron expulsados de sus hogares a principios de la guerra.

El lunes, Yoav Gallant, ministro de Defensa de Israel, llamó a Rafah “último bastión de Hamás”.

“Cada terrorista escondiéndose en Rafah debería saber que terminará como aquellos en Khan Younis, Gaza o cualquier otro lugar en la Franja de Gaza”, dijo el Sr. Gallant, refiriéndose a otras ciudades en el territorio que han sido bombardeadas por las fuerzas israelíes. “Entrega o muerte, no hay una tercera opción.”

El giro hacia Rafah podría aumentar la presión internacional sobre Israel, incluidos sus aliados más cercanos, sobre la seguridad y el bienestar de los civiles.

En una conferencia de prensa en Washington el lunes, Vedant Patel, portavoz del Departamento de Estado de EE. UU., señaló que Rafah es un conducto importante para la ayuda humanitaria y un lugar donde los estadounidenses y otros ciudadanos extranjeros han podido salir de Gaza e ingresar a Egipto. También señaló que más de 1 millón de personas se refugian allí.

“Así que, por supuesto, quisiéramos que cualquier operación realizada en esa región lo tome en cuenta”, dijo.

Israel invadió Gaza después de que pistoleros liderados por Hamás mataron a unas 1,200 personas en Israel y secuestraron a otras 240 en un ataque transfronterizo el 7 de octubre, según funcionarios israelíes. Desde entonces, más de 27,000 personas en Gaza han muerto en la campaña militar de Israel, según el ministerio de salud del territorio.

Israel ha dicho que sus tropas continuarán combatiendo en Gaza hasta que Hamás sea derrotado y los rehenes restantes, que se cree que superan los 100, sean liberados.

A medida que ha aumentado el saldo de la guerra, los diplomáticos estadounidenses han buscado negociar algún tipo de respiro en los combates, incluso con las repetidas giras de Mr. Blinken por la región.

Para el lunes por la noche, los Estados Unidos no tenían nada que anunciar públicamente sobre un acuerdo de rehenes y alto el fuego. Un presentador afiliado a Hamás, Al-Aqsa, informó el domingo que el grupo aún estaba considerando la propuesta, una semana después de que fue formulada.

En Arabia Saudita, la administración de Biden también espera instar al país a establecer relaciones diplomáticas con Israel, un objetivo a largo plazo que Estados Unidos considera importante para estabilizar Oriente Medio.

En virtud de un acuerdo propuesto, Estados Unidos ofrecería a Arabia Saudita un tratado de defensa, ayuda con un programa nuclear civil y aumentaría las ventas de armas, mientras que los sauditas y los estadounidenses, en teoría, lograrían que Israel aceptara condiciones para pasos concretos hacia la creación de un estado palestino a cambio del reconocimiento saudita.

Sin embargo, mientras gran parte del mundo instó a Israel a aliviar la crisis humanitaria en Gaza, las Naciones Unidas decidieron investigar la principal agencia de ayuda a los palestinos en el territorio, a raíz de la acusación de Israel de que 12 empleados de la agencia se unieron al ataque del 7 de octubre o a su secuela.

El lunes, las Naciones Unidas designaron a Catherine Colonna, ex ministra de Asuntos Exteriores de Francia, para liderar una revisión de la agencia, UNRWA. La acusación de Israel llevó al menos a 12 países, incluidos Estados Unidos y Alemania, los dos mayores donantes, a suspender la financiación de la agencia.

La revisión “evaluará si la agencia está haciendo todo lo posible para garantizar la neutralidad y responder a las acusaciones de graves violaciones cuando se formulen”, dijo la ONU.

Leily Nikounazar, Michael D. Shear y Aaron Boxerman contribuyeron a este reportaje.