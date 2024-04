Billie Eilish anuncia gira mundial con cuatro conciertos en Manchester

La famosa cantante Billie Eilish comenzará su gira mundial en 2025 como parte de su nueva gira, The Hit Me Hard And Soft tour – y los fans pueden emocionarse ya que tendrá cuatro shows en Manchester en el Co-op Live Arena.

La gira, nombrada así por su último álbum, comenzará con una etapa en Norteamérica en septiembre en el Centre Videotron en Quebec, Canadá.

Las fechas en Estados Unidos y Canadá continuarán hasta diciembre, antes de que la cantante estadounidense de 22 años se dirija a Australia en febrero de 2025, antes de comenzar sus fechas europeas en abril en la Avicii Arena en Estocolmo, Suecia.

Luego, Eilish tocará en el OVO Hydro Arena en Glasgow del 7 al 8 de julio del próximo año antes de seis fechas en el O2 Arena de Londres a partir del 10 de julio.

Posteriormente, se dirigirá al Co-Op Live arena de Manchester para cuatro fechas a partir del 19 de julio y luego se dirigirá a Irlanda para actuar en el 3Arena de Dublín del 26 al 27 de julio.

El tercer álbum de estudio de Eilish saldrá a la luz el 17 de mayo y su sitio web afirma que el nuevo trabajo debe ser escuchado de forma cronológica ya que “te golpea fuerte y suave tanto lírica como sónicamente, mientras dobla géneros y desafía tendencias en el camino”.

El último álbum de Eilish fue “Happier Than Ever” en 2021 y su álbum debut “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” fue lanzado en 2019.

A principios de este año, ganó un premio Oscar a la mejor canción original por la canción de Barbie “What Was I Made For?” en los Premios de la Academia. Esto se suma a su premio por la canción “No Time To Die”, de la película de James Bond del mismo nombre.

La venta general de boletos para la gira comienza el viernes.

Si tienes una historia o algo que te gustaría destacar en la comunidad, por favor envíame un correo electrónico a [email protected] o envíame un DM en X @chloewjourno.