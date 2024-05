Premio a la innovación alemana 2024 para ChargePost de ADS-TEC Energy por Investing.com.

“

La estación de carga rápida multifuncional ChargePost ha añadido el Premio a la Innovación Alemán 2024 a sus premios ganados este año. Fundado por el Bundestag alemán y patrocinado por la industria alemana, el Consejo Alemán de Diseño ha estado promoviendo la competitividad de las empresas a través del diseño desde 1953. Sus premios internacionales reconocen los mejores logros en diseño, branding e innovación. En la ceremonia de entrega de premios el 14 de mayo en el Futurium en Berlín, el jurado enfatizó la combinación única de características de ChargePost. En una declaración, el jurado dijo: “Con la estación de carga rápida ChargePost de ADS-TEC Energy, los largos tiempos de espera al cargar vehículos eléctricos son cosa del pasado, ya que el sistema siempre mantiene una alta capacidad de carga gracias a la batería de almacenamiento. De esta manera, ChargePost ofrece carga fuera de la red en cuestión de minutos, lo cual es particularmente atractivo para vehículos de flota y estacionamientos de empresas, pero también para supermercados y otros negocios con espacios de estacionamiento. Dos grandes pantallas HD posicionadas en los lados llaman la atención y ofrecen oportunidades llamativas para publicidad e información. ChargePost es una solución atractiva para el sector B2B gracias al hecho de que la estación versátil, que puede utilizarse de muchas maneras gracias a sus bajos requisitos de infraestructura, puede ser abastecida con energía PV alternativa y operarse en muchas direcciones a partir del sistema de almacenamiento de baterías. Una innovación significativa a través de una integración única y electrizante, abriendo aún más el camino para la movilidad eléctrica.”

Los Premios a la Innovación Alemanes reconocen productos, proyectos y logros pioneros que mejoran la vida de forma sostenible a través de la innovación y el progreso. Fue establecido por el Bundestag alemán y está patrocinado por la industria alemana.

Ya hay cientos de puntos de carga rápida ChargePost en toda Europa. Incluye un sistema de almacenamiento de baterías integrado para almacenar energía que luego puede utilizarse para aumentar la potencia de carga según sea necesario. Esta tecnología de batería única hace posible cargar hasta 300 kW incluso en una red limitada de energía. Las ubicaciones de carga concurridas han demostrado que docenas de vehículos pueden cargarse rápidamente en un día y que ChargePost puede lograr más de 1 MW por día. Con estas características, ChargePost elimina la costosa, lenta e intensiva en recursos expansión de la red que es necesaria para una estación de carga tradicional.

ChargePost también brinda nuevas oportunidades de ingresos a los operadores de infraestructura. Si, por ejemplo, se utiliza electricidad PV auto-generada para la carga, los costos de adquisición de energía para los operadores se reducen, revirtiendo la tendencia de los cargos constantemente crecientes de la red. Otra opción es que los operadores pueden utilizar la batería bidireccional de ChargePost para limitar las cargas pico o devolver energía a la red. Y, al vincular varios ChargePosts para formar una planta de energía virtual, el operador puede comenzar a comerciar con energía y beneficiarse de los precios volátiles de la electricidad. Estas características hacen que la solución sea sostenible y lleven la carga en solo minutos a lugares donde de otra manera no sería posible, por ejemplo, en áreas rurales lejos de las autopistas, parques de carga o centros urbanos.

Acerca de ADS-TEC Energy

ADS-TEC Energy plc, una sociedad anónima pública constituida en Irlanda y cotizada en NASDAQ (ADS-TEC Energy), sirve como empresa matriz para ADS-TEC Energy GmbH, nuestra empresa operativa constituida en Alemania (ADSE GM) y ADS-TEC Energy Inc., una filial estadounidense de ADS-TEC Energy GmbH (ADSE US y junto con ADS-TEC Energy y ADSE GM, ADSE). Basándose en más de diez años de experiencia con tecnologías de iones de litio, ADS-TEC Energy desarrolla y fabrica soluciones de almacenamiento de baterías y sistemas de carga rápida, incluidos sus sistemas de gestión energética. Su tecnología de carga rápida basada en baterías permite a los vehículos eléctricos cargar ultra rápido incluso en redes de baja potencia y cuenta con un diseño muy compacto. Fue nominado recientemente por el Presidente de la República Federal de Alemania para el Premio Alemán del Futuro y elevado al “Círculo de Excelencia” en 2022. La alta calidad y funcionalidad de los sistemas de baterías se deben a una profundidad de desarrollo particularmente alta y a una producción interna. Con sus avanzadas plataformas de sistema, ADS-TEC Energy es un valioso socio para automóviles, OEMs, empresas de servicios públicos y operadores de carga.

Más información: www.ads-tec-energy.com

“