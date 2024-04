MIRA: ‘Un momento brillante’ después de que UConn gana el título del Torneo de la NCAA 2024 para completar la Locura de Marzo.

Los Huskies de UConn han completado una de las carreras más impresionantes en la historia del Torneo de la NCAA, derrotando a Purdue 75-60 el lunes por la noche para ganar su segundo campeonato nacional consecutivo. Se unen a una lista elite de equipos bicampeones que, en los últimos 50 años, incluye solo a Duke (1991-92) y Florida (2006-07). Al vencer a los Boilermakers, UConn ha reclamado el sexto campeonato nacional del programa —todos logrados en los últimos 25 años.

Pero la historia hecha la noche del lunes por UConn no se limita a su estatus como campeones repetidos. Los Huskies registraron la mejor diferencia de puntos (+140) en la historia del Torneo de la NCAA y extendieron su récord de victorias de dos dígitos en torneos a 12 desde el año pasado (el récord anterior era de seis). UConn también es el primer sembrado general No. 1 en ganar el título en 11 años (Louisville, 2013) y mejora el récord del programa a 6-0 en juegos por el campeonato nacional, el mejor en la historia del torneo.

Y al igual que los cinco equipos campeones anteriores de UConn, los Huskies de 2024 pudieron disfrutar de su momento especial al ver el icónico montaje ambientado con la música de “One Shining Moment”. Aunque el siempre memorable resumen del torneo presenta momentos destacados de todo el locura de marzo, por supuesto culmina en el Final Four con algunos de los momentos más decisivos de la histórica carrera al título de UConn con victorias de dos dígitos contra tanto Alabama como Purdue.

La edición de 2024 de “One Shining Moment” incluye momentos destacados de:

– El bombardeo de triples de Jack Gohlke en la sorpresiva victoria de Oakland sobre Kentucky en la primera ronda.

– Jugadas cruciales de Colorado para ganar un emocionante duelo 102-100 contra Florida en la primera ronda después de que los Buffs avanzaran desde el First Four en Dayton, Ohio.

– La sorpresiva victoria de Clemson sobre Arizona en el Sweet 16, uno de los dos grandes sorpresas en una Regional Oeste abierta que Alabama terminaría ganando.

– Las estrellas de NC State, DJ Burns y DJ Horne, liderando la racha de Cenicienta de los Lobos al Final Four.

– La dominancia de Zach Edey durante el camino de Purdue para ganar la Regional Medio Oeste, incluyendo las imágenes de Edey cortando las redes sin la escalera.

– Y, por supuesto, muchos momentos destacados de la histórica carrera de UConn con un enfoque en Donovan Clingan al principio, seguido por el fuego competitivo de Cam Spencer durante la victoria en el juego por el título ante Purdue.