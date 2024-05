Biden otorga a Katie Ledecky y Michelle Yeoh la Medalla de la Libertad por Reuters

“

Por Trevor Hunnicutt y Steve Holland

WASHINGTON (Reuters) – Un ganador de siete medallas de oro olímpicas, un líder de la lucha por los derechos civiles en Misisipi y un pionero del género de los programas de entrevistas sensacionalistas en la televisión son parte de la lista de receptores de la Medalla Presidencial de la Libertad de este año.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, extendió el mayor premio civil de los Estados Unidos a 19 personas, incluyendo a la nadadora del equipo USA Katie Ledecky, al líder de los derechos civiles asesinado Medgar Evers y al presentador de televisión Phil Donahue.

“No dejes que la edad se interponga en tu camino”, Biden, el presidente más antiguo de Estados Unidos con 81 años, le dijo a Ledecky, de 27 años, mientras la alentaba a buscar más medallas durante una ceremonia de premiación en la Casa Blanca el viernes. “Katie, la edad es solo un número, chiquilla”.

La lista de homenajeados rinde homenaje especial a los “primeros” en su campo, incluyendo a la actriz de “Everything Everywhere All at Once” Michelle Yeoh, quien fue la primera asiática en ganar el Premio de la Academia a la Mejor Actriz; Ellen Ochoa, la primera mujer hispana en el espacio; y Jim Thorpe, el atleta versátil que se convirtió en el primer nativo americano en ganar una medalla de oro olímpica en 1912.

Biden también celebró algunos aliados políticos clave en el Partido Demócrata, desde el Representante Jim Clyburn, quien rescató su candidatura presidencial en 2020 con un respaldo en Carolina del Sur, hasta Nancy Pelosi, quien guió su agenda legislativa a través del Congreso como presidenta de la Cámara de Representantes hasta el año pasado.

También se incluyen varios ex candidatos presidenciales, como la ex senadora Elizabeth Dole, el ex vicepresidente Al Gore, el ex secretario de Estado John Kerry y el ex alcalde de la ciudad de Nueva York Michael Bloomberg.

“Después de ganar el voto popular, aceptó el resultado de una elección presidencial disputada por el bien de la unidad y la confianza en nuestras instituciones”, dijo Biden sobre la concesión de Gore a George W. Bush en la elección de 2000, una pulla al ex presidente Donald Trump, quien nunca ha concedido su derrota en 2020 ante Biden.

“Para mí, fue asombroso lo que hiciste, Al. No entraré en eso.” El comentario provocó risas.

“En mi opinión, los dos últimos tipos deberían estar aquí de pie en este podio”, dijo Biden sobre Gore y Kerry.

Bloomberg, un empresario multimillonario que se alejó del Partido Republicano que alguna vez llamó hogar, podría convertirse en un importante patrocinador financiero de la campaña de reelección del presidente en 2024.

Biden también honró al Padre Greg Boyle, un sacerdote católico que fundó el programa de intervención en pandillas Homeboy Industries; a Opal Lee, una activista que luchó para que el Juneteenth fuera un feriado que marca el fin de la esclavitud en Estados Unidos; al senador Frank Lautenberg, defensor de la seguridad del consumidor; a la astrofísica Jane Rigby; a la presidenta de la United Farm Workers Teresa Romero; a la defensora de los derechos LGBT Judy Shepard; y a Clarence B. Jones, quien ayudó a redactar el discurso “Tengo un sueño” del Dr. Martin Luther King, Jr.

