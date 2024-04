Biden le dice a Netanyahu que el apoyo de Estados Unidos depende del trato a los civiles de Gaza.

El portavoz de la Casa Blanca, John F. Kirby, dijo que el presidente quiere ver “pasos concretos tangibles” para reducir la violencia contra civiles y aumentar el acceso a la ayuda humanitaria en Gaza. Dijo que la Casa Blanca espera que Israel haga anuncios de cambios específicos en cuestión de horas o días.

Pero el Sr. Kirby no detalló métricas específicas para juzgar la respuesta de Israel o qué haría el Sr. Biden si no estuviera satisfecho. “Lo que queremos ver son algunos cambios reales por parte de Israel y, ya sabes, si no vemos cambios de su parte, tendrán que haber cambios de nuestra parte”, dijo.

El presidente ha resistido durante mucho tiempo limitar el flujo de armas a Israel para influir en su conducta en la guerra, argumentando sus asesores que muchas de las municiones enviadas son misiles de defensa aérea. Pero incluso algunos aliados demócratas cercanos al Sr. Biden han llegado cada vez más a la conclusión de que Washington debería ejercer más control sobre las armas, incluido el senador Chris Coons, un demócrata de Delaware y confidente del presidente.

“Creo que estamos en ese punto”, dijo el Sr. Coons en CNN el jueves por la mañana, agregando que si el Sr. Netanyahu ordenara a las fuerzas militares israelíes entrar en la ciudad sureña de Rafah en Gaza con fuerza y “lanzara bombas de mil libras y enviara un batallón para atacar a Hamas sin hacer ninguna provisión para civiles o ayuda humanitaria, votaría para condicionar la ayuda a Israel.”

El Sr. Netanyahu no publicó de inmediato una descripción de la llamada, pero en otros comentarios el jueves parecía no ceder. En una reunión en Jerusalén con legisladores republicanos visitantes organizados por el Comité de Asuntos Públicos de Israel en Estados Unidos, conocido como AIPAC, el primer ministro respondió con firmeza a la insistencia del Sr. Biden en una solución de dos estados para el conflicto palestino.

“Hay un movimiento contrario, un intento de forzar, imponer un estado palestino contra nuestra voluntad, que será otro refugio del terrorismo, otro campo de lanzamiento para un intento, como lo era el estado de Hamas en Gaza”, dijo el Sr. Netanyahu. “Eso es algo que la gran mayoría de los israelíes se oponen.”

En un comunicado de video separado, se centró en la amenaza que ve desde Irán. “Durante años, Irán ha actuado en contra de nosotros, tanto directa como a través de sus proxies, y por lo tanto Israel está actuando contra Irán y sus representantes, tanto en operaciones defensivas como ofensivas”, dijo, refiriéndose a un ataque aéreo israelí que mató a siete oficiales militares iraníes en Siria esta semana.

“Sabremos cómo defendernos”, agregó, “y operaremos según el principio simple de que aquellos que nos ataquen o planeen hacerlo, nosotros les atacaremos.”

La Casa Blanca indicó que el Sr. Biden respaldó a Israel contra Irán durante su llamada del jueves con el Sr. Netanyahu, a la que se unieron la vicepresidenta Kamala Harris, el secretario de Estado Antony J. Blinken y Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional.

“Los dos líderes también discutieron las amenazas públicas iraníes contra Israel y el pueblo israelí”, decía el comunicado de la Casa Blanca. “El presidente Biden dejó claro que Estados Unidos apoya firmemente a Israel frente a esas amenazas.”

La amenaza del presidente de condicionar el apoyo estadounidense a la conducta de Israel ha aumentado bajo presión de su propio partido. Algunos miembros del antiguo equipo del ex presidente Barack Obama se han vuelto más críticos al castigar al Sr. Biden por no hacer más para frenar al Sr. Netanyahu, conocido como Bibi, y a las Fuerzas de Defensa de Israel, o FDI, diciendo que la indignación expresada por el presidente no tiene sentido de otra manera.