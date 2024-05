Antony Blinken llega a Ucrania mientras Rusia toma más territorio.

“

El secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, visitó Kyiv en una muestra de apoyo al gobierno del presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy en medio de avances renovados de Rusia en la región nororiental de Járkov.

Hablando durante una reunión con Zelenskyy, Blinken dijo que más ayuda estadounidense estaba en camino y que parte de ella ya había llegado. Es el primer funcionario de alto rango de EE. UU. en visitar Ucrania desde que el Congreso aprobó un paquete de ayuda militar de $61 mil millones el mes pasado.

“Eso marcará una diferencia real contra la agresión rusa en el campo de batalla”, dijo Blinken.

Zelenskyy describió la ayuda de EE. UU. como crucial para la capacidad de Ucrania de defenderse contra Rusia. Le dijo a Blinken que Ucrania necesita dos sistemas de misiles Patriot hechos en EE. UU. para la región nororiental de Járkov.

La visita sigue a un avance de Rusia al norte de la ciudad de Járkov, donde las tropas abrieron un nuevo frente el viernes y desde entonces han tomado el control de aproximadamente 110 km cuadrados de territorio. Funcionarios ucranianos también han advertido sobre una posible ofensiva rusa transfronteriza en las regiones de Sumy o Chernihiv en el norte del país.

Rusia ocupó dos aldeas y parte de la ciudad de Vovchansk en la región de Járkov el lunes, según el grupo de código abierto ucraniano Deepstate. Sin embargo, no parece haber roto las líneas defensivas de Ucrania.

El avance pondrá una vez más la ciudad de Járkov dentro del alcance de la artillería de las fuerzas rusas.

Los funcionarios de defensa y analistas en Kyiv creen que las tropas rusas están tratando de estirar los recursos ucranianos en otras áreas fronterizas, especialmente en la región este de Donetsk, antes de que llegue la mayor parte de la ayuda de EE. UU. que se ha retrasado.

En su discurso vespertino del lunes, Zelenskyy dijo que Ucrania había enviado refuerzos a la región de Járkov pero no olvidaría el resto del frente.

“Entendemos las acciones del enemigo y su plan para desviar nuestras fuerzas”, dijo. “Por supuesto, no dejamos la dirección de Donetsk sin el apoyo y suministros necesarios. Nuestra tarea está muy clara: frustrar el intento de Rusia de expandir la guerra”.

Zelenskyy dijo que las fuerzas ucranianas también estaban observando un aumento en los ataques en el norte del país. Según el ministerio de defensa de Ucrania, seis y 32 poblados fueron bombardeados en Chernihiv y Sumy respectivamente el lunes.

Rusia envía regularmente grupos de reconocimiento para atacar las posiciones ucranianas en la región de Sumy pero el lunes, su gobernador, Volodymyr Artyukh, anunció una evacuación parcial y preventiva de las áreas fronterizas cerca de Bilopillia y Vorozhba.

“Esta evacuación no es obligatoria, es una medida preventiva voluntaria… donde el número de incidentes de bombardeo ha aumentado significativamente”, dijo Artyukh.

Según Deepstate, Rusia avanzó ligeramente en Járkov Oriental, el norte y sur de Donetsk y alrededor de un poblado en la región sureste de Zaporizhzhia.

El estado mayor general de Ucrania dijo en una reunión informativa el lunes por la noche que sus fuerzas se habían retirado para reducir las bajas alrededor de Lyman en el norte de Donetsk y al oeste de Avdiivka en el sur de la región y que no hubo retroceso en el sur.

Dmytro Pletenchuk, portavoz del comando sur de Ucrania, dijo que Rusia había “finalmente retrocedido” en Zaporizhzhia habiendo sufrido pérdidas y que las líneas fronterizas de Ucrania estaban “aguantando”.

During a White House briefing on Monday, US national security adviser Jake Sullivan said Washington was trying to get its aid to Ukraine as soon as possible in light of the “hole” created by congressional debate over the package.

