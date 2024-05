31 Aniversario de la Cotización de Natuzzi en la Bolsa de Nueva York

“

El 13 de mayo es el aniversario de la cotización de Natuzzi en la Bolsa de Nueva York, con una presencia ininterrumpida de 31 años en el mercado bursátil más grande.

Desde la oferta pública inicial de la Compañía en 1993, el mundo ha experimentado cambios profundos, lo que llevó a Natuzzi a evolucionar de un fabricante centrado en el segmento de nivel de entrada del mercado, a una marca reconocida a nivel mundial, con legitimidad en los segmentos de gama media a alta, cuyas colecciones se distribuyen a través de tiendas y galerías calificadas en colaboración con socios estratégicos en todo el mundo.

La marca Natuzzi goza ahora de un reconocimiento global significativo, especialmente en mercados como Estados Unidos y China, que son fundamentales para el crecimiento futuro. Una encuesta reciente, publicada en abril de 2024 por una empresa de investigación de mercado independiente e involucrando a más de 3.000 consumidores, reafirmó la fortaleza de la marca Natuzzi en estas regiones:

EE. UU.: Natuzzi es la sexta marca en términos de reconocimiento espontáneo entre todas las marcas de muebles (nacionales e internacionales). Natuzzi es la primera marca entre las marcas europeas, con un nivel de reconocimiento que es 3 veces mayor que la siguiente marca europea de gama alta.China: Natuzzi es la quinta marca en términos de reconocimiento espontáneo entre todas las marcas de muebles (nacionales e internacionales). Natuzzi es la primera marca entre las marcas europeas, con un nivel de reconocimiento que es un 30% mayor que la siguiente marca europea de gama alta.

La fuerza de la marca Natuzzi en las geografías clave para el desarrollo futuro, la red global de tiendas y galerías, las capacidades minoristas y comerciales desarrolladas recientemente, y la confianza duradera de los distribuidores y clientes finales que han confiado en Natuzzi durante décadas, son los pilares fundamentales sobre los que la Compañía tiene la intención de construir su crecimiento futuro.

DECLARACIÓN DE PRECAUCIÓN SOBRE LAS DECLARACIONES A FUTURO

DECLARACIÓN DE PRECAUCIÓN SOBRE LAS DECLARACIONES A FUTURO

Ciertas declaraciones incluidas en este comunicado de prensa constituyen declaraciones a futuro en el sentido de las disposiciones de salvaguardia de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933 y la Sección 21E de la Ley de Intercambio de Valores de 1934, según enmendada.

Acerca de Natuzzi S.p.A.

Fundada en 1959 por Pasquale Natuzzi, Natuzzi S.p.A. es una de las marcas más reconocidas en la producción y distribución de muebles de diseño y lujo. Con una red minorista global de 678 tiendas monomarca y más de 600 galerías al 31 de diciembre de 2023, Natuzzi distribuye sus colecciones en todo el mundo. Los productos de Natuzzi incorporan el mejor espíritu del diseño italiano y los detalles únicos de la artesanía del Made in Italy, donde se lleva a cabo una parte predominante de su producción. Natuzzi ha estado listada en la Bolsa de Valores de Nueva York desde el 13 de mayo de 1993. Siempre comprometida con la responsabilidad social y la sostenibilidad ambiental, Natuzzi S.p.A. está certificada por ISO 9001 y 14001 (Calidad y Medio Ambiente), está certificada por ISO 45001 (Seguridad en el Lugar de Trabajo) y es FSC® Chain of Custody, CoC (FSC-C131540).

