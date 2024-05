Hochul se dirige al Vaticano

Con ayuda de Shawn Ness

Nuevo de Nueva York

Ocurrir ahora:

Primero el alcalde de la Ciudad de Nueva York, y ahora la gobernadora Kathy Hochul se dirige a Roma.

Un Salón de la Fama ‘Grande’ visitó el Capitolio del estado.

La administración de Adams estuvo en Albany hoy para presionar por cambios en la adquisición.

La representante Nicole Malliotakis apareció fuera del juicio del ex presidente Donald Trump.

EL PAPA Y HOCHUL: La gobernadora Kathy Hochul volará a Roma esta semana para una conferencia sobre el clima organizada por el Papa Francisco.

Dará una charla de 15 minutos, titulada “Liderazgo Climático en el Estado del Imperio: Construyendo Resiliencia para Todos”, a las 10:30 a.m. del jueves, hora de la Ciudad del Vaticano.

El pontífice mantendrá una audiencia con la gobernadora y otros líderes mundiales poco después del discurso de Hochul.

El viaje de la gobernadora al Vaticano se produce días después de que el alcalde Eric Adams también visitara la Santa Sede. (Adams y su equipo regresaron de Roma hoy, después de llegar el viernes).

Las visitas casi consecutivas al Vaticano parecen ser coincidentes.

“Nuestro objetivo para este viaje es simple: fortalecer las conexiones internacionales que crearán oportunidades económicas para los neoyorquinos y un futuro más limpio para la próxima generación”, dijo Hochul en un comunicado.

Hochul, a diferencia de Adams, es católica, y con frecuencia habla de su fe durante discursos públicos.

La cumbre de tres días también contará con la presencia de Gavin Newsom, gobernador de California; Maura Healey, gobernadora de Massachusetts; los alcaldes de Boston, Londres, Roma, São Paulo, París, Atenas y Venecia; y otros políticos y académicos.

Un objetivo principal de la cumbre será crear un protocolo de “Resiliencia Climática Planetaria”, diseñado a semejanza del Protocolo de Montreal, y todos los líderes mundiales firmarán el documento. Luego se presentará a las Naciones Unidas.

“Esta es una gran oportunidad para que Nueva York discuta su ley climática y todas las acciones que se están llevando a cabo actualmente para reducir nuestra huella climática”, dijo Adrienne Esposito, directora ejecutiva de Citizens Campaign for the Environment. “Esta es una reunión de suma importancia que esperamos que inspire a otros líderes a tomar medidas.”

No será la primera vez que la gobernadora y el Papa estén juntos. En 2015, la entonces vicegobernadora Hochul visitó la Casa Blanca en nombre de su jefe, el exgobernador Andrew Cuomo, durante la primera visita del pontífice a Estados Unidos.

“Para mí personalmente, como católica, fue increíble estar en presencia de un individuo tan humilde pero inspirador”, dijo Hochul en ese momento.

El portavoz de Hochul, Avi Small, dijo que el viaje es un asunto oficial de la gobernadora y será financiado por el estado.

“El cambio climático es un tema de suma importancia para el Santo Padre, y nos complace que la gobernadora Hochul tenga la oportunidad de posiblemente conocerlo y discutir este asunto apremiante”, dijo Dennnis Proust, director ejecutivo de la Conferencia Católica del Estado de Nueva York.