Las defensas aéreas ucranianas interceptan 18 misiles de crucero y 8 drones durante masivo ataque ruso.

Rusia lanzó otro masivo ataque aéreo contra Ucrania, utilizando misiles de crucero, aviación, misiles balísticos y antiaéreos guiados, y drones de ataque, informó el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valerii Zaluzhnyi, en Telegram el 8 de enero.

La defensa aérea ucraniana derribó 18 misiles de crucero y ocho drones Shahed.

En total, se registraron 59 activos de ataque aéreo enemigo:

Ocho drones de ataque Shahed-136/131 desde la zona de Primorsko-Akhtarsk, Rusia;

Siete misiles antiaéreos S-300/S-400 de la región de Belgrado, Rusia;

Cuatro misiles aerobalísticos Kh-47M2 Kinzhal desde cuatro aviones de combate MiG-31K lanzados desde Ryazan y Tambov, Rusia;

Veinticuatro misiles de crucero Kh-101/Kh-555/Kh-55 desde 11 bombarderos estratégicos Tu-95MS lanzados desde Engels, Rusia;

Ocho misiles de crucero Kh-22 desde bombarderos Tu-22M3 lanzados desde la región de Belgrado;

Seis misiles balísticos Iskander-M desde Dzhankoy y Chauda, Crimea ocupada, Ucrania;

Dos misiles de aviación guiada Kh-31P desde aviones de aviación táctica lanzados desde la región de Belgrado.

Las fuerzas rusas atacaron infraestructura civil crítica, instalaciones industriales y militares.

Rusia atacó diversas regiones de Ucrania, dirigiendo misiles balísticos a las regiones de Járkov, Dnipropetrovsk, Zaporizhia y Khmelnytskyi, dijo Zaluzhnyi.

Ataque masivo de misiles rusos en Ucrania el 8 de enero

Rusia lanzó otro ataque masivo de misiles y drones contra Ucrania durante la noche del 8 de enero. Se escucharon explosiones en Dnipro, Zaporizhzhya, Kharkiv, Kryvyi Rih y Khmelnytskyi.

Los rusos alcanzaron una casa en Zmiiv, Óblast de Járkov, a primera hora del 8 de enero, lo que resultó en dos heridos y dos personas atrapadas bajo los escombros, informó el gobernador regional de Járkov, Oleh Synehubov.

El bombardeo ruso hirió a un residente local de 58 años y dañó un centro comercial y más de dos docenas de casas en Kryvyi Rih.

Veinticuatro personas resultaron heridas después de que una onda expansiva volcara una furgoneta en Novomoskovsk.

Cinco residentes resultaron heridos en el ataque en Zaporizhzhya; dos personas también murieron en el Óblast de Khmelnytskyi.

