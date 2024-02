Biden critica los comentarios de Trump sobre Rusia y la OTAN como “antiestadounidenses”

El presidente Biden denunció el martes al ex presidente Donald J. Trump por alentar a Rusia a atacar a ciertos aliados de la OTAN, calificando los comentarios de “tontos”, “vergonzosos”, “peligrosos” y “antiamericanos” mientras imploraba a los republicanos de la Cámara que desafiaran a su candidato nominal y aprobaran nueva ayuda de seguridad para Ucrania e Israel.

En una declaración televisada, el Sr. Biden dijo que un paquete de gastos de $95 mil millones que el Senado aprobó más temprano en el día con un voto bipartidista era imperativo para ayudar a derrotar el “feroz ataque” del presidente Vladimir V. Putin de Rusia contra Ucrania. Y vinculó el debate legislativo al discurso de campaña del Sr. Trump que se puso del lado de Moscú sobre los aliados europeos que consideraba “delincuentes”.

“¿Se imaginan?” Dijo el Sr. Biden a los periodistas en la Casa Blanca. “¿Un ex presidente de los Estados Unidos diciendo eso? Todo el mundo lo escuchó. Y lo peor es que lo dice en serio. Ningún otro presidente en nuestra historia se ha sometido ante un dictador ruso. Permítanme decir esto lo más claramente que pueda: nunca lo haré. Por Dios, es tonto, es vergonzoso, es peligroso, es antiamericano.”

El ex presidente, quien desde hace tiempo ha expresado admiración por el Sr. Putin y desprecio por la OTAN y Ucrania, presumió en un mitin de campaña durante el fin de semana que había advertido a los aliados de la OTAN que si no gastaban lo suficiente en sus propios ejércitos, no vendría en su defensa si Rusia los atacaba. Eso efectivamente dejaría sin efecto el Artículo 5 de la carta de la alianza, que requiere que los miembros se ayuden mutuamente en caso de un ataque externo. Pero no solo no ayudaría a los aliados, el Sr. Trump agregó que “animaría” a Rusia “a que hagan lo que les dé la gana” en contra de ellos.

Los sorprendentes comentarios del ex presidente que favorecen a un enemigo de mucho tiempo sobre amigos de mucho tiempo han avivado el debate en el Capitolio sobre la renovación de la ayuda militar para Ucrania, que se ha estancado durante meses, incluso cuando las tropas allí se quedan sin municiones y luchan por recuperar territorio tomado por fuerzas rusas.

El Senado finalmente aprobó el paquete de ayuda de seguridad de $95 mil millones temprano el martes con un voto de 70 a 29, con 22 republicanos uniéndose a casi todos los demócratas en apoyar el financiamiento. El paquete incluye $60.1 mil millones para Ucrania, $14.1 mil millones para Israel, $9.2 mil millones para ayuda humanitaria a civiles en Gaza, Ucrania y otras zonas de conflicto, y $4.8 mil millones para Taiwán y otros aliados del Indo-Pacífico preocupados por una China agresiva.

El orador Mike Johnson, sin embargo, prometió no permitir una votación en el piso de la Cámara sin incluir políticas inflexibles que repriman la inmigración ilegal. “En ausencia de haber recibido ningún cambio de política fronteriza único del Senado, la Cámara tendrá que seguir trabajando su propia voluntad en estos asuntos importantes,” dijo el lunes por la noche.

Pero el Sr. Johnson, bajo presión del Sr. Trump, quien dijo que no quería darle una victoria política al Sr. Biden, ya rechazó incluir un compromiso fronterizo bipartidista negociado por un senador republicano conservador con contrapartes demócratas e independientes. La probabilidad de un acuerdo sobre un paquete aún más estricto que sea aceptable tanto para el Sr. Trump como para suficientes demócratas para pasar el Senado parece improbable, si no imposible.

Como resultado, la ayuda a Ucrania e Israel sigue siendo rehén de una disputa política interna sin una resolución fácil. La ayuda militar previamente aprobada para Ucrania en su intento de expulsar a los invasores rusos de sus territorios orientales ya se ha agotado, mientras que Israel necesita un reabastecimiento después de cuatro meses de operaciones militares en respuesta al ataque terrorista del 7 de octubre por parte de Hamas.

El Sr. Johnson la semana pasada intentó aprobar un proyecto de ley que proporcionaba solo la ayuda a Israel, pero no alcanzó el voto de dos tercios que necesitaba para el procedimiento parlamentario en medio de una amenaza de veto por parte del Sr. Biden, quien se opuso a la separación del paquete y dejar fuera a Ucrania.

Los demócratas pueden intentar pasar por alto al Sr. Johnson y llevar el paquete de seguridad al suelo si pueden reunir suficientes republicanos para obtener 218 firmas en una llamada petición de descarga, pero es un proceso engorroso y cuesta arriba que lleva tiempo y solo rara vez funciona.

El Sr. Biden desafió al Sr. Johnson a permitir una votación en el piso, argumentando que hay una clara mayoría en la Cámara a pesar del presidente y el firme Caucus de Libertad.

“No podemos retirarnos ahora,” dijo el presidente. “Eso es en lo que apuesta Putin. Acaba de decirlo claramente. Apoyar este proyecto de ley es enfrentarse a Putin. Oponerse es jugar en las manos de Putin.”

El presidente añadió que los republicanos que se interpongan serán finalmente responsables, repitiendo su reciente comentario de que “la historia está observando.” Enmarcó el problema como una elección entre la libertad y la autocracia.

“¿Vas a apoyar a Ucrania o vas a apoyar a Putin?” preguntó. “¿Vas a apoyar a Estados Unidos o a Trump?”