Udinese 2-3 AC Milan: Mike Maignan y el Milan se retiran tras presunto cántico racista de los aficionados locales.

Funcionarios de la Liga Italiana han condenado unánimemente los supuestos gritos racistas que llevó a la suspensión momentánea de un partido de la Serie A entre Udinese y AC Milan, en el cual el portero del AC Milan, Mike Maignan, fue el objetivo.

Maignan alertó al árbitro antes de dejar el campo después de la marca de la media hora, seguido por sus compañeros de equipo. El partido fue reanudado después de unos 10 minutos.

“Me dijeron que no podemos jugar al fútbol de esta manera. No es la primera vez que sucede de esta manera”, declaró Maignan a Sky Sports Italia después del partido. “Tienen que imponer sanciones muy fuertes, porque ya no basta con hablar. Tenemos que decir que lo que están haciendo está mal”, agregó.

El incidente tuvo lugar poco después de que el mediocampista del Milan, Ruben Loftus-Cheek, diera a los visitantes la ventaja con un tiro raso a pocos metros del poste.

Este incidente ha provocado una fuerte reacción de repudio a nivel internacional, con jugadores y figuras destacadas del fútbol manifestando su solidaridad con Maignan y su rechazo a cualquier expresión de racismo.

El portero francés Maignan, de 28 años, fue superado tres minutos después por un disparo de Lazar Samardzic, antes de que Florian Thauvin pusiera a Udinese al frente en el minuto 62.

Sin embargo, Milan logró la victoria cuando el suplente Luka Jovic anotó un rebote a falta de siete minutos y Okafor aumentó a 3-2 en tiempo de descuento desde corta distancia.

AC Milan ocupó el tercer lugar en la Serie A, a seis puntos del líder Inter Milan y a cuatro del segundo clasificado, Juventus, quienes ambos tienen un partido pendiente.

El partido fue reanudado poco después y finalizó con la victoria del AC Milan.