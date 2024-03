Backbone es el socio oficial de controlador para Warzone Mobile.

Call of Duty: Warzone Mobile está recibiendo un controlador especial Backbone One, cortesía de la colaboración entre Backbone y Activision para el próximo juego. Si te perdiste el anuncio inicial, Call of Duty: Warzone Mobile ahora tiene una fecha de lanzamiento oficial. Después de estar en una beta cerrada regional muy pequeña durante bastante tiempo, el juego se lanzará a nivel mundial el 21 de marzo.

Ten en cuenta que el juego puede estar disponible en algunas regiones ligeramente antes. Esto suele suceder con los lanzamientos de juegos móviles con bastante frecuencia. Si eres nuevo en la escena de Call of Duty en dispositivos móviles, puedes jugar con controles táctiles y soporte para controlador. Los controles táctiles están bastante desarrollados en Warzone Mobile. Algunos incluso podrían decir que son mejores que los controles en Call of Duty: Mobile. Aun así, algunas personas desprecian los controles táctiles. Si eres una de esas personas, entonces esta edición especial Warzone Mobile Backbone One podría ser para ti.

La Edición de Prestigio de Backbone One viene con ventajas para Warzone Mobile

Si eres un gran fan de Call of Duty y planeas jugar Warzone Mobile con frecuencia, entonces este controlador definitivamente vale la pena investigar. Vendrá con más oportunidades para Doble XP, así como para subir de nivel armas. Esto significa que los compradores del controlador terminarán obteniendo un poco de Doble XP extra. Además de fichas de Doble XP para armas usar durante el juego. La publicación en el blog de Backbone afirma que esto es solo una ficha de 30 minutos de Doble XP. Además, podrás obtener aún más recompensas si te suscribes a Backbone+. Esto incluye otra ficha de Doble XP, un encanto de arma, una carta de jugador y un emblema.

Como señala Android Central, Backbone+ tiene una variedad de opciones de precios que varían según cuánto tiempo te suscribas. Si eres un suscriptor por primera vez, puedes probarlo con una prueba gratuita que obtienes al comprar el controlador. Después de eso, los precios comienzan en $4.

Las fichas deben ser utilizables con la versión de consola y PC del juego

Ten en cuenta que Call of Duty: Warzone Mobile cuenta con progresión cruzada con Modern Warfare III y Warzone en PC y consolas. Así que todo lo que obtengas a través de las recompensas también se podrá usar en esas plataformas.

La Edición de Prestigio de Backbone One se lanzará oficialmente el 13 de marzo. Dicho esto, solo puedes conseguirla en Best Buy. Más específicamente, a través de Best Buy Drops a través de la aplicación móvil.

Comprar En Best Buy