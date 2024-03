Apple lanza watchOS 10.4 y tvOS 17.4.

watchOS 10.4 ofrece algunas nuevas características junto con correcciones de errores.

Aquí están las notas completas de la versión:

watchOS 10.4 incluye nuevas características, mejoras y correcciones de errores, que incluyen:

– La configuración “Tap to Show Full Notification” ahora te permite hacer doble tap para expandir la notificación

– Utilizar Apple Pay con Confirm with AssistiveTouch requerirá un código de acceso para mayor seguridad y no admitirá el doble clic en el botón lateral

– Resuelve un problema que hace que algunos usuarios experimenten toques falsos en la pantalla

– Corrige un problema que impide que algunos usuarios sincronicen contactos con Apple Watch

Para obtener información sobre el contenido de seguridad de las actualizaciones de software de Apple, visita este sitio web: https://support.apple.com/kb/HT201222

La actualización se puede descargar ahora a través de la aplicación complementaria Watch en tu iPhone yendo a General > Actualización de Software en la sección Mi Watch de la aplicación. También puedes ir a Configuración > General > Actualización de Software en un Apple Watch.

Tu reloj debe tener más del 50 por ciento de carga y estar conectado a un cargador. Al igual que la mayoría de las actualizaciones de Apple Watch, podría tardar entre 30 minutos y una hora en completarse, así que ten paciencia.

Es compatible con el Apple Watch Series 4 y versiones posteriores.