Etiopía considera retirar reconocimiento a Somalilandia tras polémica.

(Bloomberg) — Etiopía está considerando desechar un plan para reconocer al estado separatista de Somalilandia, en medio de la presión internacional para disminuir las tensiones regionales sobre la propuesta, según personas familiarizadas con el asunto.

Landlocked Etiopía firmó un acuerdo inicial con Somalilandia en enero que la convertiría en la primera nación en reconocer la soberanía de la región semi-autónoma de Somalia, a cambio de 50 años de acceso al Golfo de Adén. El acuerdo desencadenó una controversia en países vecinos, con Somalia diciendo que defendería su integridad territorial y Egipto y otras naciones pidiendo cautela.

El primer ministro etíope Abiy Ahmed y su homólogo keniano, William Ruto, mantuvieron conversaciones la semana pasada en Nairobi donde se discutió el asunto. Abiy expresó su disposición a retroceder en los elementos más controvertidos del acuerdo en un esfuerzo por restablecer las relaciones con Somalia, dijeron las personas que pidieron no ser identificadas ya que no están autorizadas para discutir el asunto públicamente.

Funcionarios etíopes informaron en privado a funcionarios extranjeros que el país podría estar dispuesto a retirar su reconocimiento a Somalilandia, según cinco funcionarios extranjeros que fueron informados sobre la postura de Adís Abeba. Ruto también planteó el asunto en una reunión con el presidente somalí Hassan Sheikh, quien visitaba Kenia al mismo tiempo que Abiy.

Ruto dijo a Bloomberg en una entrevista en enero que su administración estaba tratando de “persuadir a Etiopía” para considerar otras opciones más allá de su demanda de un puerto, aunque no está claro cuáles son esas opciones.

Etiopía aún no se ha retirado oficialmente del acuerdo con Somalilandia, y Abiy sigue decidido a lograr su objetivo de acceder directamente a la costa, dijeron las personas.

Somalilandia se separó de Somalia en 1991 después de la erupción de una guerra civil. Desde entonces, ha estado presionando por un reconocimiento internacional que le permitiría obtener financiamiento y ayuda extranjera. El acuerdo con Etiopía, que desde hace mucho tiempo está desesperada por un mayor acceso al mar, lo acercaría un poco más a lograr ese objetivo.

Paises vecinos y algunos de los mayores donantes de Etiopía han expresado su preocupación de que el acuerdo, que Somalia ha calificado de ilegal y que representaría una anexión de su territorio, pueda desencadenar conflictos en una región ya volátil.

Molly Phee, secretaria de Estado adjunta de los Estados Unidos para asuntos africanos, dijo a los reporteros en una llamada el mes pasado que Etiopía debería buscar un acuerdo para obtener acceso al mar con las autoridades federales en Mogadiscio y no con los funcionarios de Somalilandia. Los Estados Unidos y las Naciones Unidas también han dicho que el acuerdo podría permitir al grupo militante islamista al-Shabaab aprovechar la situación para su reclutamiento.

“La región no puede permitirse más conflictos”, dijo Phee.

Portavoces de los gobiernos de Etiopía, Kenia y Somalia no respondieron a preguntas sobre el estado actual del acuerdo con Somalilandia.

Mustafa Ahmed, embajador de Somalilandia, dijo que su estado y Etiopía “siguen comprometidos en avanzar el Memorando de Entendimiento hacia un tratado bilateral final”.

“El acceso de Etiopía al mar depende de que formalicen el reconocimiento del Estado de Somalilandia en base a sus fronteras y estatus de los años 60”, agregó.

