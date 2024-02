AYANEO ha anunciado el dispositivo móvil de alta gama Pocket S con sistema Android.

AYANEO ha anunciado su último dispositivo portátil: el Pocket S, un dispositivo que funciona con Android y está alimentado por la plataforma Snapdragon G3x Gen 2 de Qualcomm. AYANEO dice que está posicionando esto como un producto insignia premium construido para “jugadores exigentes que buscan calidad sin compromisos”. Aunque pueda parecerlo, esto no está destinado a ser un competidor de Steam Deck, ROG Ally o MSI Claw. En lugar de eso, se centra en ser la opción más potente y premium para juegos móviles.

El Snapdragon G3x Gen 2 es un buen comienzo. Pero el “buque insignia premium” se muestra en otras áreas. Específicamente con el uso de un marco medio de metal completo fresado por CNC para ayudar a mantenerlo delgado, ligero y duradero. Además, el cuerpo tiene un acabado mate para evitar la mayoría de esas molestas huellas dactilares. AYANEO también ofrecerá el Pocket S en blanco cuando se lance más tarde este año.

Hablando del lanzamiento, el Pocket S está pasando actualmente por una campaña previa al lanzamiento en IndieGoGo. AYANEO también planea que el evento de lanzamiento completo ocurra en abril. Esto es cuando deberías esperar poder pagar por el dispositivo. AYANEO aún no ha anunciado los precios. Dicho esto, este no es el primer dispositivo portátil de AYANEO. Tampoco es el primer dispositivo portátil de Android de la compañía. El Pocket Air, otro dispositivo que ofrece que funciona con Android, comienza en $299. Pero puede llegar a más de $400 si obtienes el modelo de 16GB/512GB.

Teniendo en cuenta estos precios y su posicionamiento como un dispositivo más de gama alta, es posible que el Pocket S tenga un costo inicial más alto. AYANEO también lo lanzará con hasta 16GB de RAM y 1TB de almacenamiento para el modelo más de gama alta.

El AYANEO Pocket S tendrá un estuche ergonómico para un agarre más cómodo

El problema a veces con estos dispositivos portátiles delgados y ligeros es que no tienen mucho agarre. Eso no quiere decir que sean fáciles de sostener y que debas esperar dejarlos caer. Solo que en términos de comodidad o ergonomía, no hay mucho. Entonces, a menudo terminas sosteniendo el dispositivo de cierta manera que conduce a calambres o molestias después de sesiones de juego más largas. AYANEO parece haber pensado en esto con anticipación y planea ofrecer un estuche de agarre ergonómico para mayor comodidad.

No solo sirve como una barrera protectora contra golpes, sino que también agrega agarres más definidos en la parte trasera para que tus dedos se agarren. Mientras amo mi Nintendo Switch OLED, puedo atestiguar lo incómodo que se pone después de jugar en él durante unas horas. Pero ese no es el caso una vez que agrego algo con ergonomía. Parece que el estuche está incluido con la unidad según el comunicado de prensa de AYANEO. Pero también es posible que esto pueda incluirse como parte de un beneficio de primeros compradores para aquellos que lo reserven antes de cierto tiempo.

Afinado para juegos de Android de gama alta

Cada vez salen más juegos en Android con gráficos impresionantes que nunca esperarías que un dispositivo Android pudiera ofrecer. Y más de estos juegos también salen con soporte para controladores. Puedes pensar en el Pocket S como una forma de jugar esos juegos con gráficos de gama alta. Todo con una configuración de controlador incorporada y una pantalla más grande de la que obtendrías en algunos teléfonos. El Pocket S ha sido ajustado para juegos móviles de gama alta. Y como tal, viene con algunas especificaciones potentes para un dispositivo portátil.

Puede venir con hasta 16GB de RAM y hasta 1TB de almacenamiento. Sin embargo, AYANEO seguramente ofrecerá otras configuraciones con menos de cada uno. También cuenta con una pantalla espejo IPS de 1440p. La pantalla tiene un tamaño de 6 pulgadas y tiene un brillo global máximo de 400 nits. El Pocket S también tiene soporte de vibración y joysticks de efecto Hall para ayudar a prevenir problemas de derivación del joystick en el futuro. Si te gusta jugar en Android y no te importaría un dispositivo portátil dedicado para ello, mantén un ojo en este.