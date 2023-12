Organiza tus finanzas para el nuevo año con esta aplicación de presupuesto para iPhone

Si una de tus resoluciones de Año Nuevo es organizar tus finanzas en 2024, entonces hay muchas aplicaciones que pueden ayudarte a tener más claridad sobre lo que estás ganando y lo que estás gastando.

Pero he encontrado, por experiencia personal, que si las aplicaciones financieras no son increíblemente fáciles de usar, hacen que la gestión del dinero sea más confusa, no menos. Por eso voy a probar Buddy, una sencilla aplicación de presupuesto y gastos que te mantiene al tanto de tus finanzas con un diseño minimalista y fácil de usar.

Con Buddy, puedes establecer un plan de presupuesto y la aplicación te ayudará a cumplirlo. Todo lo que necesitas hacer es conectar tu cuenta bancaria. Luego, Buddy te mostrará de manera clara el dinero que ingresa a tu cuenta y todos tus gastos a través de gráficos detallados y agradables que desglosan tus gastos, ingresos y ahorros.

Más dinero, menos problemas

Buddy ofrece a los usuarios varias funciones que creo que valen la pena mencionar porque reducen los dolores de cabeza y la administración financiera.

Uno de mis favoritos es que puedes invitar a personas a la aplicación para usar la función de ‘División’. Esto te permite establecer un presupuesto compartido con tu pareja. O úsalo para asegurarte de que los gastos se dividan equitativamente mientras estás de vacaciones con amigos. No más garabatear sumas en una servilleta para asegurarte de que todos pagaron lo suficiente.

También me gusta que puedes agrupar tus gastos en categorías clave, como ‘Comida’ o ‘Entretenimiento’, que luego se muestran con colores en un sencillo gráfico circular. Esta distribución te da inmediatamente una idea de cómo van tus gastos a lo largo del mes.

Buddy es gratuito con funciones básicas, pero obtendrás más con la versión Premium, que cuesta $9.99/£9.99 al mes. O, puedes obtener un descuento suscribiéndote por $49.99/£49.99 al año.