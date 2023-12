Aumentan los temores a la retirada de la OTAN mientras Trump busca regresar al poderTranslation: Los temores a la retirada de la OTAN aumentan mientras Trump busca volver al poder

Por 74 años, la Organización del Tratado del Atlántico Norte ha sido la alianza militar más importante de América. Presidentes de ambos partidos han visto a la OTAN como un multiplicador de fuerzas que aumenta la influencia de Estados Unidos al unir países en ambos lados del Atlántico en un compromiso para defenderse unos a otros.

Donald J. Trump ha dejado claro que considera que la OTAN es una carga para los recursos de Estados Unidos. Ha mantenido esa opinión durante al menos un cuarto de siglo.

En su libro de 2000, “The America We Deserve”, el Sr. Trump escribió que “retirarse de Europa ahorraría a este país millones de dólares anualmente”. Como presidente, amenazó repetidamente con retirar a Estados Unidos de la alianza.

Sin embargo, cuando busca volver a la Casa Blanca, el Sr. Trump ha dicho muy poco sobre sus intenciones. Su sitio web de campaña contiene una sola oración críptica: “Tenemos que terminar el proceso que comenzamos en mi administración de reevaluar fundamentalmente el propósito de la OTAN y la misión de la OTAN”. Él y su equipo se niegan a elaborar.

Esa línea vaga ha generado una enorme incertidumbre y ansiedad entre los aliados europeos y los partidarios estadounidenses del papel tradicional de la política exterior del país.

Embajadores europeos y funcionarios de grupos de expertos han hecho peregrinaciones a los asociados del Sr. Trump para averiguar sus intenciones. Al menos un embajador, Mikko Hautala de Finlandia, se ha comunicado directamente con el Sr. Trump y ha tratado de persuadirlo del valor de su país para la OTAN como nuevo miembro, según dos personas familiarizadas con las conversaciones.

En entrevistas realizadas en los últimos meses, más de media docena de diplomáticos europeos actuales y anteriores, que pidieron no ser identificados por miedo a represalias del Sr. Trump si gana, dijeron que el temor estaba creciendo en Embassy Row y entre sus gobiernos de origen de que el retorno del Sr. Trump podría significar no solo el abandono de Ucrania, sino también un retroceso estadounidense más amplio en el continente y una desintegración de la alianza atlántica.

“Existe un gran temor en Europa de que un segundo mandato de Trump resulte en una retirada real de Estados Unidos de la OTAN”, dijo James G. Stavridis, un almirante jubilado de la Marina de cuatro estrellas que fue el comandante suprermo aliado de la OTAN de 2009 a 2013. “Estaríamos ante un fracaso estratégico e histórico enorme por parte de nuestra nación”.

Anunciada después de la Segunda Guerra Mundial para mantener la paz en Europa y actuar como un baluarte contra la Unión Soviética, la OTAN se convirtió en un instrumento a través del cual Estados Unidos trabaja con aliados en temas militares en todo el mundo. Su propósito original, el corazón del cual es la disposición de defensa colectiva, conocida como el Artículo V, que establece que un ataque armado a cualquier miembro “será considerado un ataque a todos ellos”, permanece viva, especialmente para los países más nuevos como Polonia y los Estados Bálticos, que una vez fueron dominados por la Unión Soviética y siguen temiendo a Rusia.

Las entrevistas con diplomáticos actuales y anteriores revelaron que los funcionarios europeos estaban en su mayoría sin ideas sobre cómo lidiar con el Sr. Trump aparte de recurrir a un libro de jugadas previo de adulación y homenajes transaccionales.

Se espera que los países más pequeños, que son más vulnerables a los ataques rusos, intenten ganarse el favor del Sr. Trump aumentando sus pedidos de armas estadounidenses o, como hizo Polonia durante su mandato, realizando grandes actos de adulación, incluida la oferta de nombrar una base militar Fort Trump a cambio de que coloque una presencia permanente allí.

En este punto de la campaña, el Sr. Trump está centrado en los casos penales en su contra y en derrotar a sus rivales republicanos en las primarias, y rara vez habla sobre la alianza, incluso en privado.

A medida que mantiene una amplia ventaja en su campaña para convertirse en el candidato republicano, las implicaciones para la alianza militar más antigua y crítica de Estados Unidos no son planes claramente anunciados del Sr. Trump, sino un tumulto de sospechas ampliamente sostenidas cargadas de desconocimiento.

Ucrania

En medio de esas dudas, una cosa es probable: el primer área en la que el posible regreso del Sr. Trump a la Casa Blanca en 2025 podría provocar una crisis de política exterior es para Ucrania y la alianza de democracias occidentales que han estado apoyando su defensa contra la invasión de Rusia.

Ayudar a Ucrania a resistir el intento de conquista rusa se ha convertido en un esfuerzo definitorio de la OTAN. Ucrania no es miembro de la OTAN, pero ha seguido siendo un país independiente debido al apoyo de la OTAN.

Camille Grand, quien fue secretario general asistente de la OTAN para inversiones en defensa a principios de la guerra, dijo que cómo manejara el Sr. Trump a Ucrania sería el primer “gran caso de prueba” que los europeos usarían para evaluar qué tan confiable aliado –o no– podría ser en un segundo mandato.

“¿Abandonará a Zelensky en los primeros tres meses de su mandato?” preguntó el Sr. Grand, quien ahora trabaja en el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, refiriéndose al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky.

El Sr. Trump ha declarado repetidamente que de alguna manera resolvería la guerra “en 24 horas”. No ha dicho cómo, pero ha combinado esa afirmación con sugerencias de que podría haber evitado la guerra haciendo un trato en el que Ucrania simplemente cedía a Rusia sus tierras del este que el presidente Vladimir Putin ha incautado ilegalmente.

El Sr. Zelensky ha dicho que Ucrania nunca estaría de acuerdo en ceder alguna de sus tierras a Rusia como parte de un acuerdo de paz. Pero el Sr. Trump tendría un tremendo poder sobre el gobierno de Ucrania. Estados Unidos ha suministrado grandes cantidades de armas, municiones e inteligencia vital a Ucrania. Los países europeos han prometido la mayor ayuda económica a Ucrania, pero no podrían compensar el déficit si Estados Unidos dejara de enviar ayuda militar.

