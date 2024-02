Apple TV Plus ofrece un adelanto de su programación de nuevas y viejas series que llegan esta primavera y verano.

Ayer, Apple TV Plus presentó un avance de la alineación de series originales nuevas y continuas que debutarán esta primavera y verano.

La lista incluye tanto programas nuevos como de regreso. “Hoy estamos encantados de presentar tantas historias y personajes nuevos y brillantes para que las audiencias se enamoren en el 2024,” dijo Matt Cherniss, jefe de programación nacional de Apple TV Plus. “Estas series atractivas reflejan la dedicación de Apple a crear historias que no solo entretienen, sino que reflejan la riqueza de nuestra experiencia humana compartida, fomentan un sentido de comprensión y provocan conversaciones culturales en todo el mundo. No podemos esperar a que todos experimenten lo que tenemos guardado”.

Aquí hay algunos de los destacados nuevos que se estrenarán en Apple TV Plus más tarde este año:

“Girls State,” dirigida y producida por los galardonados cineastas Jesse Moss y Amanda McBaine (“Boys State,” “The Mission”), y por el ganador del premio de la Academia Dave Guggenheim’s Concordia Studio. Es un documental que sigue al ampliamente celebrado y galardonado con el premio Emmy “Boys State”, también producido por Moss, McBaine y Concordia, que se estrenó en el Festival de Cine de Sundance en 2020.

Según Apple, “El documental sigue a 500 chicas adolescentes de Missouri” mientras se reúnen durante “una inmersión de una semana en un elaborado laboratorio de democracia, donde construyen un gobierno desde cero, hacen campaña para ocupar cargos y forman un Tribunal Supremo para debatir los problemas más divisivos del día”.

En “Girls State”, el país se encuentra ahora “más profundamente en crisis democrática, con el discurso civil y la política electoral cada vez más frágiles bajo una polarización política cada vez mayor. A medida que las preguntas de la igualdad racial y de género en una democracia representativa alcanzan su punto álgido, estas jóvenes mujeres se enfrentan a los complicados caminos que las mujeres deben recorrer para construir el poder político”. Apple dice que “las jóvenes líderes de ‘Girls State'” ganarán corazones y mentes, y “no solo elecciones… En estos tiempos turbulentos, nos inspiraron y conmovieron las jóvenes mujeres que conocimos en Missouri ‘Girls State’ y las historias que surgieron en una semana, llena de eventos. ‘Girls State’ es mucho un ‘hermano’ -singular y sorpresivo pero también relacionado con ‘Boys State’ en su premonitorio retrato de jóvenes que llegan a la mayoría de edad en este momento político,” dijeron Moss y McBaine.

Actriz y productora ejecutiva Kristen Wiig en Palm Royale (Crédito de imagen: Apple)

“Palm Royale” es la esperadísima serie ambientada en Palm Beach protagonizada y producida por la nominada al Emmy y al Premio de la Academia Kristen Wiig. Además, cuenta con un elenco de ensueño, incluyendo a las ganadoras del premio Emmy y del Premio de la Academia Laura Dern y Allison Janney, Ricky Martin, Josh Lucas, Leslie Bibb, Amber Chardae Robinson, Mindy Cohn, Julia Duffy y Kaia Gerber. La serie también incluirá dos apariciones especiales, legendarias: el veterano actor Bruce Dern y la icónica comediante Carol Burnett

He aquí una breve descripción de la serie: El año en el que se desarrolla “Palm Royale” es 1969 y sigue a Maxine Simmons (Wiig) mientras se esfuerza por entrar en la alta sociedad de Palm Beach. Al ver el intento de Simmons por cruzar la línea entre los que tienen y los que no, “Palm Royale” hace la misma pregunta que todavía nos desconcierta hoy: “¿Cuánto de ti estás dispuesto a sacrificar para tener lo que tiene otra persona?”

La serie limitada está basada libremente en “Mr. & Mrs. American Pie”, una novela de Juliet McDaniel. “Palm Royale” hará su estreno mundial en Apple TV+, estrenando los tres primeros episodios el 20 de marzo de 2024, seguido de nuevos episodios todos los miércoles hasta el 8 de mayo.

Actores Joel Edgerton y Jennifer Connelly en la serie de thriller de ciencia ficción “Dark Matter”, que se estrenará el 8 de mayo de 2024. (Crédito de imagen: Apple)

“Dark Matter”, una serie de thriller de ciencia ficción de nueve episodios, está basada en el libro del aclamado autor superventas Blake Crouch. La serie cuenta también con un elenco de ensueño, incluyendo a Joel Edgerton, Jennifer Connelly, Alice Braga, Jimmi Simpson, Dayo Okeniyi y Oakes Fegley.

Según Apple, “Dark Matter” es una historia sobre el camino no tomado. La serie seguirá a Jason Dessen (interpretado por Joel Edgerton), un físico, profesor y hombre de familia que —una noche, mientras camina a casa por las calles de Chicago— es secuestrado a una versión alterna de su vida. La maravilla se convierte rápidamente en pesadilla cuando intenta regresar a su realidad en el paisaje embriagador de vidas que podría haber vivido. En este laberinto de realidades, emprende un angustioso camino para volver a su verdadera familia y salvarlos del adversario más aterrador e imbatible imaginable: él mismo.

Los dos primeros episodios de la serie de thriller de ciencia ficción se estrenarán el 8 de mayo de 2024, seguidos de nuevos episodios todos los miércoles hasta el 26 de junio.



(Crédito de imagen: Apple)

Este nuevo thriller psicológico de conspiración de ocho partes, estrenado en febrero de 2024, que se estrenó. protagonizado por Noomi Rapace y el nominado al premio Emmy Jonathan Banks, fue creado y escrito por Peter Harness.

He aquí un breve resumen de la trama: Jo (Rapace), una astronauta que regresa a la Tierra después de un desastre en el espacio, descubre que piezas clave de su vida parecen estar desaparecidas. Apple dice que la “aventura espacial llena de acción es una exploración de los oscuros límites de la psicología humana y la búsqueda desesperada de una mujer por exponer la verdad sobre la historia oculta de los viajes espaciales y recuperar todo lo que ha perdido”.

El miércoles, 21 de febrero, Apple lanzará los tres primeros episodios, seguidos por un episodio semanal, todos los miércoles hasta el 27 de marzo.

Otros nuevos programas y series que regresan esta primavera y verano a Apple TV Plus:

(Crédito de imagen: Apple) “The New Look” — Fecha de estreno: 14 de febrero “The Dynasty: New England Patriots” — Fecha de estreno: 16 de febrero “Snoopy Presents: Welcome Home, Franklin” — Fecha de estreno: 16 de febrero “Messi’s World Cup: The Rise of a Legend” — Fecha de estreno: 21 de febrero “The Completely Made-Up Adventures of Dick Turpin” — Fecha de estreno: 1 de marzo “The Reluctant Traveler With Eugene Levy” (Temporada Dos) — Fecha de estreno: 8 de marzo “Manhunt” — Fecha de estreno: 15 de marzo “Fraggle Rock: Back to the Rock” (Temporada Dos) — Fecha de estreno: 29 de marzo “Loot” (Temporada Dos) — Fecha de estreno: 3 de abril “Sugar” — Fecha de estreno: 5 de abril “Franklin” — Fecha de estreno: 12 de abril “The Big Door Prize” (Temporada Dos) — Fecha de estreno: 24 de abril “Acapulco” (Temporada Tres) — Fecha de estreno: 1 de mayo “Trying” (Temporada Cuatro) — Fecha de estreno: 22 de mayo “Presunto Inocente” — Fecha de estreno: 14 de junio