La “deriva estratégica” de Israel oscurece el estado de ánimo nacional.

“

Durante más de siete meses, el primer ministro Benjamin Netanyahu ha prometido a los israelíes una victoria completa. Hamas pronto sería vencido en Gaza, los rehenes israelíes regresarían a casa y la calma se restablecería en el frente norte con Hizbulá del Líbano.

Sin embargo, esos objetivos se ven cada vez más distantes. Hamas ha avanzado en áreas tomadas por las fuerzas israelíes, mientras que las negociaciones de rehenes casi se han colapsado. Los drones y misiles de Hizbulá siguen cayendo sobre los desiertos pueblos israelíes de Galilea. Netanyahu está en desacuerdo incluso con el aliado más cercano de Israel, Estados Unidos, y en conflicto público con su propia defensa.

El estado de ánimo público se ha oscurecido. Según una encuesta realizada este mes, el 62 por ciento de los israelíes creen que la “victoria total” ya no es posible, frente al 27 por ciento que todavía lo considera realista, según el Instituto Midgam. Estos resultados son completamente opuestos a los de una encuesta realizada en enero.

“Existe una sensación completa de deriva estratégica, y no hay un plan sobre hacia dónde se dirige esto”, dijo un antiguo alto funcionario del gobierno israelí. “No hay pensamientos sobre cómo se supone que esto terminará… y no hay noción sobre cómo se vería realmente la victoria”.

La unidad nacional casi completa que siguió a los ataques de Hamas el 7 de octubre está desgastándose. Durante las celebraciones mitigadas del Día de la Independencia esta semana, en las que varias protestas interrumpieron varios eventos públicos, los israelíes difundieron una broma sobre qué sucedería primero: ¿el regreso del mesías o la “victoria total” del primer ministro?

Los aparentes signos de progreso se están revirtiendo rápidamente. No solo Israel ha sufrido altas bajas en sus últimas operaciones militares en partes de Gaza previamente “despejadas” de Hamas, sino que el grupo militante ha respondido con ataques de cohetes renovados a las comunidades del sur de Israel cuyos residentes, instados por el gobierno y la milicia, habían regresado a casa solo en los últimos meses.

Un punto de inflexión fue la acción de Israel este mes de lanzar una ofensiva largamente amenazada en la ciudad sureña de Rafah en Gaza, que se había convertido en el último refugio disponible para más de un millón de palestinos, mientras gran parte del territorio era convertido en escombros. El objetivo de Netanyahu es eliminar los últimos batallones de Hamas allí, pero los aliados de Israel se oponen firmemente a la ofensiva.

Al mismo tiempo, las súplicas de Estados Unidos por un “plan creíble” para la evacuación de la población civil de la ciudad no se han materializado, según dos personas familiarizadas con la diplomacia de Gaza

“Existe un plan. Pero no es factible”, dijo una de las personas. “No hay suficiente espacio [en las zonas seguras humanitarias designadas] para mover a un millón de personas, y tampoco hay suficiente suministro. No puedes pedirles que se muevan si no puedes cuidarlos adecuadamente”.

Detrás de gran parte de la ira dirigida a Netanyahu existe una brecha aún mayor: la falta de un plan para la Gaza postguerra. Una persona familiarizada con la estrategia de guerra de Israel dijo: “No hay un plan para el ‘día después’. No hay nada”.

Yoav Gallant, ministro de Defensa y miembro del partido de Netanyahu, esta semana dio voz a las crecientes frustraciones dentro del establecimiento de seguridad sobre el tema. Argumentó que la victoria no podía lograrse solo con la fuerza de las armas, sino que requería una estructura de gobierno alternativa para la franja.

La falta de planificación postguerra ha llevado a la erosión de los avances militares de Israel dentro del enclave palestino, dijo Gallant.

“Hago un llamado al primer ministro Benjamin Netanyahu para que tome una decisión y declare que Israel no establecerá control civil sobre la Franja de Gaza, que Israel no establecerá gobernabilidad militar en la Franja de Gaza y que se avanzará inmediatamente en una alternativa de gobierno a Hamas en la Franja de Gaza”, dijo.

Yoav Gallant, ministro de Defensa de Israel Izq, dijo que la falta de planificación postguerra ha llevado a la erosión de los avances militares en Gaza © Ejército de Israel/AFP via Getty Images

La persona familiarizada con la planificación postguerra dijo que la única opción además del gobierno de Hamas -o una completa anarquía- era un arreglo con la Autoridad Palestina con sede en Cisjordania. La AP, liderada por el movimiento nacionalista secular Fatah, perdió el control de Gaza ante Hamas en 2007.

Pero la persona dijo que el gobierno israelí no podía aceptar el liderazgo de la AP en Gaza “debido a cálculos políticos cínicos”, ya que el primer ministro depende de aliados de extrema derecha como los ministros Itamar Ben-Gvir y Bezalel Smotrich.

Ben-Gvir y Smotrich, y por extensión Netanyahu, han estado “alimentando el estado de ánimo público después del 7 de octubre de que no hay diferencia entre Hamas y la AP”, agregó la persona.

Las opciones de Israel para el futuro se han visto aún más mermadas por la creciente brecha que ha creado el enfoque del gobierno incluso con los aliados más cercanos del país. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en su exasperación por la estrategia de Rafah de Netanyahu, retrasó este mes un envío de armas a Israel.

Otros gobiernos previamente solidarios como el Reino Unido, Francia y Egipto han sido cada vez más críticos, mientras que la amenaza de más acciones contra Israel por tribunales internacionales en La Haya por supuestas violaciones del derecho internacional se cierne sobre el país.

Los funcionarios ultranacionalistas han comenzado a incitar a la violencia contra la ONU, mientras que grupos de activistas de extrema derecha han atacado cada vez más los convoyes de ayuda a Gaza que atraviesan Israel, con poca consecuencia.

“Se está volviendo muy difícil, si no imposible, incluso para los amigos de Israel defenderlo en estos días”, dijo la primera persona familiarizada con la diplomacia de Gaza.

Netanyahu, siempre desafiante, ha prometido que el estado judío “permanecerá solo” si es necesario y “luchará con nuestras uñas”.

En otro frente, en el norte de Israel, 60,000 personas han sido evacuadas desde el inicio del conflicto debido al fuego transfronterizo de Hizbulá. El poderoso grupo militante libanés ha prometido continuar con los ataques de misiles y drones hasta que cesen las hostilidades en Gaza. Algunos residentes locales han comenzado a perder la esperanza de regresar a casa en un futuro cercano.

“Las familias… están hablando sobre lo que sucederá [en el otoño] para decidir si quedarse en el norte o no”, dijo Efrat Eldan Schechter, residente local y activista. “Muchas familias están abandonando el norte. Las familias se están destruyendo, los negocios se están destruyendo”.

Los líderes locales y los políticos de la oposición han criticado al gobierno por crear, por primera vez en la historia del país, una “zona de seguridad” dentro del territorio israelí. Muchos residentes y funcionarios locales pasaron su Día de la Independencia bloqueando cruces en la región en protesta por la falta de acción del gobierno después de siete meses de guerra de desgaste.

Los soldados israelíes caminan junto a una pared cubierta de fotos de rehenes de Hamas en Tel Aviv © Amir Levy/Getty Images

La sensación de deriva dentro de Israel ha sido capturada por un grupo que, después de la devastación del 7 de octubre, ha adquirido un peso significativo en la conciencia nacional: las familias de los rehenes capturados durante el ataque que desató la guerra. Este año, en el Día de la Independencia, el lazo amarillo, símbolo del movimiento de los rehenes, fue grabado en la mayoría de las banderas israelíes azul y blanco en exhibición oficial.

Sin embargo, las protestas casi diarias de las familias no han logrado convencer al gobierno de Netanyahu para hacer más para asegurar el regreso seguro de los rehenes, incluso a costa de poner fin a la guerra, como ha pedido Hamas y como Netanyahu ha rechazado consistentemente.

El líder de larga data, sin embargo, ya no promete a la nación que la victoria sobre Hamas está “a solo un paso de distancia”. En cambio, ha estado aconsejando paciencia mientras evoca lo que dice que es un peligro existencial para el país si no se logra la “victoria total”.

Sin embargo, las familias de los rehenes advierten que los cautivos se están quedando sin tiempo.

“Escucho a Liri gritar. ‘¡Mamá! ¡Sálvame! ¡Mamá! ¡Me está lastimando!” dijo Shira Elbag en un discurso reciente sobre su hija de 19 años que todavía está siendo retenida como rehén. “La sociedad israelí necesita una victoria… Para que nuestro pueblo comience esta curación, debemos recuperar a aquellos que fueron brutalmente secuestrados de nosotros”.

“