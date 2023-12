Experiencia musical ofrece una forma minimalista de escuchar tus canciones favoritas.

The defining feature of the app is its simplicity. You can appreciate the music though less visual noise.

Getting started is simple. You’ll begin by selecting your favorite music genres and then music moods. Then you can dive into the app that will help you discover new music from around the world from different artists.

All of the music suggestions are tailored and up-to-date and use both your current listening preferences and past music. Instead of text, you can see the different album covers and can refresh at any time.

There is a huge list of music genres and subgenres to explore with the beautiful album covers. I enjoyed scanning through all of the album covers and listening to some new music. There are also charts and new releases to view.

You can also fill all of your CDs or vinyl collection directly into the app, just scan the barcodes with your camera inside the app.

The app can access the entire Apple Music catalog, offering audio up to 24 bit and 192 kHZ along with Spatial Audio when possible.

Records: Music Experience is a free download for the iPhone and all iPad models.

An optional subscription is available for $1.99 per month or $17.99 yearly. There is a free trial.

You can also unlock lifetime access for $49.99. All of those options will be able to unlock unlimited collections and access them on all devices and add any playlist from a library as full records to a collection.

El rasgo definitorio de la aplicación es su simplicidad. Puedes apreciar la música con menos ruido visual.

Empezar es sencillo. Comenzarás seleccionando tus géneros de música favoritos y luego estados de ánimo musicales. Luego puedes sumergirte en la aplicación que te ayudará a descubrir nueva música de todo el mundo de diferentes artistas.

Todas las sugerencias de música son personalizadas y actualizadas, utilizando tanto tus preferencias auditivas actuales como música pasada. En lugar de texto, puedes ver las diferentes portadas de álbumes y puedes actualizar en cualquier momento.

Hay una gran lista de géneros y subgéneros de música para explorar con las hermosas portadas de álbumes. Disfruté escaneando todas las portadas de álbumes y escuchando nueva música. También hay listas y nuevos lanzamientos para ver.

También puedes ingresar toda tu colección de CD o vinilo directamente en la aplicación, solo escanea los códigos de barras con tu cámara dentro de la aplicación.

La aplicación puede acceder a todo el catálogo de Apple Music, ofreciendo audio de hasta 24 bits y 192 kHZ junto con Audio Espacial cuando sea posible.

Records: Music Experience es una descarga gratuita para el iPhone y todos los modelos de iPad.

Una suscripción opcional está disponible por $1.99 al mes o $17.99 al año. Hay una prueba gratuita.

También puedes desbloquear el acceso de por vida por $49.99. Todas esas opciones podrán desbloquear colecciones ilimitadas y acceder a ellas en todos los dispositivos y agregar cualquier lista de reproducción de una biblioteca como registros completos a una colección.