Apple se enfrenta a una nueva demanda por tarifas de comerciantes.

Apple Pay

Apple ha sido nombrado en una demanda colectiva propuesta junto con Mastercard y Visa, por acusaciones de conspiración para reducir la competencia y hacer que los comerciantes paguen tarifas más altas por transacciones con tarjetas de crédito y débito.

Presentada el jueves en el tribunal federal de East St. Louis, Illinois, el comerciante Mirage Wine & Spirits alega que Apple hizo acuerdos con Visa y Mastercard para no competir contra las dos empresas incumbentes de tarjetas de crédito.

Según la queja reportada por Reuters, el acuerdo supuestamente tenía a Visa y Mastercard pagar a Apple parte de las tarifas de transacción por cualquier compra realizada por consumidores en sus redes que utilizaban el “servicio de billetera móvil” de Apple, es decir, Apple Pay. Esto fue considerado en la queja un “soborno en efectivo muy grande y continuo” valorado en cientos de millones de dólares al año.

Dado que no hay competencia entre las tres compañías en la queja, por lo tanto no hay motivo para que ninguna de las empresas involucradas trabaje para mejorar sus servicios y ganar más clientes, como reduciendo las tarifas que los comerciantes pagan por las transacciones con tarjetas. El supuesto acuerdo, por lo tanto, no ayudó a los comerciantes que dependían de la red, sino que les costó más dinero en tarifas.

Se cree que, si no hubiera un acuerdo de asignación de mercado, Apple o un tercero habría ingresado al mercado y ejercido “presión a la baja sobre las tarifas de las redes establecidas”.

La demanda no solo ataca los arreglos de tarifas, sino que también aborda el hardware de Apple. Se alega que, bajo el acuerdo con Visa y Mastercard, Apple “protegería su división de mercado de la competencia bloqueando el acceso de terceros a cierto hardware en el iPhone”.

Apple presuntamente acordó, en la queja, no permitir que las aplicaciones de pago de terceros “residieran en la Billetera Móvil de Apple o usaran el hardware NFC” instalado en elementos como el iPhone.

Si el acuerdo no existiera, Apple tendría más incentivos para gestionar de manera efectiva su propia red de pagos, con la Billetera Apple financiada con transferencias bancarias y tarifas de comerciantes que aún eran “altamente rentables para Apple” pero también “significativamente por debajo” de las de Visa y Mastercard.

También habría un incentivo para abrir la funcionalidad NFC a aplicaciones de terceros, agrega la queja.

La demanda está buscando un estado de acción colectiva y se presenta en nombre de una clase propuesta de “al menos muchas miles” de comerciantes. También busca daños triples bajo la ley antimonopolio de EE. UU.

Apple aún no ha comentado oficialmente sobre la demanda.

Aunque la demanda puede tardar un tiempo en concretarse, Apple aún puede abrir el acceso al NFC. El 12 de diciembre, se informó que Apple está considerando ofrecer abrir el NFC en el iPhone a otros servicios de pago, para frenar los problemas regulatorios antimonopolio en la Unión Europea.