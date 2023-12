Apple admite que los gobiernos pueden espiar las notificaciones push de tu iPhone, y ya lo están haciendo.

Las notificaciones push son tanto maravillosas como la pesadilla de muchas de nuestras existencias, y mantenerlas bajo control puede ser un trabajo a tiempo completo en sí mismo. Pero si bien la sobrecarga de notificaciones en iPhone es muy real, ese no es el problema más grande que necesitas considerar la próxima vez que le dices a una aplicación que sí, claro, puede enviarte notificaciones push cuando quiera, porque esas notificaciones pueden ser utilizadas para espiarte.

Es algo que se ha pensado antes, pero ahora sabemos que es cierto después de que Apple lo confirmara. También confirmó que fue objeto de una orden de silenciamiento por parte del gobierno federal que le impidió compartir información sobre cualquier solicitud relacionada con datos de notificaciones push, pero esa orden ha caducado después de que una carta al Departamento de Justicia pusiera la situación en relieve.

Ahora, los usuarios de iPhones y de hecho otros dispositivos que reciben notificaciones similares, no solo Macs, iPads y Apple Watches, sino también dispositivos Android, pueden querer pensarlo dos veces antes de conceder ese permiso de notificación.

‘Un conocimiento único’

La reciente apertura de Apple llega después de que el senador Ron Wyden escribiera una carta al Departamento de Justicia afirmando que funcionarios extranjeros habían examinado datos de Apple y Google. Pocos detalles sobre la carta se han compartido, pero Reuters informa que se trata de notificaciones push la preocupación.

El informe señala acertadamente que Apple y otras empresas son las que enrutan las notificaciones push a los usuarios después de que son desencadenadas por una aplicación. Esos desencadenantes pueden provenir de un servicio externo, como Facebook, por ejemplo, pero la notificación en sí se enruta a través de los servidores de Apple antes de llegar a tu reluciente nuevo iPhone 15. Eso significa que los datos de notificación proporcionan “un conocimiento único” sobre las personas, sus intereses y para qué utilizan sus iPhones en general. Y esa información es algo que los gobiernos adorarían obtener.

El senador Wyden ha pedido que el Departamento de Justicia avance y “revoque o modifique cualquier política” que impida a empresas como Apple decir que este tipo de notificaciones están siendo monitorizadas.

Ese paso podría no importar, sin embargo, con Apple diciendo que mientras estuviera bajo una orden del gobierno federal que le impedía compartir cualquier información, todo eso ha cambiado gracias a esta carta.

“En este caso, el gobierno federal nos prohibió compartir cualquier información”, dijo presuntamente Apple en un comunicado. “Ahora que este método se ha hecho público, estamos actualizando nuestra transparencia para detallar este tipo de solicitudes”.

El secreto se ha revelado

Como he dicho durante años, el mejor iPhone es un iPhone seguro y eso es algo con lo que parece estar de acuerdo Apple. Pero tomó una carta de un senador poder contarle a alguien sobre estas solicitudes de datos de notificación. Wyden no ha dicho qué provocó esa carta más allá de decir que fue el resultado de una “pista” y su personal hasta ahora ha declinado decir de dónde vino esa pista. Sin embargo, “una fuente familiarizada con el asunto confirmó que tanto agencias gubernamentales extranjeras como de EE. UU. han estado solicitando a Apple y Google metadatos relacionados con las notificaciones push para, por ejemplo, ayudar a vincular a usuarios anónimos de aplicaciones de mensajería a cuentas específicas de Apple o Google”, añade el informe.

La mayoría de nosotros solo pensamos un poco en si otorgamos o no a nuestras aplicaciones la capacidad de enviarnos notificaciones push, pero ese puede ser un punto de vista que cambie a partir de ahora. Todavía no está claro cuánta información se puede obtener de los datos de notificaciones push, pero el hecho de que los gobiernos lo estén solicitando en absoluto sugiere que es una cantidad no nula.